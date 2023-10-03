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Resident Evil 5 13.03.2009
8.9 3 768 оценок

Фанаты Resident Evil не сомневаются, что Capcom уже занимается созданием римейка Resident Evil 5

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Gruz_
Новости

Буквально несколько дней назад мы получили DLC для Resident Evil 4, в котором более подробно рассказывается история Ады Вонг. Появление персонажа в дополнении породило у фанатов надежду на то, что теперь настала очередь следующей части серии подвергнуться переделке. И если говорить откровенно, то Resident Evil 5 Remake - отнюдь не является абстрактной идеей.

В DLC Separate Ways для Resident Evil 4 появился персонаж Вескер. Именно его появление породило у фанатов надежду на то, что Resident Evil 5 - следующая в очереди на обновление. Да и сама сюжетная линия, в целом, намекает на это. Было бы странно пересматривать игру, которой уже десяток лет, для того, чтобы узнать больше о ее сюжете.

Поклонники также отмечают, что Resident Evil 5 стала бы для Capcom " денежным принтером". Еще один пользователь Reddit отметил, что в прошлом при создании оригинальной игры уже использовались ресурсы предыдущей части. Теперь это может повториться, поскольку ремейк "четверки" существует уже довольно давно.

Согласитесь, было бы очень здорово увидеть, какими могли бы выглядеть Resident Evil 5 и 6 в современном исполнении. Хочется надеяться, что в Capcom прислушаются к просьбам фанатов и действительно возьмутся за ремейк всех основных игр легендарной серии.

И при этом надо учитывать, что последняя часть серии - ремейк Resident Evil 4 - вышла в марте 2023 года. Так что, не исключено, что сейчас продюсеры намерены создать совершенно новую часть, а не очередное обновление игры многолетней давности.

30
55
Комментарии: 55
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Кстати да, 5 часть одна из лучших. Да и сейчас неплохо смотрится. Единственное что при стрельбе ходить нельзя было, непонятно почему

6
ANCILOZAVR

Да кстати вот это стояние при стрельбе сильно мешала играть и убавляло экшена.Думаю это по техническим причинам сделали,в 4 частью на ПК ещё хуже с этим было.НО графон в пятёрке уже всё же устарел.И прилично

0
AleXraceSiM ANCILOZAVR

Это фишка серии, в 6 части разрешили целится при перемещении, но перемещаешся очень медленно, в ремейках тоже при прицеливании сначала прицел рассеянный и сужается если стоишь. С техническими причинами точно не связано, иначе бы не было быстрого разворота.

0
deusMarshall

Из худших. Сеттинг просто ужасен, вырвиглазные текстуры, экипаж который приземлился в лаву, Крис футболящий булыжник, часовая битва с гигантом, скудные боссы и странный, дребезжащий геймплей

1
Famiclone

Ремейкнуть Code Veronica о которой все просят? Неееет

Ремейкнуть помойную стрелялку по неграм? Дааааа

2
ARESS_777

Да мне кажется они не осмелятся прям толпы негров зомби делать, перекрасят в белых и нормально)

-7
ANCILOZAVR

в пятую часть многие играли,а о Веронике только слышали.Ну и 5 более современная по геймплею.

7
Stasonich_spb

В 5-ку куда больше народу играло,чем в Вероничку..по-этому кто эти все просящие..не понятно?!

2
Famiclone ANCILOZAVR

Слышали о Веронике только зумеры, узнавшие о серии в целом только с выходом четверки. Люди знакомые с классикой знают, играли и просят ремейк, а уж подогнать игру под современные реалии будет не трудно, опыт есть и очень хороший

0
Janekste

Все просят Code Veronica - это кто? Откуда данные, что просят именно все?

Resident Evil 5 моя любимая часть серии и я с нетерпением жду ремейка. Надеюсь, что он будет. Кстати, а в чём же она помойная стрелялка? По факту большинство частей RE тоже обычные стрелялки, особенно на лёгкой сложности. RE всегда была боевиком, а хоррора там минимум.

