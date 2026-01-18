Dusk Golem опроверг слухи о ремейке Resident Evil 5, но утверждает, что Code Veronica будет анонсирована в этом году

Недавно в социальных сетях распространился слух о возвращении Resident Evil 5. Все началось с того, что актриса, играющая Шиву, прокомментировала, что новости появятся в марте — и она не могла дождаться, чтобы их раскрыть. Тизера было достаточно, чтобы многие фанаты начали строить предположения о возможном ремейке Resident Evil 5.

Однако, по словам известного инсайдера Dusk Golem, Capcom не намерена анонсировать ремейк Resident Evil 5 в этом году. Вместо этого, по сообщениям, компания готовится анонсировать ремейк Resident Evil Code: Veronica в конце 2026 года.

Нет, в этом году НЕ будет анонса ремейка Resident Evil 5. Вместо этого, позже в этом году будет анонсирован ремейк Resident Evil, который начинается с '(C)' и заканчивается на '(ode Veronica)'. Обещаю.

Что касается новостей, упомянутых актрисой, Dusk Golem заявляет, что это «что-то другое, не ремейк Resident Evil 5». К сожалению, он не раскрыл никаких дополнительных подробностей, но многие считают, что это может быть новый анимационный сериал во франшизе.

Ранее Dusk Golem заявлял, что в ремейке Code Veronica остров Рокфорт будет представлен в формате полуоткрытого мира, где Клэр с самого начала будет использовать мотоцикл для исследования карты. Другие изменения будут включать в себя гораздо более центральную роль Вескера в сюжете и менее извращённое изображение Стива.