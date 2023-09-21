В финальной сцене дополнения Separate Ways для Resident Evil 4 увидели намек на ремейк пятой части ©

Дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 уже доступно всем игрокам. И финальные сцены сюжетной линии породили предположения о дальнейших планах японской студии.

Capcom охотно берется за разработку игр по вселенной Resident Evil, на что повлиял не только очень хороший прием со стороны аудитории, но, прежде всего, результат продаж в 146 млн. копий. В то же время разработчики охотно выпускают ремейки старых частей, позволяющие игрокам пересмотреть интригующие истории многолетней давности в совершенно новом антураже.

Далее последуют спойлеры о финале Separate Ways

В конце расширения Separate Ways для Resident Evil 4 Remake мы становимся свидетелями сцены, которая может подготовить поклонников серии к ремейку Resident Evil 5. Игроки следуют за Адой Вонг - главная героиня ведет телефонный разговор после выполнения задания и категорически не согласна с намерениями директора. В итоге она "меняет курс", что не слишком расстраивает Альберта Вескера.

Напомним, в последние минуты оригинального дополнения мы видим, как Ада садится в вертолет и улетает — разработчики изменили финал таким образом, в котором Вескер выходит на первый план. Многие фанаты предположили, что это намек на работу над ремейком Resident Evil 5. Остается только дождаться официального подтверждения от Capcom.