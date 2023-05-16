В ремейке Resident Evil 4 использовали четыре разные защиты от пиратов - их легко обошли, но есть нюанс

В современных релизах на ПК все чаще встречаются хитроумные системы защиты. К спорной Denuvo, которая снижает производительности игры, добавляют еще несколько сторонних технологий для предотвращения нелицензионного копирования, что еще больше вредит оптимизации любого проекта. Именно так и сделала разработчики из Capcom в недавнем ремейке Resident Evil 4, куда, как оказалось, вшили сразу четыре разные защиты от пиратства.
На днях ремейк Resident Evil 4 был успешно взломан хакершей под ником EMPRESS, а вместе с этим были раскрыты интересные детали его защиты. Как сообщается, разработчики включили в игру четыре разные антипиратские системы. Наряду с самой последней версией Denuvo, компания Capcom использовала в ремейке дополнительно Denuvo SecureDLC V2, собственную технологию Anti-Tamper и VMProtect. Каждая из них вызывает дополнительную нагрузку на ПК во время игры, что неминуемо отражается на производительности Resident Evil 4 на любой системе.
По словам EMPRESS, обойти все способы защиты в ремейке было не слишком сложной задачей. С учетом многолетнего опыта, взлом игры даже не потребовал больших затрат времени и сил. Однако не все прошло так идеально, хакерше не удалось полностью удалить защиту из игры. Взломанная версия ремейка Resident Evil 4 имитирует обход Denuvo и других систем, а значит нагрузка на ПК сохраняется.
Вот как выглядит производительность стандартной и взломанной версии Resident Evil 4:
Как показывает сравнение, взломанная версия по производительности остается идентичной оригинальной. Более того, в некоторых переходах можно встретить небольшие заикания и просадки FPS, которые на лицензионной версии могут встречаться реже.
пфф, да зато это не стоит 4 тысячи) так что разработчики идите вы в **** с такими ценами на игры
и это им не помогло) хоть десяток защит ставь, а взломать можно)
Хакерша выпустила crackfix, мож лучше стало?
плеер просто фуфло
Интересно, сколько лет этому "обновлённому" плееру.
прочитала посмеялась ! спасибо и капкому и эмпресс
да ты вообще лошара, которая 5 кесов выкинула на этот мусор
"Каждая из них вызывает дополнительную нагрузку на ПК во время игры, что неминуемо отражается на производительности Resident Evil 4 на любой системе"
хз, у меня в фхд система отдыхает в 60 фпс.
цп 10%, гпу 40%.
если лок снять 170 фпс на ультрах, лучи без фср.
и я бы не сказал что какая то супер нагрузка.
ведьмак3 некст ген с лучами, вот где нагрзука)
конфиг?
CPU:intel i7 11700K
GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc
COOLING:DeepCool ls720
RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ
CASE: Lian Li LanCool 3
могли и не взламывать. римейк дно
Купил активацию еще на релизе. Не вижу смысла ждать взлома, когда на релизе пройти спокойно можно за 100р.
за 100р?
На платиру или фанпее покупают офлайн-активации и проходят их. Как бы на лицухе, но аккаунт чужой-общий.
да ну нафиг …
Что "ну нафиг"?
Нахрена ждать взлом, когда аккаунт можно напрокат взять?
Нужно 100 защит ставить, чтобы игра фризила настолько сильно и игроки бежали за консолями и ещё и там игру покупали
Звучит как оправдание.
Оправдание чему?
Оправдание тому, что нет изменений в производительности. "Вот удалим Денуво - и заживём".
Мнение продажной эмпресс кого-то волнует? Помнится, она уже ломала игру, удалила защиту и писала о повышении производительности без денуво (что не удивительно, ибо тесты были уже давно начиная с дума 16), но на след. день сразу же изменила своё мнение и писала, что разница нет, а у неё там что-то "включено на стороне было случайно" (как бабок ей занесли).
Разница минимальна но все же есть.