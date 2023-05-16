В ремейке Resident Evil 4 использовали четыре разные защиты от пиратов - их легко обошли, но есть нюанс ©

В современных релизах на ПК все чаще встречаются хитроумные системы защиты. К спорной Denuvo, которая снижает производительности игры, добавляют еще несколько сторонних технологий для предотвращения нелицензионного копирования, что еще больше вредит оптимизации любого проекта. Именно так и сделала разработчики из Capcom в недавнем ремейке Resident Evil 4, куда, как оказалось, вшили сразу четыре разные защиты от пиратства.

На днях ремейк Resident Evil 4 был успешно взломан хакершей под ником EMPRESS, а вместе с этим были раскрыты интересные детали его защиты. Как сообщается, разработчики включили в игру четыре разные антипиратские системы. Наряду с самой последней версией Denuvo, компания Capcom использовала в ремейке дополнительно Denuvo SecureDLC V2, собственную технологию Anti-Tamper и VMProtect. Каждая из них вызывает дополнительную нагрузку на ПК во время игры, что неминуемо отражается на производительности Resident Evil 4 на любой системе.

По словам EMPRESS, обойти все способы защиты в ремейке было не слишком сложной задачей. С учетом многолетнего опыта, взлом игры даже не потребовал больших затрат времени и сил. Однако не все прошло так идеально, хакерше не удалось полностью удалить защиту из игры. Взломанная версия ремейка Resident Evil 4 имитирует обход Denuvo и других систем, а значит нагрузка на ПК сохраняется.

Вот как выглядит производительность стандартной и взломанной версии Resident Evil 4:

Как показывает сравнение, взломанная версия по производительности остается идентичной оригинальной. Более того, в некоторых переходах можно встретить небольшие заикания и просадки FPS, которые на лицензионной версии могут встречаться реже.