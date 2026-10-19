В файлах Resident Evil 4 Remake нашли вырезанные боевые приемы и музыку из фильма "Довод"

Некоторые энтузиасты, увлекающиеся изучением файлов игр серии Resident Evil, продолжают открывать новые секреты. Недавний датамайнинг файлов Resident Evil 4 Remake выявил три боевых приема, которые так и не вошли в финальную версию игры, а также неиспользованный музыкальный трек, который, судя по всему, предназначался для вступительной сцены.

В файлах игры были обнаружены скрытые данные, указывающие на три нереализованных боевых движения: «Wall Hide» (укрытие за стеной), «Ladder Slide» (скольжение по лестнице) и «Dodge Step» (уклонение). Первым на это обратил внимание датамайнер под ником keff0m. Наличие остаточного кода и анимаций доказывает, что механики тестировались во время создания ремейка, хотя точные причины их удаления остаются неизвестными.

Второе открытие касается временного музыкального трека, связанного со вступлением Леона Кеннеди, которое начинается с упоминания даты 30 сентября 1998 года. Эта композиция была опознана под названием «Windmills» — она создана композитором Людвигом Йоранссоном для саундтрека к фильму «Довод» (TENET).

Тот факт, что данный трек до сих пор присутствует в файлах игры на ПК и PS5, указывает лишь на то, что он остался в рабочих материалах разработчиков даже после официального релиза игры.

Эти находки позволяют заглянуть в прошлое и узнать, какие идеи тестировала команда перед выпуском ремейка. Тем не менее, сами по себе файлы не раскрывают, дошли ли эти механики до стадии полноценного геймплейного тестирования внутри игры.