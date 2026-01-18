Dusk Golem опроверг слухи о ремейке Resident Evil 5, но утверждает, что Code Veronica будет анонсирована в этом году

Недавно в социальных сетях распространился слух о возвращении Resident Evil 5. Все началось с того, что актриса, играющая Шиву, прокомментировала, что новости появятся в марте — и она не могла дождаться, чтобы их раскрыть. Тизера было достаточно, чтобы многие фанаты начали строить предположения о возможном ремейке Resident Evil 5.
Однако, по словам известного инсайдера Dusk Golem, Capcom не намерена анонсировать ремейк Resident Evil 5 в этом году. Вместо этого, по сообщениям, компания готовится анонсировать ремейк Resident Evil Code: Veronica в конце 2026 года.
Нет, в этом году НЕ будет анонса ремейка Resident Evil 5. Вместо этого, позже в этом году будет анонсирован ремейк Resident Evil, который начинается с '(C)' и заканчивается на '(ode Veronica)'. Обещаю.
Что касается новостей, упомянутых актрисой, Dusk Golem заявляет, что это «что-то другое, не ремейк Resident Evil 5». К сожалению, он не раскрыл никаких дополнительных подробностей, но многие считают, что это может быть новый анимационный сериал во франшизе.
Ранее Dusk Golem заявлял, что в ремейке Code Veronica остров Рокфорт будет представлен в формате полуоткрытого мира, где Клэр с самого начала будет использовать мотоцикл для исследования карты. Другие изменения будут включать в себя гораздо более центральную роль Вескера в сюжете и менее извращённое изображение Стива.
В 5 части Африка и стрельба по чернокожим зомби, выпускать такое сейчас это самоубийство // Алексей Богомолов
Добавят побольше белых, делов то
Да всё равно все части переберут, до конца следующих консолей.
Да ещё и все другие серии игор успеют вспомнить до конца пс6 и нового икс бокс. По одной игре на харю. Или больше. А кто ещё, если не капком.
Код Вероника вроде как еще лучше!
это тот голем что нёс бред за оборотней виндиго в 9 , ага верим
Потому что сам ничего не знает
Голем, буквально, как всегда: "Блин, не не, все не так, все будет как я говорил ранее, а то что там какая-то актриса чет сказала, ну это блин, я хз, не знаю о чем она, но это точно не Резик 5, я прав".