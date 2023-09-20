В сеть попал список достижений из дополнения Resident Evil 4: Separate Ways За день до официального релиза сюжетного дополнения "Separate Ways" для ремейка Resident Evil 4 в сеть просочились все его достижения. В базе данных цифрового магазина Steam был обновлен список доступных для игры достижений, к которому разработчики добавили еще семь уникальных испытаний. Согласно утечке, в DLC фанаты серии наконец-то встретят босса, которого так ждали.
Как сообщается, дополнение Resident Evil 4: Separate Ways не принесет большого количества новых достижений. Всего игроки смогут получить в нем еще 7 достижений, каждое из которых будет связано с прохождением нового сюжета про Аду Вонг. Трофеев, связанных с геймплейными испытаниями, пока не замечено, однако в утечке можно заметить изображение одного из самых ожидаемых противников.
Судя по статистике Steam, некоторые пользователи уже получили достижения. Вероятно, они были выданы журналистам в рамках раннего доступа, а значит, к выходу дополнения появятся полноценные обзоры с финальными оценками.
Релиз расширения "Resident Evil 4: Separate Ways" состоится уже 21 сентября 2023 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Урааааа! U3 теперь подтверждён! Значит у второго вердуго (который в документах главной кампании зовётся U3) будет несколько форм/этапов битвы. Название достижения также намекает на то, что битва может быть не одна, а пара/несколько, в течение игры. Если так действительно будет, то тем более круть!
Ну ещё бы, надо отрабатывать запрошенные за длс бабки
А сколько там бабок за длс то запросили?
пока неизвестно, в стиме не появилось еще, в сторонних магазах тоже нет
Ориентировочно 1к-1.5к - но это не точно
Пока нисколько, была инфа про 10 баксов, но это не 100%. Учитывая то, что Роза для Резика 8 стоит примерно 1200, то тут будет 1500 минимум, а то и все 2000 рублей
связанных с геймплейными испытаниями, пока не замечено, - В шары долбимся? И в стиме не можем прочитать два последних достижения?