Ютубер сравнил "душевную" оригинальную Resident Evil 4 с ее "бездушным" ремейком

Небезызвестный ютубер под псевдонимом Crowbcat сравнил "душевную" оригинальную Resident Evil 4 с ее "бездушным" ремейком.
В своем видео Crowbcat сравнивает локации двух игр, их атмосферу, катсцены, внимание к деталям, а также показывает не вошедший в ремейк контент из оригинальной игры.
Видео от Crowbcat пришлось по душе не всем. Как считают некоторые поклонники серии Resident Evil или просто ремейка Resident Evil 4, Crowbcat специально попытался показать ремейк хуже оригинальной игры путем понижения громкости его звука, что, естественно, сильно портит его атмосферу на фоне оригинала. Однако Crowbcat данное обвинение отрицает - по его словам, он звук ремейка, наоборот, повысил, а не понизил.
Однако есть и те, кто согласен с видео Crowbcat и вдобавок считает, что не нужно было делать из игры с туповатым сюжетом уровня фильма категории "B" серьезный проект и убирать из ремейка абсурдные сцены, которые присутствовали в оригинальной Resident Evil 4.
Ремейк хороший, кто бы что не говорил
Да ладно, некоторым же надо похайпиться, немного еще и сжульничав при этом.
Там уже данному "автору" разьяснили в комментариях, что он откровенно во многих моментах манипулирует звуковой дорожкой и сценами, соотношение лайков и дизлайков тоже говорит само за себя, притом там уже выяснилось что чувак решил скорее просто хайпануть на горячем и на том что людям нравится, да еще и так дешево.
Комменты в поддержку этого чудака вообще песня - Люди либо просто надр*чивают автору потому что это автор, либо прямо говорят что не играли, либо ноют про белье Эшли.
Одни из примеров комментов и таких много (правда их иногда тяжело увидеть из-за дрочеров на автора, потому что он автор)
"Другие люди сделали свои собственные сравнительные видеоролики, и RE4R звучит не так, как в этом видео, потому что, как выяснилось на анализе файла mp4, вы буквально удалили аудиофайлы, чтобы они звучали хуже. Это неискренне и подло"
"Ваша игра сильно отличается от моей. Очень странно. В RE4 Remake было гораздо больше атмосферы и звука, чем у вас."
"Crowbcat манипулирует кадрами, чтобы навязать определенную точку зрения на игру"
Да, вчера пол видео посмотрел и не понял претензии о "бездушном ремейке", кроме как разного звука в играх. Оказывается он еще и звук удалил из ремейка чтобы своё пустое видео хоть чем-то подкрепить. Кринж. Раньше смотрел его видосики, особенно любил ubisoft downgrades, но это зашквар и обcep полный.
Понятно что если ему больше нравится оригинал то ни о какой объективности не может быть и речи, будет преукрашивать одно и принижать другое.
ремейк прошел дважды на профи и могу сказать что ремейк понравился на много больше, что технически, что геймплейно
У каждого свои впечатления от игры.Что те,кто считают оригинал лучше,что наоборот-высказывают свой,субъективный взгляд.Если сравнивать дату выхода и бюджет,то тут победа будет определённо за оригиналом,такая-же ситуация и с римейком второй части.Многое в то время нельзя было реализовать,когда делались оригиналы,но это не помешало 4 стать прорывной.Римейк 4-это просто хорошая игра,особенно на фоне сегодняшней кучи мусора.У персонажей сама внешность вроде норм,но раскрыты они так-себе.Локации расширили,добавили новые моменты,но не скажу,что я был от этого в каком-то восторге.Да и сколько можно делать римейки,в римейке,или продолжение нуждается серия Dino Crisis,Onimusha,Breath of Fire.У Капком на уме только резики и очередные ДЛЦ к Monster Hunter.SF6-это потенциальная донатная помойка,которую ещё и купить надо.Капком не стесняется добавлять микротранзакции в платные игры,я знаю,что можно их самому не покупать,но найдутся те,кто это поощрит и Капком будет наглеть ещё больше.
Просто нужно иметь обе игры, так как впечатления они дают немного разные :-)
звук это вообще отдельная песня в оригинале
какая же бездушная, не профессиональная англ озвучка Ады в ремейке, а вот Эшли мне больше с ремейка озвучка понравилась. Жаль что многое повырезали, тот же бой с Адой, сцена как Ада сваливает или вот кат сцена финала намного круче ремейка.
Дурак , а не обзорщик. Это не субъективное мнение, а просто хейт.
смотрю хомяки дефят ремейкгейминг hah
Это как сравнивать Devil may Cry 3 с Devil may Cry V. PS2 игры превзойти невозможно
Ну наконец то есть люди, которые не под влиянием общественности НЕ боготворят недоремейк(костяк оригинала можно сказать).
Ну и никуда не делись люди которые хотят хайпануть негативом
Может это скрытая реклама для продвижения резедента? Не думал? Или заказ от пользователей метакритика, которые минусили игру?
А причём здесь Ласт оф асс?
Это уже болезнь, постоянно комментировать новости по игре,которая не нравится.
а есть нормальные люди, которым плевать на общественное мнение.
Они как оригинал любили, так и ремейк им понравился.
Но в наше время, очень любят обсирать любой продукт. Видимо так пытаются привлечь к себе внимание, мол "я не такой, как все". Как это было не так давно со второй частью GOW.