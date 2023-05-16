Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 5 220 оценок

В ремейке Resident Evil 4 использовали четыре разные защиты от пиратов - их легко обошли, но есть нюанс

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Gutsz
Новости

В современных релизах на ПК все чаще встречаются хитроумные системы защиты. К спорной Denuvo, которая снижает производительности игры, добавляют еще несколько сторонних технологий для предотвращения нелицензионного копирования, что еще больше вредит оптимизации любого проекта. Именно так и сделала разработчики из Capcom в недавнем ремейке Resident Evil 4, куда, как оказалось, вшили сразу четыре разные защиты от пиратства.

На днях ремейк Resident Evil 4 был успешно взломан хакершей под ником EMPRESS, а вместе с этим были раскрыты интересные детали его защиты. Как сообщается, разработчики включили в игру четыре разные антипиратские системы. Наряду с самой последней версией Denuvo, компания Capcom использовала в ремейке дополнительно Denuvo SecureDLC V2, собственную технологию Anti-Tamper и VMProtect. Каждая из них вызывает дополнительную нагрузку на ПК во время игры, что неминуемо отражается на производительности Resident Evil 4 на любой системе.

По словам EMPRESS, обойти все способы защиты в ремейке было не слишком сложной задачей. С учетом многолетнего опыта, взлом игры даже не потребовал больших затрат времени и сил. Однако не все прошло так идеально, хакерше не удалось полностью удалить защиту из игры. Взломанная версия ремейка Resident Evil 4 имитирует обход Denuvo и других систем, а значит нагрузка на ПК сохраняется.

Вот как выглядит производительность стандартной и взломанной версии Resident Evil 4:

Как показывает сравнение, взломанная версия по производительности остается идентичной оригинальной. Более того, в некоторых переходах можно встретить небольшие заикания и просадки FPS, которые на лицензионной версии могут встречаться реже.

ПК Производительность
26
24
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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Kot9lra street

пфф, да зато это не стоит 4 тысячи) так что разработчики идите вы в **** с такими ценами на игры

3
bohdan2015

и это им не помогло) хоть десяток защит ставь, а взломать можно)

2
HITMAN 5

Хакерша выпустила crackfix, мож лучше стало?

2
Царь под горой

плеер просто фуфло

1
Omnia Smirnow

Интересно, сколько лет этому "обновлённому" плееру.

1
Relaxy

прочитала посмеялась ! спасибо и капкому и эмпресс

1
Trinity_ExDeath

да ты вообще лошара, которая 5 кесов выкинула на этот мусор

-9
Sprintin

"Каждая из них вызывает дополнительную нагрузку на ПК во время игры, что неминуемо отражается на производительности Resident Evil 4 на любой системе"

хз, у меня в фхд система отдыхает в 60 фпс.

цп 10%, гпу 40%.

если лок снять 170 фпс на ультрах, лучи без фср.

и я бы не сказал что какая то супер нагрузка.

ведьмак3 некст ген с лучами, вот где нагрзука)

-4
Fenharell

конфиг?

0
Sprintin Fenharell

CPU:intel i7 11700K

GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc

COOLING:DeepCool ls720

RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ

CASE: Lian Li LanCool 3

1
Fenharell

могли и не взламывать. римейк дно

-5
BaGa-HaCkEr

Купил активацию еще на релизе. Не вижу смысла ждать взлома, когда на релизе пройти спокойно можно за 100р.

-6
Царь под горой

за 100р?

0
ratte88 Царь под горой

На платиру или фанпее покупают офлайн-активации и проходят их. Как бы на лицухе, но аккаунт чужой-общий.

0
BaGa-HaCkEr Царь под горой
-1
Sneaky Pete ratte88

да ну нафиг …

1
BaGa-HaCkEr Sneaky Pete

Что "ну нафиг"?

Нахрена ждать взлом, когда аккаунт можно напрокат взять?

-1
Очко_майнера

Нужно 100 защит ставить, чтобы игра фризила настолько сильно и игроки бежали за консолями и ещё и там игру покупали

-6
TAPAKAH222
Взломанная версия ремейка Resident Evil 4 имитирует обход Denuvo и других систем, а значит нагрузка на ПК сохраняется.

Звучит как оправдание.

-7
Ill-informedUzoma

Оправдание чему?

0
TAPAKAH222 Ill-informedUzoma

Оправдание тому, что нет изменений в производительности. "Вот удалим Денуво - и заживём".

0
ratte88

Мнение продажной эмпресс кого-то волнует? Помнится, она уже ломала игру, удалила защиту и писала о повышении производительности без денуво (что не удивительно, ибо тесты были уже давно начиная с дума 16), но на след. день сразу же изменила своё мнение и писала, что разница нет, а у неё там что-то "включено на стороне было случайно" (как бабок ей занесли).

-7
Destroited

Разница минимальна но все же есть.

-8