Фанаты Resident Evil 5 рассказали, что бы они хотели увидеть в потенциальном ремейке

После прекрасного ремейка Resident Evil 4, поклонники серии решили обсудить, что бы они хотели увидеть в потенциальном ремейке пятой части серии, включая играбельную Шеву, пролог Lost Nightmares и многое другое.
Японское издательство Capcom пока не подтвердила, что ремейк пятой игры находится в разработке (хотя в новом Resident Evil 4 и были найдены некоторые намеки), но это не помешало фанатам составить небольшой список желаний и пофантазировать. Пользователь SavagePhantoms90 начал тему, в которой спрашивает других, что, по их мнению, должно быть включено в ремейк.
Что касается Шевы Аломар, то есть несколько разных предложений о том, как ее следует реализовать. Один из пользователей предлагает, чтобы она была играбельна с самого начала игры и чтобы игроки могли мгновенно переключаться между ней и Крисом, по аналогии с Resident Evil 0.
Говоря о персонажах, еще одним распространенным пожеланием в этой теме является то, что Джилл должна играть гораздо большую роль в ремейке, чем в оригинальной игре, что является справедливым замечанием, учитывая, что она действительно присутствует только в нескольких сценах и в DLC Lost Nightmares. Кстати говоря, в некоторых комментариях говорится о том, что Lost Nightmares необходимо включить в основную игру, хотя, учитывая, как обошлись с Separate Ways в ремейке четвертой части, это может оказаться не таким уж очевидным решением.
Есть, конечно, и более глупые предложения. Один из популярных ответов в этой теме заключается в том, что игра должна сохранить печально известную реплику "Дай мне яйцо", которая звучит, когда один игрок просит яйцо у другого. Так же, по мнению пользователей, глупые удары кулаками Криса по гигантскому валуну должны быть оставлены в игре.
Если уберут сцену когда крисс "кратос" редфилд избивает камень ,грош цена такому ремейку
Вдобавок он должен вескера вдолбить в камень
В резике этого не отнять. Какой-то Вескер, подцмаешь генетический и умственный уникум, который усилен вирусом aka реакцией супермена + усиленный ураборосом...просто сливает тупому непримечательному вояке Крису который кроме стероидов ничего и не жрамши. Спрашивается, нафиг вам этот вирус, траты миллаирдов на исследования, если тут обычные тип вколол себе деку, сожрал метана, сходил в качалочку и камни весом под тонну с кулака фигачит. Нафиг вам этот мистер Икс? Есть же мистер Крис, который обнюхается своего протеина и пойдет косить целый континент.
Нормальный инвентарь! Бегать и стрелять одновременно! Больше мозгов напарнику! Современную графику как в ремейке 4 часть!
Казуалы...
мазохист
По мне так главное что бы они добавили команду напарнику удерживать позицию,что бы можно было его оставит в определённом месте и он бы не мешал,ну и можно больше геймплейных элементов сделать когда нужен напарник,типа как бой с джил когда мы пытаемся снять с неё контролирующие устройство,шикарно придумали,помню когда вообще первый раз проходил этот ролик когда появляется Джил с Вескером вообще просто мега эпичный.
Ну и конечно очень хочется поиграть с новым графоном,доработанными,обновленными и нормальными механиками как ремейке RE4,начиная с анимаций,ударов и заканчивая шутерной механикой и поведением зомбей,ну и конечно хочется что бы нож был не такой бесполезный как в оригинале.
вроде недавно была игра, она условно современного типа хотя уже т и нет. что там ремейкать не совсем понятно. графику тюлька если но фанатам виднее.
Управление ремейкать надо, как минимум.
Самое главное, чтобы переделали деревянное управление на манер ремейка ре4 и расширили инвентарь, либо дали возможность его расширить.
Элементарно вырезать кооператив, и сделать Шеву временным компаньоном в некоторых участках, вот самое главное изменение которое требуется от пятой части, помимо очивидных переработок механик и улучшения графики.
Если делать ремейк, то убирать нахрен этот кооп. Делать игру мрачнее. Добавить побольше головоломок. Но лучше бы увидеть ремейк первой (думаю, что в 2026 он будет, все-таки) или Код Вероника.
Тогда вместо кооператива нужно добавить полностью играбельную Шеву (ещё с самого начала) и кнопку мгновенного переключения между ней и Крисом, по аналогии с Resident Evil 0.
У первой уже есть идеальный ремейк.
Лучше КВ.А ремейк первой части пусть останется самобытным, как и оригинал.
Выпилить нахер Шеву и все, никакой сюжетной ценности как для игры так и для франшизы данный персонаж не несет.
Потому что, ее не должно было быть !
Мне сложно представить ремейк пятой части
отсутсвие денувы в первую очередь хочется видеть
Хотелось бы видеть механику солнечного удара, вырезанную из оригинала. Будет какой-никакой survival-элемент.
Хорошо бы, как раз 5 часть то же не проходил, 6 уже проходил.
Получается ещё бы ремейки 5 и 1 сделали и хватит, 6 и сейчас нормально выглядит и интересно играется.
Ну первую часть они точно не будут делать так ремейк первой есть (хотя я бы тоже не отказался о ремейка первой на новом движке и с нормальной камерой),а вот Код Вероника очень хотелось чтоб сделали,она точно заслуживает ремейка.
6 часть самая слабая номерная часть, если и дойдет до нее очередь, то лишь с возможностью ее полностью переработать и переписать. Иначе ремейка она не заслуживает ни грамма.
6 гкалл редкостный
Я надеюсь они не будут ремейк 5 делать, возвращение к кооп шутанам серии не пойдет на пользу. Вот Code Veronica не плохо бы было.
Поддерживаю. Я не понимаю, нахер делаты ремейк пятерки, которая в принципе норм смотрится и сегодня. Тогда как есть одна классическая полноценная часть серии, которая давно просит ремейка.
Так то да, по графике и постановке сцен она смотрится сейчас хорошо, но блин анимации все с 4 части которые уже устарели
там бы много чего можно было бы именно добавить, а не менять... но боюсь они пойдут по фикальному пути 2-3-4 части...