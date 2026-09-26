Сразу шесть игр серии Resident Evil преодолели отметку в 3 миллиона проданных копий за год

Франшиза Resident Evil от Capcom переживает беспрецедентный коммерческий подъем. Согласно новому отчету авторитетного индустриального инсайдера Стивена Тотилло (Game File), в период с середины 2025 по середину 2026 года сразу шесть проектов серии преодолели отметку в 3 миллиона проданных копий каждый. Основными драйверами рынка выступают современные ремейки и последние номерные части, включая Resident Evil: Requiem, однако стабильно высокий спрос демонстрируют даже релизы десятилетней давности.

Безоговорочным лидером отчетного периода стал ремейк Resident Evil 4. За 12 месяцев его тираж превысил 5 миллионов копий. Высокую динамику сохраняют и другие части хоррор-саги: Resident Evil Village разошлась тиражом в 3,6 млн копий, а Resident Evil Biohazard привлекла еще 3 млн игроков. Параллельно с этим обновленные версии Resident Evil 2 и Resident Evil 3 зафиксировали результат в районе 4 млн копий каждая..

Интерес аудитории к старым брендам распределился неравномерно. Если пастген-версии Resident Evil 6 для PS4 и Xbox One преодолели отметку в полмиллиона копий, то порты для гибридной консоли Nintendo Switch оказались в аутсайдерах. Версии Resident Evil 4 и 6 для Switch, а также переиздание Resident Evil Revelations показали самые слабые результаты, не добравшись даже до отметки в 300 тысяч копий за исследуемый отрезок времени.

Успех медиафраншизы сейчас активно закрепляется на всех фронтах. В игровой индустрии японский издатель уже готовит к релизу в следующем финансовом году ожидаемый ремейк Resident Evil: Code Veronica. Одновременно с этим бренд ставит исторические рекорды в кинематографе — новая экранизация от режиссера Зака Креггера показала мощный старт в прокате и официально стала самым высокооцененным фильмом по видеоиграм в истории агрегатора Rotten Tomatoes.