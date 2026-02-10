ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 5 13.03.2009
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Зомби, Кооператив
8.8 4 773 оценки

Анонс ремейка уже совсем скоро? Новый рейтинг ESRB для Resident Evil 5 намекает на планы Capcom

butcher69 butcher69

Capcom уже более двух лет назад дала понять, что успех Resident Evil 4 Remake — не последний шаг в серии переизданий классических частей. Однако до недавнего времени оставалось неясно, какая игра станет следующей. Теперь повод для новых обсуждений дал свежий рейтинг ESRB для Resident Evil 5, замеченный журналистами Kotaku.

Главная деталь — платформа. В рейтинге указаны Xbox Series, тогда как оригинальная Resident Evil 5 выходила на PS3, Xbox 360, PC и позже на Switch. Кроме того, в описании присутствует пометка о внутриигровых покупках, что характерно именно для современных ремейков Capcom, а не для простых переизданий. В последних версиях серии такие микротранзакции позволяют, например, разблокировать контент без долгого фарма — функция, отсутствующая в классических релизах.

Масла в огонь подлил и недавний пост актрисы Евы Ла Дэр, исполнившей роль Шевы Аломар, который фанаты восприняли как намёк на новости, связанные с RE5. В то же время известный инсайдер Dusk Golem утверждает, что в ближайшее время Capcom анонсирует не RE5 Remake, а Resident Evil: Code Veronica, и отрицает скорый показ пятой части.

Пока официальных заявлений нет, но новый рейтинг ESRB явно указывает: Capcom готовит новый релиз, связанный с Resident Evil 5. Возможно, больше подробностей появится уже на ближайшем State of Play — если компания решит раскрыть карты.

16
16
Комментарии:  16
Tiger Goose
В то же время известный инсайдер Dusk Golem утверждает

Не надоело ссылаться на эту мрaзь?

11
Вайнекс

Вот только почему-то именно эта "мрaзь" ещё за полгода до анонса Леона рассказала про его появление в игре)

Посмотрим, как ты заверещишь, когда реально ремейк Код Вероники или 0 анонсируют)

5
K0t Felix Вайнекс

За Веронику как раз говорили, что будет следующий ремейк

1
Red Salamandra K0t Felix

Подтверждаю. Уже много кто похоронил ремейк 5-й части. А этом году будет представлен Вероники, в в след. Году ремейка Зеро.

1
Беккер5443

Оооо ремейк 5 увидем не раньше 2035

3
ConciseYu

ага 3095 сразу, куда спешить то

2
GeraltMorgan

Жду больше девятки, по скорей бы Криси

2
Беккер5443

И больше зеро и Код Вероники даже?

TheNikolay00

Помнится были утверждения, что ремейк RE5 сейчас невозможен. Ибо когда белый мужик стреляет в африканцев это очень не гуманно, не толерантно, ну и далее по списку

1
Беккер5443

Если было бы не гумано 5 резика бы и не было , дело то вдругом.

TheNikolay00 Беккер5443

Так 5 часть выходила когда, тогда никакого blm не было

Авраам Линкольн

Такого костюма, как был в оригинале, в ремейке точно не будет! Двинутые на всю голову КрэпКам зацензурят все в хлам. Они вон в РЕ 9 зацензурили трусы женщинам зомби, чтобы у спермобаков внезапно не встал. Что уж говорить про Шеву в бикини! Японские фемки из КрэпКам такого не допустят! Кстати, в Даинг Лайт Бист есть зомби женщины в трусах и даже с голой грудью, там ничего не зацензурено и всем все норм. Ну кроме КрэпКам, им не норм. Для них голое женское тело - это омерзительно! Мерзкая помойная конторка!

1
Punisher1

Какой ремейк к чёрту что за бред у них номерная часть выходит через 2 недели какой анонс тут может быть, достали уже это порожняк прогонять чушь мелят. Это максимум банальное переиздание нативное ибо игра по обратке с one и ps4 идёт только.Темболее в работе ремейки zero и сode.

Беккер5443

И на самую первую хотелось бы ремейк.

vovandres

Не факт что Зеро и Вероника вообще в разработке.

HerFinalBoss

Как-то слабо верится, но всё же очень хочется увидеть ремейк пятёрки. Неплохая игра на самом деле была. А Шева - классный, но незаслуженно забытый персонаж. Обидно как-то даже за неё) Совершенно неясно, что с ней случилось после событий игры. Надеюсь, что её вернут в новых проектах.

#вернитешеву