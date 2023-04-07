"В наше время это называлось чит-кодами" - фанаты Resident Evil 4 крайне недовольны микротранзакциями ремейка

Ожидаемый режим "Наемники" в игре Resident Evil 4 был добавлен сегодня, а вместе с ним и куча микротранзакций. Исключенные из оригинального релиза - предположительно, во избежание появления негативного приема - эксклюзивные билетики на оружие позволяют вам пропустить некоторые сложности игры.
Вот что говорится в официальном описании этих покупок в приложении за $2,99: "С ними вы получите доступ к эксклюзивному улучшению оружия в любое время, независимо от его уровня. Мало того, после разблокировки апгрейд становится бесплатным!". Хотя билеты можно купить по отдельности, вы также можете приобрести пакет из пяти билетов за $9,99.
Сообщество уже недовольно их включением, называя их "скамом" и "мусором".
В наше время это называлось чит-кодами. Да, я просто буду собирать песеты и шпинели В ИГРЕ. Я не собираюсь тратить деньги на читы для разблокировки.
В то время как многие расстроены и выражают гнев по поводу включения микротранзакций в это обновление, другие не видят в этом большой проблемы. "Странно, что люди сходят с ума из-за микротранзакций, когда они буквально только для улучшения оружия... которое и без них можно сделать в игре".
В ответ тем, кто менее обеспокоен включением микротранзакций, пользователи утверждают, что это "предсмертный хрип игровой индустрии", заявляя, что причина, по которой люди злятся, заключается в том, что нельзя "нормализовывать микротранзакции".
Игровой сценарист Vampire Survivors Джим Стерлинг написал похожий комментарий:
Жутко видеть, как люди выстраиваются в очередь, чтобы защитить это дерьмо. Микротранзакции по своей сути мерзки. А навязывание их игрокам после запуска - тем более. Хороших микротранзакций не бывает.
Это не первый раз, когда Capcom добавляет разблокируемые дополнения в качестве микротранзакций - мы видели это в Devil May Cry 5 со сферами и в магазине предметов Resident Evil 3, позволяющем купить любое дополнение, включая бесконечные патроны для RPG. Так что, несмотря на очередную критику, Resident Evil 4, скорее всего, будет не последней игрой с подобной монетизацией.
Ха-ха, чуваки, как вы все наивны и мелочные. Деньги - вот что важно, а не ваши сантименты по поводу чит-кодов.
Ваша "принципиальная позиция" против микротранзакций ничего не стоит, если вы продолжаете покупать и играть в их игры. Они продолжат их включать, потому что они принесут им прибыль. Истерика? Это не истерика, это здравый смысл.
И не называйте меня комментатором, поддерживающим это дерьмо. Я просто реалист, хотя вы, фанатики, слишком принципиальны, чтобы признать очевидное.
Ваши жалобы, что это предвестник конца игровой индустрии - чушь собачья. Индустрия будет продолжать развиваться и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, как она всегда и делала. Единственное, что изменится, - это ваши знакомые формулы будут содержать больше монетизации и менее чистого игрового опыта. Но, уверяю вас, игры будут создаваться и дальше.
Так что сидите, наслаждайтесь игрой и не плачьтесь. Или не играйте вообще, если вас так сильно беспокоит этика в видеоиграх. Ваши слезы - мое пиво!
Я больше скажу, что микротранзакции бывают как бы это сказать, "нормальные", а бывают хреновые.
Что такое нормальные? Это когда изначально баланс игры и её сложность сделаны так, чтобы ты при любом уровне сложности и темпе игры не испытывал проблем с получением улучшений для предметов/персонажа, и только если ты совсем ленивая задница и у тебя много денег, ты мог купить вот такой бустер, который даёт тебе преимущество.
Что такое хреновые? Яркий пример игры Юбисофт, например последняя Valhalla. Там на старте игры баланс был одним, а после нескольких патчей его сделали с уклоном в гринд. Что по итогу? А по итогу, если ты не любитель задрачивать каждый пиксель карты и лутать всё подряд, то ты начнёшь испытывать проблемы с тем, чтобы прокачать персонажа/экипировку. Тебе придётся гриндить, чтобы это сделать (у этого даже есть термин - grindwall). И вот тут Юби тебе говорит "не хочешь вот этой возни - купи наши бустеры опыта/денег".