0
Radish12

Римейка

2
NicolaZzz777

Полюбому автор егэ сдал.

1
Madiark

Лучше бы первую часть ремейкнули на манер 2ой части

2
ANCILOZAVR

уже было .Оригинал в 1996 году вышел,потом Ремейк Resident Evil ( 2002)Издание для GameCube

27 ноября 2014 года компания Capcom выпустила в продажу ремастеринговое HD-переиздание ремейка Resident Evil для PlayStation 3 и Xbox 360, а также 20 января 2015 года для Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Впервые Resident Evil Zero была выпущена в ноябре 2002 года для приставки Nintendo GameCube.

В январе 2016 года игра вышла для Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One в виде HD-издания под названием Resident Evil Zero HD Remaster, а в мае 2019 года — для Nintendo Switch.

0
lowkek ANCILOZAVR

Этот ремейк старее, чем оригинал РЕ4, так что нет никаких проблем 0 и 1 подогнать под нынешние стандарты серии.

0
ANCILOZAVR lowkek

Посмотрим.

0
ANCILOZAVR

Игре уже почти 15 лет,ремейк нужен,да

2
devildoom

всмысле 15

0
ANCILOZAVR devildoom

2009 год выпуска,сейчас 2023 и получается 14 лет ,почти 15

0
hollo0w ANCILOZAVR

Прекратите оба

0
Ang Dark

Если вырежут момент с булыжником , то игра автоматом провал ^_^

2
BAZKIN

За булыжник отдельную кампанию должны сделать

1
Ang Dark BAZKIN

Как ТОФУ, тупо ДЛС ^_^

1
ANCILOZAVR

Да хорошо бы пятую часть обновлённую поиграть.И чтобы можно было ходить и стрелять,а не как в оригинале.Не раз 5 часть прошёл.А вот ремейк 6 части даже не знаю нужен ли,но если 5 часть выйдет,то может быть и 6 выйдет,ну или Вероника или ещё какая игра из серии.

1
Rickle Pick

Они надеюсь когда-нибудь вспомнят, что Дино кризис существует

1
Big and Fat

А я сомневаюсь. Да и рановато.

0
askazanov

Вообще конечно ждём!!! Но сильно обидемся, если они этого не делают !!! )

0
tvorog8088

Не понимаю почему первую часть не ремейкают, приходится сейчас оригинал с hd текстурами проходить, с бесячими загрузками каждой двери и стрельбой наугад, был бы ремейк сейчас бы так не мучался.

0
Qwenn

формально римейк уже существует. это надо тогда римейк римейка делать)

2
ANCILOZAVR Qwenn

уже вроде и есть.Сперва в начале 2000х вышел ремейк,а потом после пятой части ещё ремейк ремейка.Тогда уже если делать ремейк,то это будет даже не знаю как назвать.Ремейк в кубе наверное.

0
Юркец

Играй в прекрастный ремастер 2015-го, который на много лучше и красивее и атмосферней первой оригинальной части

0
7fps

надеюсь, что они переосмыслят пятёрку. ибо в оригинале хватало спорных моментов.

0
DisloyalGonzalo

Лучше бы сделали резинка о России чтоб можно было лаптеногих отстреливать

0
Рогал_Дорн

Ремейк пишется через Е.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ремейк

0
lowkek

Хочется верить, что сейчас всё-таки Code Veronica в разработке, а 5 уже пусть следом выпускают

0
Janekste

Resident Evil 5 моя любимая часть, ибо она единственная в уникальном сочном африканском стиле и была сделана безумно круто для своего времени. Да притом сюжет от начала до самого финала держит в напряжении. Жаль только, что Вескера бездарно слили именно в этой части. Неужели не могли обойтись без этого? А в остальном игрушка каеф. Проходил как в одиночку, так и в коопе несколько раз от и до. Думаю разрабы озолотятся, если и правда сделают ремейк Resident Evil 5. Ну и Шева Аломар просто конфетка - наверное один из лучших персонажей серии, ставлю её вровень с Адой Вонг. Так что да - я хочу ремейк Resident Evil 5!

