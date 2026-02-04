Защита Enigma в Resident Evil 4 сломала REFramework - моды под угрозой

Вчера компания Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4 - это произошло спустя почти три года после релиза игры.

Однако радостная новость оказалась с ложкой дёгтя: оказалось, что Capcom добавила другую защиту - Enigma Protector. Её взлом, в отличии от Denuvo, не представляет особой трудности для взломщиков - новая версия игры была взломана в тот же день.

Зато Enigma создает ряд проблем для игроков, которые хотят установить модификации для игры: на форуме в Steam появились многочисленные гневные сообщения о том, что REFramework, с помощью которого работает большинство модов для серии Resident Evil, теперь не работает из-за конфликтов с Enigma.

Некоторые игроки даже просят откатить обновление и вернуть Denuvo, а часть пользователей и вовсе обратилась к взломщикам с просьбой удалить Enigma, чтобы можно было вновь пользоваться модами.

Игроки не понимают зачем Capcom добавляет в свои одиночные игры данную DRM и всячески мешает игрокам в установке модификаций и кастомизации игры.