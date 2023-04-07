В ремейк Resident Evil 4 добавили микротранзакции - теперь оружие можно улучшать за реальные деньги

Сегодня для ремейка Resident Evil 4 вышло бесплатное DLC, добавляющее в игру режим «Наемники», и под шумок Capcom ввела микротранзакции, которые позволяют ускорить процесс прокачки оружия и даже разблокировать некоторые уникальные улучшения. Само собой, за реальные деньги.
Ценители оружия, коллекционеры ножей и им сочувствующие: вот ваш купон доступа к целому арсеналу! Купон можно получить в магазине торговца. Благодаря ему вы сможете получить доступ к эксклюзивному улучшению вне зависимости от уровня оружия. Кроме того, после получения доступа улучшение оружия будет бесплатным! — с любовью, Capcom.
Всего в продаже можно найти 11 дополнений, в которых содержатся разные типы купонов и их количество. Каждый такой купон стоит 2,99 $, также есть несколько мультипакетов, позволяющих игрокам купить три или пять купонов со скидкой. В общей сложности, чтобы заполучить все 23 купона, придется раскошелиться на 55,89 $.
добавили микротранзакции
Фанатам немножко насрали на голову
И тут кукарекали что ничего подобного в игре нету.
Почему? Дополнительный контент за дополнительные деньги. Пускай покупатели сами определят.
У тебя какое-то своеобразное понимание дополнительного контента…)))
Как бы в Resident evil 2 devil may cry 5 тоже были, и никто особо не вонял. Но плохие только юбисофт. Так что кушай, что у тебя там на голове.
Фанатов никто не заставляет покупать тикеты.
Ничего удивительного. Для 7 части монеты продают улучшающие характеристики, для 2,3 и 8 DLC сразу дающиe доступ ко всему доп контенту, без надобности его разблокировать. Особо нового ничего нет, Easy money.
А зачем вообще за это платить,кто реально не хочет сам всё это открывать и прокачивать есть же читы,просто я ни когда не понимал какой интерес так играть ведь весь челнед как раз и состоит в том что ты начинаешь со стартовой пушкой и потом всё это сам прокачиваешь и открываешь.И ещё я хоть и делаю копии сейвов для подобных игр но когда я снова перепрохожу игру мне интересно именно опять всё прокачивать и не загрузить сейв где у меня уже всё открыто,когда любой моб отлетает от одного выстрела.
А ты это попробуй недалёким которые минусы только и могут ставить всё это объяснить,
эти их интеллектуальный потолок что-то где-то услышали не проверили и пошли минуса лепить, а еще руки надо прямые иметь но это уже совсем другая история и не про адептов минуса....
я всякое видел, но человека, который на полном серьезе кричит про прямые руки в сингл игре - никогда. Так вот ты какой, мамкин киберспортсмен. Это какие же ты перлы тогда выдаешь в Доте, Танках и прочих сессионках, раз тебя порвало даже тут, а?
А то есть не нужны прямые руки для игры в сингл ?
Так вот ты какой гроза всех Геймеров с нулевым порогом вхождения в любой игре
Я тебя понял, можешь дальше не отвечать, и в сессионки я не играю, мне нравится когда в игре есть начало и конец а не одно и тоже по кругу.
Да как-то нacpать, игра не делалась с учетом микротранзакций, в отличии от убогих ассасинов от юби, в которых специально рпг добавили и растянули чтобы XP бусты продавать почасовые. В RE2 тоже предметы продавать со временем начали которые за пазлы давали, ничего не изменилось.
Ну не улучшайте, чего разнылись. Как будто вас кто-то заставляет это делать.
Совершенно никого не понимаю. Я вон прошёл игру, прокачал что нужно и просто тикеты эти не замечаю. Какие к черту транзакции? Кому надо купит, кому не надо сам прокачает оружие. Ничего нового
Вот такого я не ожидал.
И почему я не удивляюсь. Наверное потому что, сейчас почти каждый пихает игры подобное дерьмо.
