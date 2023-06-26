В ремейк Resident Evil 4 добавили 7 новых достижений

Похоже, разработчики из Capcom что-то готовят для ремейка Resident Evil 4. Пользователи Steam заметили, что в игру добавили 7 новых достижений.
На данный момент мало что известно, кроме того, что можно увидеть благодаря сервису SteamDB, отслеживающим изменения в базе данных Steam. Новые достижения разработчики добавили около 40 минут назад (на момент написания статьи), каждое включает в себя по два изображения – одно для разблокированной ачивки, другое по умолчанию для заблокированной, представленные в видео цифр от 0 до 6.
Что это может быть? Пока не ясно, но давно ходят слухи, что Capcom работает над сюжетным дополнением "Separate Ways", рассказывающим историю от лица Ады Вонг, как было в оригинале.
Дополнение про Аду 100%, видимо 7 глав будет.
главное, что оно будет платным. хочешь все ачивки? ПЛОТИ
Пройди игру еще семь раз...
Но ведь это не Каллисто, где с каждым патчем добавляют новую сложность и миллион ачивок, связанных с ней
я примерно столько раз и прошел кстати, хороша игра
Это точно,этот жалкий обрубок даже смешно сравнить с шедевральным ремейком от Capcom.
Тогда, возможно, скоро состоится анонс SW!
в 2024 выйдет длс
Очень хотелось что бы добавили возможность пройти некоторые миссии чисто по стелсу (по идее Ада так и должна действовать),и что бы за это ещё какие нибудь награды открывались.
В оригинале кроме основной миссии с Адой была ещё короткая миссия где надо было собрать части вируса интересно они её тоже сделают.
Скорее всего это просто сюжетно в длц впихнут обыграв как-то.
А в смысле? У кого то уже есть это достижение 0.1%
разрабы в стиме нет 0.03 минималка 0.1
Перед выходом длс про Дочь Итана было тоже самое
да тут и не секрет, что выйдет длс про Аду. просто зачем все эти сайты и публики, как один постят эти ачивки, как что-то невероятное или неожиданное
DLC хлам, зря ждал (
чего так мало?(
Пон
Так и не смог осилить , не единого раза ещё не прошёл , худшая часть , даже хуже 6ой , 6ую раз прошёл, не , ремейки это хлам , жду новые части
4ru