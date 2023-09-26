В Resident Evil 4 - The Mercenaries появился классический скин Леона из Resident Evil 2 ©

Похоже, что без всякого предварительного уведомления Capcom приготовила для ностальгирующих фанатов небольшой сюрприз в режиме "Наемники" ремейка Resident Evil 4. С появлением дополнения Separate Ways (Раздельные Пути) играбельными персонажами в "Наемниках" стали Ада Вонг и Альберт Вескер.

Пользуясь случаем, разработчики добавили классический скин Леона из ремейка Resident Evil 2 (2019) в качестве дополнительной секретной награды для режима. Это открытие было сделано ютубером Shirrako, который поделился первыми изображениями этого скина в видеоролике.

Классический скин Леона из полицейского участка Раккун-Сити в Resident Evil 4

Разблокировка скина копа-новичка Леона - требует некоторых усилий, но не является невозможной. Для этого необходимо получить ранг S+ на всех картах и персонажах "Наемников", включая новых (Ада и Вескер) и альтернативные наряды (нуар Леона и платье Ады).

Стоит помнить, что для получения этих обликов не обязательно наличие Separate Ways, так как они не входят в эксклюзивный контент DLC. Также стоит подчеркнуть, что да, минимальный ранг для разблокировки - S+ (подтверждено несколькими игроками в сообществе), вопреки сообщениям о необходимости S++.

Ремейк Resident Evil 4 (а также DLC Separate Ways) доступен для PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC.