В ремейке Resident Evil 4 планировался пролог за Эшли - моддерам удалось частично восстановить его

Моддеры обнаружили в файлах ремейка Resident Evil 4 следы полностью вырезанного пролога, в котором главной героиней должна была стать Эшли Грэм.

Согласно восстановленным данным, нулевая глава представляла собой исследование окрестностей загадочной деревни до ее похищения. Используемые локации частично совпадают с теми, что были показаны в одном из ранних трейлеров игры, однако в финальной версии от них осталось очень мало деталей. Известно, что в определенных точках Эшли должна была переключаться на испуганный бег.

Полноценно пройти пролог нельзя: активация сохранившихся триггеров, предназначенных для вырезанных кат-сцен, приводит к вылету игры. Тем не менее, можно проследить примерный маршрут, который должна была пройти Эшли.