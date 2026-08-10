Фанаты Resident Evil хотят увидеть в ремейке возвращение самой безумной сцены из Resident Evil 5

Поклонники Resident Evil сходятся во мнении, что возможный ремейк Resident Evil 5 не должен лишиться знаменитой сцены, где Крис Редфилд голыми руками избивает огромный валун. Несмотря на то что Capcom пока не анонсировала игру, фанаты уже обсуждают, какие моменты оригинала обязательно нужно сохранить.

На Reddit пользователи призывают разработчиков не делать ремейк слишком серьёзным и реалистичным. Именно чрезмерная реалистичность современных игр вызывает опасения, что из обновлённой версии могут исчезнуть самые абсурдные эпизоды. Некоторые фанаты даже шутят, что в новой игре Крису стоит дать возможность ударить ещё больший валун.

При этом Capcom сама не забывает об этой сцене. В Resident Evil Village Хайзенберг называет Криса «тем придурком, который бьёт валуны», а в трейлере ремейка Resident Evil Code: Veronica звучит фраза о том, что «здесь будто прокатился валун».

Пока неизвестно, будет ли знаменитый момент полностью повторён в ремейке или разработчики ограничатся очередной отсылкой. Но фанаты уже дали понять: если Resident Evil 5 получит обновлённую версию, валун Криса лучше не трогать.