Фанаты Resident Evil 5 рассказали, что бы они хотели увидеть в потенциальном ремейке ©

После прекрасного ремейка Resident Evil 4, поклонники серии решили обсудить, что бы они хотели увидеть в потенциальном ремейке пятой части серии, включая играбельную Шеву, пролог Lost Nightmares и многое другое.

Японское издательство Capcom пока не подтвердила, что ремейк пятой игры находится в разработке (хотя в новом Resident Evil 4 и были найдены некоторые намеки), но это не помешало фанатам составить небольшой список желаний и пофантазировать. Пользователь SavagePhantoms90 начал тему, в которой спрашивает других, что, по их мнению, должно быть включено в ремейк.

Что касается Шевы Аломар, то есть несколько разных предложений о том, как ее следует реализовать. Один из пользователей предлагает, чтобы она была играбельна с самого начала игры и чтобы игроки могли мгновенно переключаться между ней и Крисом, по аналогии с Resident Evil 0.

Говоря о персонажах, еще одним распространенным пожеланием в этой теме является то, что Джилл должна играть гораздо большую роль в ремейке, чем в оригинальной игре, что является справедливым замечанием, учитывая, что она действительно присутствует только в нескольких сценах и в DLC Lost Nightmares. Кстати говоря, в некоторых комментариях говорится о том, что Lost Nightmares необходимо включить в основную игру, хотя, учитывая, как обошлись с Separate Ways в ремейке четвертой части, это может оказаться не таким уж очевидным решением.

Есть, конечно, и более глупые предложения. Один из популярных ответов в этой теме заключается в том, что игра должна сохранить печально известную реплику "Дай мне яйцо", которая звучит, когда один игрок просит яйцо у другого. Так же, по мнению пользователей, глупые удары кулаками Криса по гигантскому валуну должны быть оставлены в игре.