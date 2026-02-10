Анонс ремейка уже совсем скоро? Новый рейтинг ESRB для Resident Evil 5 намекает на планы Capcom

Capcom уже более двух лет назад дала понять, что успех Resident Evil 4 Remake — не последний шаг в серии переизданий классических частей. Однако до недавнего времени оставалось неясно, какая игра станет следующей. Теперь повод для новых обсуждений дал свежий рейтинг ESRB для Resident Evil 5, замеченный журналистами Kotaku.

Главная деталь — платформа. В рейтинге указаны Xbox Series, тогда как оригинальная Resident Evil 5 выходила на PS3, Xbox 360, PC и позже на Switch. Кроме того, в описании присутствует пометка о внутриигровых покупках, что характерно именно для современных ремейков Capcom, а не для простых переизданий. В последних версиях серии такие микротранзакции позволяют, например, разблокировать контент без долгого фарма — функция, отсутствующая в классических релизах.

Масла в огонь подлил и недавний пост актрисы Евы Ла Дэр, исполнившей роль Шевы Аломар, который фанаты восприняли как намёк на новости, связанные с RE5. В то же время известный инсайдер Dusk Golem утверждает, что в ближайшее время Capcom анонсирует не RE5 Remake, а Resident Evil: Code Veronica, и отрицает скорый показ пятой части.

Пока официальных заявлений нет, но новый рейтинг ESRB явно указывает: Capcom готовит новый релиз, связанный с Resident Evil 5. Возможно, больше подробностей появится уже на ближайшем State of Play — если компания решит раскрыть карты.