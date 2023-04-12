Установлен первый рекорд по самому быстрому прохождению ремейка Resident Evil 4 на самом высоком уровне сложности

С момента выхода ремейка Resident Evil 4 прошло всего несколько недель и еще не все секреты проекта были раскрыты, однако это не останавливает любителей скоростного прохождения. На днях спидраннеру под ником spicee удалось установить первый рекорд по самому быстрому прохождению основного сюжета. Его результат действительно впечатляет, особенно если учесть, что он играл на самом высоком уровне сложности.
Энтузиаст дошел до финальных титров ремейка Resident Evil 4 всего чуть меньше, чем за два часа реального времени. Рекорд прохождения был установлен на сложности "Профессионал", где нет автосохранений и очень сложно парировать, а враги наносят огромный урон. При этом игрок проходил игру почти честно, без использования серьезных багов и других внутриигровых ошибок, которые бы помогли ему сэкономить время.
Как отметил автор нового рекорда, он показал далеко не лучшее время. По его словам, маршрут прохождения можно оптимизировать еще лучше, тем самым сильно сократив время. Кроме этого, он потерял время на убийстве некоторых боссов. Если исправить все проблемы, рекорд может быть очень скоро обновлен.
Спидраннеры уже не так круто,а вот слоураннеры это да. Например прополз всю игру за 250 часов используя только нож.
ага без багов... 31:30м очень по честному
Без багов? А что он там с фреймрейтами мутит и почему у него колокол через 2 мин прозвонил?)
Он звонит когда достаточно деревенщин убил, а он их там гранатами и дробовиком быстро мочил
с фреймрейтами в битве с рыбой мутит потому что на 60 и 120 фпс волны очень различаются и попасть в рыбину куда проще
Нифига, специально перемотал, door skip за здрасте использует.
А чего добился ты?! (С)