Вот второй пример это и есть то, что является настоящим злом, когда тебе искусственно баланс в игре делают такой, что в ней приходится либо гриндить, либо покупать бустер за реальные деньги.
В данном случае к Капком претензии тяжело выдвинуть, т.к. конкретно в этой игре эти микротранзакции как раз именно для совсем ленивых соевых пориджей, которым лень нажимать кнопки и у которых есть лишние деньги. Почему бы на таких не нажиться? Не вижу проблем. Главное, чтобы остальные игроки, которые пришли играть в игру, а не гриндить, не страдали.
Самый здравый комментарий из всех.
Скажу свою позицию, если кому-то не нравится денува в игре или другие вещи которые вызывают бурную реакцию, то люди либо не берут эту игру ожидая взлома, либо покупают по большим скидкам эту игру. Но это всё занимает время ожидания, те кто не может ждать покупает игру и всё что ему предложат, такой клиент купит всё лишь бы не ждать.
Именно, покупают те, кто не готов ждать. Как игру, так и микротранзакции.
что микротранзакции бывают как бы это сказать, "нормальные", а бывают хреновые.
Их в игре вообще не должно быть. Ты покупаешь игру еще должен отдельно доплатить для игры что это за херня?
Раз пошла такая тенденция. Игре кроме донатного магазина предоставляющее за денежку платные скины, не влияющее на баланс и геймплей. То что ты говоришь сущее вымогательство из карманов потребителей. Такого быть не должно 10-20 лет назад выходили много тооповых хитов игры от издателя перепроходили по 5 раз, сюжет геймплей проходился нормально. Никто об этом не знал что надо помимо игры еще сверху докидывать бабло чтобы получить нужные ресурсы замену гринда. Можно было использовать юзать бесплатными читы.
Дело не в том что люди хотят, купить игру с денуво или подождать взломанную пиратку. Тут наглость со стороны разработчиков студий. Если нормальная игра в нее не нужно запихивать тонну непроходимой защиты. Потому что хорошие игры окупяться с лихвой и об этом некоторые студий знают поэтому во благо пользователям. Не ставят защиту свой игры. Rdr2 gta 5 witcher 3 cyberpunk 2077 god of war У них не было никакой защиты а игра окупилось с полна. Как видишь денуво ставят из жадности и прибыли забивают болт на оптимизацию вреда больше чем без нее. Покупают игры и на релизе день выхода получают кал защитой и 2 часа компиляция шейдеров. Когда на плойке ты просто запустил игру и спокойно в нее играешь Любую хорошую игру купят, даже если не будет защиты.
Нытьё по сути не из-за чего. Гринда как такового в игре нет, всё можно найти и получить во время прохождения. Тем, у кого нет дофига свободного времени чтобы всё обшаривать и пылесосить, для тех шляпком и ввела свои мегатранзакции. Баланс это не рушит, на геймплейное ядро либо не влияет вовсе, либо влияет минимально, в отличие от какой-нибудь поганой AC: Origins, где на прокачке и гринде ресурсов сосредоточен весь геймплей, ибо уровень персонажа и его шмотки напрямую определяют возможности игрока пройти эту показательную игру. Вот там микротранзакции гoвно гoвна, а в резьбе как-то пофиг. Ну есть и есть.
"Тем, у кого нет дофига свободного времени чтобы всё обшаривать и пылесосить, для тех шляпком и ввела свои мегатранзакции" А че хорошого?
Игра должна создаваться на основе хорошего сюжета а не собирательством бессмысленного любой форме гринда как сейчас модно тратя бессмысленные часы времени зализывать пылесосить каждый уголок. Человек проходит игру чтобы узнать сюжет ради сюжета и не отвлекаясь на дурацкий гринд не важно уйдет на это 30 минут 1 час или 12 часов.
За сюжетом можно и на ютуб пойти. Даже запариваться над сложностью не придётся
"AC: Origins, где на прокачке и гринде ресурсов сосредоточен весь геймплей"
Что за бред причем здесь геймплей какое оно имеет отношение к прокачке и через гринд?
А если ютубе в сюжете будет сидеть такой же чел заниматься собирательством и твердить тоже самое "спасибо разработчики за микротранзакций" я буду заниматься гринделкой дальше это увлекательная часть сюжета
Не согласен, само по себе внедрение микротранзакций в сингловую игру это херово. А прямо влияющих на геймплей - тем более.
