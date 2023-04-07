В ремейк Resident Evil 4 добавили микротранзакции - теперь оружие можно улучшать за реальные деньги ©

Сегодня для ремейка Resident Evil 4 вышло бесплатное DLC, добавляющее в игру режим «Наемники», и под шумок Capcom ввела микротранзакции, которые позволяют ускорить процесс прокачки оружия и даже разблокировать некоторые уникальные улучшения. Само собой, за реальные деньги.

Ценители оружия, коллекционеры ножей и им сочувствующие: вот ваш купон доступа к целому арсеналу! Купон можно получить в магазине торговца. Благодаря ему вы сможете получить доступ к эксклюзивному улучшению вне зависимости от уровня оружия. Кроме того, после получения доступа улучшение оружия будет бесплатным! — с любовью, Capcom.

Всего в продаже можно найти 11 дополнений, в которых содержатся разные типы купонов и их количество. Каждый такой купон стоит 2,99 $, также есть несколько мультипакетов, позволяющих игрокам купить три или пять купонов со скидкой. В общей сложности, чтобы заполучить все 23 купона, придется раскошелиться на 55,89 $.