0
Нейтан Дрейк

Когда ремейк Resident Evil Gaiden про Барри?

0
Кей Овальд

"Согласитесь, было бы очень здорово увидеть, какими могли бы выглядеть Resident Evil 5 и 6 в современном исполнении."
Не соглашусь. Ну или полностью переделывать ставший откровенно плохим (в шестой особенно) сюжет. Лучше бы вбоквелами занялись. Вероникой той же.

-1
ZombieMan1

Вероника такая же основная игра серии как 4 с 5

-1
PuserG

Я бы на Шеву Аломар посмотрел (особенно в том наряде)) Интересно, смогли бы найти красивую мордашку разработчики?

1
5tahA PuserG

Вот этот наряд?

0
Mr.DOOM PuserG

Я бы эту Шеву вырезал из игры нахер, как было в оригинальном билде.

0
PuserG 5tahA

Именно он)

0
Tommy.

Мне кажется в нынешних реалиях 5-ю часть нужно кардинально менять, банально потому что пятерку на релизе ругали что она сильно отошла от 4 в сторону экшена, и по той же причине почему ремейк может быть создан по шаблону четвертой части - это будет рескин, на те же грабли наступать было бы глупо, так что если и разработка следующего ремейка и началась, то с планирования, на это может уйти год-полтора, и только потом начнется активная стадия разработки в пару лет. К изменениям еще подтолкнет современная политика, если тогда уже были возмущения что белый герой приехал учинять геноцид темнокожих, то представить какой бомбеж будет в наше время не так уж и сложно, 5-ка спорная как ни крути, нужно делать из потенциального ремейка чуть ли не новую игру с кардинальными изменениями, так что это дело не скорое. Быстрее было бы сделать ремейк первой части или Кода Вероники.

-1
Комментарий удален
Tommy. Шуршулька

Это уже забота сценаристов, может вообще поменяют декорации, а Вескера оставят в живых и от этого пойдет будущее развитие всей серии, хз, злодей культовый что бы его так слить как сделала пятерка - лава, две ракеты и булыжник.

-2
Dansize Шуршулька

Шева полунигер, поэтому, как бы нигер стреляет нигеров - какое никакое оправдание

-2
AlexFullBeast
Мне кажется в нынешних реалиях 5-ю часть нужно кардинально менять, банально потому что пятерку на релизе ругали что она сильно отошла от 4 в сторону экшена

А еще RE5 лучше всех продается. До сих пор.

Зачем менять что-то тогда?

К изменениям еще подтолкнет современная политика, если тогда уже были возмущения что белый герой приехал учинять геноцид темнокожих

Лол, что? События игры в Африке, а там африканцы ого!

1
Janekste

А 4-я часть типо не чисто экшен? Смешно. Я 4-ку только как экшеном и воспринимаю. По факту 5-я в плане геймплея точно такая же, но атмосфернее, качественнее, интереснее сюжетом. Да притом можно в коопе весь сюжет пройти, что большой плюс лично для меня.

0
OculusMortem

Имхо, сейчас в первую очередь они будут заниматься девятой частью и она будет следующая, а затем, я думаю, им бы стоило сделать ремейк Код Вероника, и вот уже после него заняться ремейком 5 части, которая сейчас смотрится все еще довольно неплохо.

-1
Staip

Смысл в этом ремейке? Она и сейчас довольно играбельна, я бы понял, если бы первую часть или код Вероника, но явно не это.

-2
hpi

Она и так норм выглядит. Если только переделать геймплей и сюжет. Но это уже будет новая игра.

-3