Ютубер сравнил "душевную" оригинальную Resident Evil 4 с ее "бездушным" ремейком ©

Небезызвестный ютубер под псевдонимом Crowbcat сравнил "душевную" оригинальную Resident Evil 4 с ее "бездушным" ремейком.

В своем видео Crowbcat сравнивает локации двух игр, их атмосферу, катсцены, внимание к деталям, а также показывает не вошедший в ремейк контент из оригинальной игры.

Видео от Crowbcat пришлось по душе не всем. Как считают некоторые поклонники серии Resident Evil или просто ремейка Resident Evil 4, Crowbcat специально попытался показать ремейк хуже оригинальной игры путем понижения громкости его звука, что, естественно, сильно портит его атмосферу на фоне оригинала. Однако Crowbcat данное обвинение отрицает - по его словам, он звук ремейка, наоборот, повысил, а не понизил.

Однако есть и те, кто согласен с видео Crowbcat и вдобавок считает, что не нужно было делать из игры с туповатым сюжетом уровня фильма категории "B" серьезный проект и убирать из ремейка абсурдные сцены, которые присутствовали в оригинальной Resident Evil 4.