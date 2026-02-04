ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 474 оценки

Защита Enigma в Resident Evil 4 сломала REFramework - моды под угрозой

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4 - это произошло спустя почти три года после релиза игры.

Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4

Однако радостная новость оказалась с ложкой дёгтя: оказалось, что Capcom добавила другую защиту - Enigma Protector. Её взлом, в отличии от Denuvo, не представляет особой трудности для взломщиков - новая версия игры была взломана в тот же день.

Зато Enigma создает ряд проблем для игроков, которые хотят установить модификации для игры: на форуме в Steam появились многочисленные гневные сообщения о том, что REFramework, с помощью которого работает большинство модов для серии Resident Evil, теперь не работает из-за конфликтов с Enigma.

Некоторые игроки даже просят откатить обновление и вернуть Denuvo, а часть пользователей и вовсе обратилась к взломщикам с просьбой удалить Enigma, чтобы можно было вновь пользоваться модами.

Игроки не понимают зачем Capcom добавляет в свои одиночные игры данную DRM и всячески мешает игрокам в установке модификаций и кастомизации игры.

26
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Блин, это печально. У меня 4 гига модов на Аду в разных голых нарядах..

13
Иваныч из Тулы
3
нитгитлистер

О УЖАС! ЭРОТОМАНЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛЮБИМЫХ МОДОВ! бессердечные корпораты!

9
SERGEY-SP

Все работает пусть не врут!!скачал пиратку все работает!

8
zSpartacuSz

Ну на пиратке защита удалена скорее всего, поэтому и работают моды, а в стим версии траблы

2
Геральт Батькович

не работает на пиратке мод на длсс

1
-zotik-

Оо нет. Как же без шрека то теперь?))

6
NellOfficial

И без Сиджея)

2
Анна Кранцове

Вот если не верите то фот тогда пруф

5
Лидер Мур

сомнений нет

1
Анна Кранцове

Ахахахха я вчера все по фиксила не слушайте его суету наводит я вчера все восстановила и все моды 700 штук работают

4
ThreateningOsiris

Because someone used to forget to uninstall nude mod for characters during a street fighter champion tournament

3
Анна Кранцове

Вот чтоб сомнений вообще не осталось вот из моих любимых модов

3
Лидер Мур

теперь точно нет

2
Mitya Architect

И толкиенисты ролевики (мобы с локации Замок) такие, бей ее она точно мутант!

1
MaliciousAcolyte

А зачем игре моды, извините? Тока ради сисек?

2
zerkith

Сама игра - это всего лишь приложение к модам на сиськи, игры включают не чтоб играть. Поэтому это критично для фан-сообщества re

1
Пользователь ВКонтакте

На хатаье уже выложили // Александр Королёв

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