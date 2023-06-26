В ремейк Resident Evil 4 добавили 7 новых достижений ©

Похоже, разработчики из Capcom что-то готовят для ремейка Resident Evil 4. Пользователи Steam заметили, что в игру добавили 7 новых достижений.

На данный момент мало что известно, кроме того, что можно увидеть благодаря сервису SteamDB, отслеживающим изменения в базе данных Steam. Новые достижения разработчики добавили около 40 минут назад (на момент написания статьи), каждое включает в себя по два изображения – одно для разблокированной ачивки, другое по умолчанию для заблокированной, представленные в видео цифр от 0 до 6.

Что это может быть? Пока не ясно, но давно ходят слухи, что Capcom работает над сюжетным дополнением "Separate Ways", рассказывающим историю от лица Ады Вонг, как было в оригинале.