Защита Enigma в Resident Evil 4 сломала REFramework - моды под угрозой

Вчера компания Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4 - это произошло спустя почти три года после релиза игры.
Однако радостная новость оказалась с ложкой дёгтя: оказалось, что Capcom добавила другую защиту - Enigma Protector. Её взлом, в отличии от Denuvo, не представляет особой трудности для взломщиков - новая версия игры была взломана в тот же день.
Зато Enigma создает ряд проблем для игроков, которые хотят установить модификации для игры: на форуме в Steam появились многочисленные гневные сообщения о том, что REFramework, с помощью которого работает большинство модов для серии Resident Evil, теперь не работает из-за конфликтов с Enigma.
Некоторые игроки даже просят откатить обновление и вернуть Denuvo, а часть пользователей и вовсе обратилась к взломщикам с просьбой удалить Enigma, чтобы можно было вновь пользоваться модами.
Игроки не понимают зачем Capcom добавляет в свои одиночные игры данную DRM и всячески мешает игрокам в установке модификаций и кастомизации игры.
Блин, это печально. У меня 4 гига модов на Аду в разных голых нарядах..
О УЖАС! ЭРОТОМАНЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛЮБИМЫХ МОДОВ! бессердечные корпораты!
Все работает пусть не врут!!скачал пиратку все работает!
Ну на пиратке защита удалена скорее всего, поэтому и работают моды, а в стим версии траблы
не работает на пиратке мод на длсс
Оо нет. Как же без шрека то теперь?))
И без Сиджея)
Вот если не верите то фот тогда пруф
сомнений нет
Ахахахха я вчера все по фиксила не слушайте его суету наводит я вчера все восстановила и все моды 700 штук работают
Because someone used to forget to uninstall nude mod for characters during a street fighter champion tournament
Вот чтоб сомнений вообще не осталось вот из моих любимых модов
теперь точно нет
И толкиенисты ролевики (мобы с локации Замок) такие, бей ее она точно мутант!
А зачем игре моды, извините? Тока ради сисек?
Сама игра - это всего лишь приложение к модам на сиськи, игры включают не чтоб играть. Поэтому это критично для фан-сообщества re
