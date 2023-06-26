Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 6 845 оценок

В ремейк Resident Evil 4 добавили 7 новых достижений

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monk70
Новости

Похоже, разработчики из Capcom что-то готовят для ремейка Resident Evil 4. Пользователи Steam заметили, что в игру добавили 7 новых достижений.

На данный момент мало что известно, кроме того, что можно увидеть благодаря сервису SteamDB, отслеживающим изменения в базе данных Steam. Новые достижения разработчики добавили около 40 минут назад (на момент написания статьи), каждое включает в себя по два изображения – одно для разблокированной ачивки, другое по умолчанию для заблокированной, представленные в видео цифр от 0 до 6.

Что это может быть? Пока не ясно, но давно ходят слухи, что Capcom работает над сюжетным дополнением "Separate Ways", рассказывающим историю от лица Ады Вонг, как было в оригинале.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
yecog24175

Дополнение про Аду 100%, видимо 7 глав будет.

5
JohnTornton

главное, что оно будет платным. хочешь все ачивки? ПЛОТИ

0
Varyag-6666

Пройди игру еще семь раз...

2
Stas776

Но ведь это не Каллисто, где с каждым патчем добавляют новую сложность и миллион ачивок, связанных с ней

-2
Aila_210

я примерно столько раз и прошел кстати, хороша игра

-1
saa0891 Stas776
Но ведь это не Каллисто,

Это точно,этот жалкий обрубок даже смешно сравнить с шедевральным ремейком от Capcom.

4
CrispSundew

Тогда, возможно, скоро состоится анонс SW!

1
JohnTornton

в 2024 выйдет длс

0
saa0891

Очень хотелось что бы добавили возможность пройти некоторые миссии чисто по стелсу (по идее Ада так и должна действовать),и что бы за это ещё какие нибудь награды открывались.

В оригинале кроме основной миссии с Адой была ещё короткая миссия где надо было собрать части вируса интересно они её тоже сделают.

1
yecog24175

Скорее всего это просто сюжетно в длц впихнут обыграв как-то.

1
Doctor_Wesker

А в смысле? У кого то уже есть это достижение 0.1%

1
devildoom

разрабы в стиме нет 0.03 минималка 0.1

0
Punisher1

Перед выходом длс про Дочь Итана было тоже самое

0
JohnTornton

да тут и не секрет, что выйдет длс про Аду. просто зачем все эти сайты и публики, как один постят эти ачивки, как что-то невероятное или неожиданное

0
AleksandrLondon2077

DLC хлам, зря ждал (

0
bohdan2015

чего так мало?(

0
Jarvis666

Пон

0
AleksandrLondon2077

Так и не смог осилить , не единого раза ещё не прошёл , худшая часть , даже хуже 6ой , 6ую раз прошёл, не , ремейки это хлам , жду новые части

-1
deusMarshall

4ru

-2