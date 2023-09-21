В финальной сцене дополнения Separate Ways для Resident Evil 4 увидели намек на ремейк пятой части

Дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 уже доступно всем игрокам. И финальные сцены сюжетной линии породили предположения о дальнейших планах японской студии.
Capcom охотно берется за разработку игр по вселенной Resident Evil, на что повлиял не только очень хороший прием со стороны аудитории, но, прежде всего, результат продаж в 146 млн. копий. В то же время разработчики охотно выпускают ремейки старых частей, позволяющие игрокам пересмотреть интригующие истории многолетней давности в совершенно новом антураже.
Далее последуют спойлеры о финале Separate Ways
В конце расширения Separate Ways для Resident Evil 4 Remake мы становимся свидетелями сцены, которая может подготовить поклонников серии к ремейку Resident Evil 5. Игроки следуют за Адой Вонг - главная героиня ведет телефонный разговор после выполнения задания и категорически не согласна с намерениями директора. В итоге она "меняет курс", что не слишком расстраивает Альберта Вескера.
Напомним, в последние минуты оригинального дополнения мы видим, как Ада садится в вертолет и улетает — разработчики изменили финал таким образом, в котором Вескер выходит на первый план. Многие фанаты предположили, что это намек на работу над ремейком Resident Evil 5. Остается только дождаться официального подтверждения от Capcom.
Интересно, когда сделают ремейки всех частей РЕ, то что будет потом? Ремейк ремейк?
Ну на ремейк первой части новый ремейк был бы не лишним :-D
8к 666 фпс ремастер. А потом и ремейк
Да туда достаточно накатить задников с высоким разрешением и модели подтянуть.
намек они увидели? слепошарые чтоль? еслиб глаза у него сверкнули или красноту глаз показалиб через очки, тогда да это намек на 5 часть
Когда там уже ремейк седьмой части? Игра безбожно устарела
Смешная шутка н
Ждём 9, а после ремейк 5, затем 10 и ремейк 6, может между номерные частями вспомнят про Code Veronica
Зачем. ? она итак, неплохо выглядит, и нет такого мыла как в ремейах
Ремейкнуть одну из худших номерных частей серии это идея обреченная на успех (нет)
Надеюсь потом не забудут ремейкнуть шестую, которая едва не похоронила серию
Которая до выхода ремейков была на 1 месте по продажам. Худшая же, и в правду
Так 7-ю никто пока и не ремейкает
А у 5-й так-то были шикарные продажи
Вот уж точно та часть которой нафиг не нужен ремейк так как 5 резик был ну очень скучным и посредственным.
в коопе круто было
Да и без коопа круто. Только на сложности не выше средней, иначе бот бесит тупостью
Ну каждому своё, лично для меня игра была дико скучной, но это только мое мнение. Если тебе игра понравилась тогда + тебе.
Странно слышать слова скучная, когда игра проходится за 8-9 часов в первом прохождении, и в ней много разных противников, что редкость
На вкус и цвет фломастеры разные, каждому своё.