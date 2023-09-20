В сеть попал список достижений из дополнения Resident Evil 4: Separate Ways ©

В сеть попал список достижений из дополнения Resident Evil 4: Separate Ways За день до официального релиза сюжетного дополнения "Separate Ways" для ремейка Resident Evil 4 в сеть просочились все его достижения. В базе данных цифрового магазина Steam был обновлен список доступных для игры достижений, к которому разработчики добавили еще семь уникальных испытаний. Согласно утечке, в DLC фанаты серии наконец-то встретят босса, которого так ждали.

Как сообщается, дополнение Resident Evil 4: Separate Ways не принесет большого количества новых достижений. Всего игроки смогут получить в нем еще 7 достижений, каждое из которых будет связано с прохождением нового сюжета про Аду Вонг. Трофеев, связанных с геймплейными испытаниями, пока не замечено, однако в утечке можно заметить изображение одного из самых ожидаемых противников.

Судя по статистике Steam, некоторые пользователи уже получили достижения. Вероятно, они были выданы журналистам в рамках раннего доступа, а значит, к выходу дополнения появятся полноценные обзоры с финальными оценками.

Релиз расширения "Resident Evil 4: Separate Ways" состоится уже 21 сентября 2023 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.