Раньше читы продавали в журналах помню заходили в магазин и списывали чтоб не покупать.
К слову в TLOU за прохождение можно всё бесплатно разблокировать
Главное чтоб это не навязывалась
Подожди лет 5-10 это станет обыденным. Наверно аудиторию за прохождение будут кошмарить транзакциями за какой нибудь мелкий отрывок геймплея, либо частями за отдельную доплату выпускать игру не целиком а только главами. Под предлогом "словами чтобы выпустить хорошую игру и собрать как пазл всю воедино нам потребуется много времени" чтобы геймера вынудить приобрести из донатного магазина что то. Если конечно тому времени не внедрять какую нибудь защиту мещающий запуск трейнера. Останеться cheat engine.
проблема высосана из пальца- эти костыли за бабки нужны разве что домохозяйкам, которым захотелось погамать так, чтобы все и сразу. Это как если бы в Элден Ринге имбовую катану реки крови продавал торговец у первого же костра за условные три бакса- хочешь максимально чилового геймплея- прикупил, вдобавок титанитов по 50 центов- и все, разносишь все и вся, а не хочешь- играешь так, как изначально задумано разрабами. Без микротранзакций играть можно? Можно. Ну так играйте, кто вас заставляет тратить кровно заработанное?
Забавно, юбисофт за внедрение микротранзакций в сингловые игры гоvнят все кому не лень, а вот когда капком внедряет - тут всё нормально, это другое.
А сегодня читы уже называются как то по другому? Как будто первый раз внутриигровые покупки увидали
в 4 резике ни читы ни микротранзакции не нужны) купил за 2 000 000 песет гранатамет с бесконечкой и наслождешься) снося все на своем пути)))
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Не первый, но это не отменяет их ненужности.
Господи, эти покупные билеты вообще не нужны и их никто не обязывает покупать. В том же дмк5 капком тоже предлагали донатить на красные орбы, и что? Нытье на пустом месте. Игра никому не запрещает скачать и установить трейнер который накрутит вам и улучшений, и игру хоть за пол часа с одним сохранением, лол. И при этом никто об этом не знает, так какая разница? Кто захотел - тот купил, кто не захотел - не купил. Слава богу это ни на что не влияет(было бы обратная сторона медали можно было бы поныть, а сейчас это глупо).
на консолях вроде нет трейнеров, а на ПК там какая-то защита что нужен файл для её обхода - сам знаю т.к. все ачивки при помощи него и выбил
ну а вообще микротранзакции вводить на игру за ~4500р как-то реально жадно, а ведь изначально игра была крайне хорошей во многих аспектах
Ну консолям сочувствую, но вот и им шанс закрыть все ачивы. За деньги, но и ачивки ничего не дают по сути своей, лишь собственное чсв потешить)
Игра и сейчас остаётся очень хорошей во многих аспектах. Мне лично не мешает насладиться игрой даже с тем учётом, что там есть "донат". Был бы там какой нибудь уникальный лут, а-ля пистолет "трахаю всех подряд" то вопрос стоял бы иначе. А так, там продаётся то, что ты можешь получить и сам играя в игру. Грустно вот то, что за игру за 4.5К будут отдельно продавать длс Ады(хотя на факт). А эти купоны лишь пыль которая ни на что не повлияет.
так есть же, правда в магазине бонусов, но есть же =)
Вроде бы это действительно из разряда кому некуда девать деньги пусть покупают прокачку и кому не хватает мозгов поставить тренер,на игру это ни как не виляет,хотя Capcom уже вроде бы в делюкс версии продавали какую то уникальную карту.Но как бы в итоге они не пошли по пути юбисофт когда они будут искусственно всё это ограничивать и продавать всякие ускорители и т.д.конечно Capcom до того вряд ли дойдёт,да и жанр не тот но это явное не идёт на пользу.Если это в будущем ни как не будет влиять и отражаться на играх пускай продают всё что угодно,хотя в любом случае это всё равно влияет,например вместо того что бы сделать в игре больше интересных челенджей по открытию различных бонусных костюмов они их лучше будут продавать.
Эти купоны добываются игровым путем, добрался до замка по путно выполнив доп весты которые выполняются по ходу сюжетки, вкачал особое улучшение на тот же ред или каратель, так что по сути они бесполезны, в отличии от Юбисофт где костюмы ты конечно можешь добыть игровым путем у торгаша мелкого, но там шанс мизерный.