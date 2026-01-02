В ремейке Resident Evil 4 планировался пролог за Эшли - моддерам удалось частично восстановить его

Моддеры обнаружили в файлах ремейка Resident Evil 4 следы полностью вырезанного пролога, в котором главной героиней должна была стать Эшли Грэм.
Согласно восстановленным данным, нулевая глава представляла собой исследование окрестностей загадочной деревни до ее похищения. Используемые локации частично совпадают с теми, что были показаны в одном из ранних трейлеров игры, однако в финальной версии от них осталось очень мало деталей. Известно, что в определенных точках Эшли должна была переключаться на испуганный бег.
Полноценно пройти пролог нельзя: активация сохранившихся триггеров, предназначенных для вырезанных кат-сцен, приводит к вылету игры. Тем не менее, можно проследить примерный маршрут, который должна была пройти Эшли.
Ну это было бы круто на самом деле.Я приветствую любое сюжетное расширение для лучшей игры 23 года.
Но её вырезали потому что Эшли не имела никакого оружия, даже холодного,
В замке она ходит без оружия, а если бегать то и фонарь не нужен. А так то в любом творческом процессе отсеиваются множество идей. Но "прикрутить" наверное стоило, даже для удлинения самой игры) так как с каждым прохождением игра становится субъективно короче....
хорошо хоть есть отделное сюжетное DLC с Адой.
И юбку смогли восстановить ?
Она пошла за хлебом но заблудилась?
Нет бы все материалы в доп уровни отдельно превращать, как нибудь прикручивать к играм.
Во как, а где мод то?
не смогли восстановить к сожалению, так как много файлов отсутствует...
Вообще странно как она разгуливала по деревни ,если её похитил краузер !Или он её приволок в деревню и отпустил осмотреться !Че то бред какой то
Соевые и не такие сюжеты хавали и называли гениальными
я так понимаю это полностью момент который её ведёт до церкви, где мы находим её разбитый телефон и её саму, былобы круто еслиб смогли восстановить это модами