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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 243 оценки

В финальной сцене дополнения Separate Ways для Resident Evil 4 увидели намек на ремейк пятой части

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butcher69
Новости

Дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 уже доступно всем игрокам. И финальные сцены сюжетной линии породили предположения о дальнейших планах японской студии.

Capcom охотно берется за разработку игр по вселенной Resident Evil, на что повлиял не только очень хороший прием со стороны аудитории, но, прежде всего, результат продаж в 146 млн. копий. В то же время разработчики охотно выпускают ремейки старых частей, позволяющие игрокам пересмотреть интригующие истории многолетней давности в совершенно новом антураже.

Далее последуют спойлеры о финале Separate Ways

В конце расширения Separate Ways для Resident Evil 4 Remake мы становимся свидетелями сцены, которая может подготовить поклонников серии к ремейку Resident Evil 5. Игроки следуют за Адой Вонг - главная героиня ведет телефонный разговор после выполнения задания и категорически не согласна с намерениями директора. В итоге она "меняет курс", что не слишком расстраивает Альберта Вескера.

Напомним, в последние минуты оригинального дополнения мы видим, как Ада садится в вертолет и улетает — разработчики изменили финал таким образом, в котором Вескер выходит на первый план. Многие фанаты предположили, что это намек на работу над ремейком Resident Evil 5. Остается только дождаться официального подтверждения от Capcom.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
tinsoman

Интересно, когда сделают ремейки всех частей РЕ, то что будет потом? Ремейк ремейк?

0
Alex Alexoff

Ну на ремейк первой части новый ремейк был бы не лишним :-D

1
Stas776

8к 666 фпс ремастер. А потом и ремейк

0
bysaturn Alex Alexoff

Да туда достаточно накатить задников с высоким разрешением и модели подтянуть.

0
klays89

намек они увидели? слепошарые чтоль? еслиб глаза у него сверкнули или красноту глаз показалиб через очки, тогда да это намек на 5 часть

0
GraF68ru

Когда там уже ремейк седьмой части? Игра безбожно устарела

0
Understanding the Truth

Смешная шутка н

0
AleXraceSiM

Ждём 9, а после ремейк 5, затем 10 и ремейк 6, может между номерные частями вспомнят про Code Veronica

0
Understanding the Truth

Зачем. ? она итак, неплохо выглядит, и нет такого мыла как в ремейах

0
Famiclone

Ремейкнуть одну из худших номерных частей серии это идея обреченная на успех (нет)

Надеюсь потом не забудут ремейкнуть шестую, которая едва не похоронила серию

-3
Димка Ребров

Которая до выхода ремейков была на 1 месте по продажам. Худшая же, и в правду

1
Stas776

Так 7-ю никто пока и не ремейкает

А у 5-й так-то были шикарные продажи

0
Destroited

Вот уж точно та часть которой нафиг не нужен ремейк так как 5 резик был ну очень скучным и посредственным.

-7
Dark1994

в коопе круто было

2
Stas776 Dark1994

Да и без коопа круто. Только на сложности не выше средней, иначе бот бесит тупостью

-1
Destroited Stas776

Ну каждому своё, лично для меня игра была дико скучной, но это только мое мнение. Если тебе игра понравилась тогда + тебе.

0
AleXraceSiM Destroited

Странно слышать слова скучная, когда игра проходится за 8-9 часов в первом прохождении, и в ней много разных противников, что редкость

0
Destroited AleXraceSiM

На вкус и цвет фломастеры разные, каждому своё.

0