Ха) чисто срубили бабла на фанатиках , за первые недели, теперь можно стричь на микротранзакциях))
Это типа для тех кто на сложности проходить захочет, что бы попроще было потом пипирками меряться))))
На профи почти финал, не знаю у кого с чем там могут быть проблемы, если ты грамотно используешь окружение то большую часть стычек можно вообще по красоте пройти, а еще никто не запрещал пробегать противников там есть такие ситуации где можно получить по шапке но пройти и это всяко лучше чем потратить кучу патронов и здоровья
Пользовалась читами, т.к нет времени лутать каждый угол, постепенно улучшая оружия, не включая настройки на упрощение геймплея, как бессмертие или бесконечные патроны, микротранзакции это кринж, юбисофта мало?
Скоро они трейнеры начнут с игрой продавать.
А я все думаю покупать или подождать "манны" от императрицы ,а тут еще этот микролизинг .
Чит энгайн для вас шутка какая-то?
Нравится как сборище безработных накинулись на игру. Такое ощущение, что вас кто-то заставляет платить. К тому же, что это за деньги 10-20 баксов, для взрослого человека? Капля в море.
Трейнер в помощь и нет проблем
+1 за пикчу)
У мамки побежали деньги просить.
Так во втором и третьем ремейке тоже есть онлайн магазин?Или там что-то другое продавали.
Ребята ну что тут сказать, если у вас кривые руки и не можете накопить деньжат на улучшения то и билеты на улучшения оружия вам не помогут.
Набег слепых и криворуких с криками в игре донат уже состоялся.......
P.S проходите игру на хардкоре потом на профи и милости прошу коментировать а иначе нефиг тут квакать, тут большая часть даже не играла в игру
у мну -10 зрение, кривые руки...кривые на столько что не могу даже купить тикеты, не то чтоб накопить деньжат, играю на изи, завис в деревне
Чего на***? Е****....Ща бы в одиночной игр улучшать пушки за реальные деньги. Минус rep разрабам, это даже хуже чем кривой порт TLOU Remake, там хоть всë поправимо, а тут реально какие-то беды с башкой у разарабов. Хотел купить, теперь точно не стану этого делать))
Что тебе помешает самому прокачать ствол? Какие ещё оправдания?
Тебе никто не заставляет улучшать пушки за реальные деньги, а вот порт TLOU подожди пару месяцев, может и сможешь поиграть.
Само собой.А потом это станет нормой как игры сервисы и разрабы начнут пачками это пихать в соревновалки.Ну а че схавали значит норм.За такое пи3дить надо.Это наглость чистой воды.Я понимаю шкурки там наклепали и продавали после релиза.Но ранний доступ к контенту в одиночной игре это пздц.
Это как раз ты оправдываешь эту систему. В одиночках вообще не должно быть микротранзакций. Значит когда в Deus mankind divided были микротранзакции, то её рейтинги обрушили и некоторые в неё не хотят играть до сих пор, а теперь эту х*ету вводят в RE и все терпят. Пипец лицемерие, при чëм на вас же наживаются))
Ну пускай добавляют. Просто пусть люди не покупают. Не будет спроса , не будет предложения.
Я не вижу ничего плохого в том, что Capcom добавила микротранзакции в ремейк Resident Evil 4. Это их право, как разработчиков и издателей игры. Они вложили много средств и усилий в создание этого ремейка, и они имеют право на вознаграждение за свой труд. Микротранзакции не нарушают баланс игры, а лишь дают возможность игрокам улучшить свое оружие и получить больше удовольствия от игрового процесса. Это не обязательная функция, а добровольный выбор каждого игрока. Если вы не хотите платить за купоны, вы можете пройти игру без них, или даже не покупать ее вовсе. Никто вас не заставляет. Capcom не обманывает своих поклонников, а наоборот, уважает их свободу и предпочтения. Вы просто завидуете тем, кто может себе позволить купить купоны, и хотите испортить им настроение своими жалобами и нытьем. Вы не настоящие фанаты Resident Evil 4, а лишь хейтеры и тролли. Вам следовало бы поучиться у Capcom, как делать качественные и интересные игры, а не критиковать их за то, что они заботятся о своих клиентах и сотрудниках. Вы просто не понимаете сути игровой индустрии и рыночной экономики. Вы должны быть благодарны Capcom за то, что они дали вам возможность поиграть в ремейк одной из лучших игр в истории.
слишком многа букв
Косоглазые, мерзкие Крэпком ничему не учатся. Мало того, что извратили Re 4 remake повесткой, так ещё и напихали микротранзакций. Горите в аду!
Чиво блл...какая повесточка?
Ты тупой или как ? Где там повестка ? А ее там и нету. Так что не вякай.