"В наше время это называлось чит-кодами" - фанаты Resident Evil 4 крайне недовольны микротранзакциями ремейка ©

Ожидаемый режим "Наемники" в игре Resident Evil 4 был добавлен сегодня, а вместе с ним и куча микротранзакций. Исключенные из оригинального релиза - предположительно, во избежание появления негативного приема - эксклюзивные билетики на оружие позволяют вам пропустить некоторые сложности игры.

Вот что говорится в официальном описании этих покупок в приложении за $2,99: "С ними вы получите доступ к эксклюзивному улучшению оружия в любое время, независимо от его уровня. Мало того, после разблокировки апгрейд становится бесплатным!". Хотя билеты можно купить по отдельности, вы также можете приобрести пакет из пяти билетов за $9,99.

Сообщество уже недовольно их включением, называя их "скамом" и "мусором".

В наше время это называлось чит-кодами. Да, я просто буду собирать песеты и шпинели В ИГРЕ. Я не собираюсь тратить деньги на читы для разблокировки.

В то время как многие расстроены и выражают гнев по поводу включения микротранзакций в это обновление, другие не видят в этом большой проблемы. "Странно, что люди сходят с ума из-за микротранзакций, когда они буквально только для улучшения оружия... которое и без них можно сделать в игре".

В ответ тем, кто менее обеспокоен включением микротранзакций, пользователи утверждают, что это "предсмертный хрип игровой индустрии", заявляя, что причина, по которой люди злятся, заключается в том, что нельзя "нормализовывать микротранзакции".

Игровой сценарист Vampire Survivors Джим Стерлинг написал похожий комментарий:

Жутко видеть, как люди выстраиваются в очередь, чтобы защитить это дерьмо. Микротранзакции по своей сути мерзки. А навязывание их игрокам после запуска - тем более. Хороших микротранзакций не бывает.

Это не первый раз, когда Capcom добавляет разблокируемые дополнения в качестве микротранзакций - мы видели это в Devil May Cry 5 со сферами и в магазине предметов Resident Evil 3, позволяющем купить любое дополнение, включая бесконечные патроны для RPG. Так что, несмотря на очередную критику, Resident Evil 4, скорее всего, будет не последней игрой с подобной монетизацией.