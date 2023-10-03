Фанаты Resident Evil не сомневаются, что Capcom уже занимается созданием римейка Resident Evil 5

Буквально несколько дней назад мы получили DLC для Resident Evil 4, в котором более подробно рассказывается история Ады Вонг. Появление персонажа в дополнении породило у фанатов надежду на то, что теперь настала очередь следующей части серии подвергнуться переделке. И если говорить откровенно, то Resident Evil 5 Remake - отнюдь не является абстрактной идеей.
В DLC Separate Ways для Resident Evil 4 появился персонаж Вескер. Именно его появление породило у фанатов надежду на то, что Resident Evil 5 - следующая в очереди на обновление. Да и сама сюжетная линия, в целом, намекает на это. Было бы странно пересматривать игру, которой уже десяток лет, для того, чтобы узнать больше о ее сюжете.
Поклонники также отмечают, что Resident Evil 5 стала бы для Capcom " денежным принтером". Еще один пользователь Reddit отметил, что в прошлом при создании оригинальной игры уже использовались ресурсы предыдущей части. Теперь это может повториться, поскольку ремейк "четверки" существует уже довольно давно.
Согласитесь, было бы очень здорово увидеть, какими могли бы выглядеть Resident Evil 5 и 6 в современном исполнении. Хочется надеяться, что в Capcom прислушаются к просьбам фанатов и действительно возьмутся за ремейк всех основных игр легендарной серии.
И при этом надо учитывать, что последняя часть серии - ремейк Resident Evil 4 - вышла в марте 2023 года. Так что, не исключено, что сейчас продюсеры намерены создать совершенно новую часть, а не очередное обновление игры многолетней давности.
Кстати да, 5 часть одна из лучших. Да и сейчас неплохо смотрится. Единственное что при стрельбе ходить нельзя было, непонятно почему
Да кстати вот это стояние при стрельбе сильно мешала играть и убавляло экшена.Думаю это по техническим причинам сделали,в 4 частью на ПК ещё хуже с этим было.НО графон в пятёрке уже всё же устарел.И прилично
Это фишка серии, в 6 части разрешили целится при перемещении, но перемещаешся очень медленно, в ремейках тоже при прицеливании сначала прицел рассеянный и сужается если стоишь. С техническими причинами точно не связано, иначе бы не было быстрого разворота.
Из худших. Сеттинг просто ужасен, вырвиглазные текстуры, экипаж который приземлился в лаву, Крис футболящий булыжник, часовая битва с гигантом, скудные боссы и странный, дребезжащий геймплей
Ремейкнуть Code Veronica о которой все просят? Неееет
Ремейкнуть помойную стрелялку по неграм? Дааааа
Да мне кажется они не осмелятся прям толпы негров зомби делать, перекрасят в белых и нормально)
в пятую часть многие играли,а о Веронике только слышали.Ну и 5 более современная по геймплею.
В 5-ку куда больше народу играло,чем в Вероничку..по-этому кто эти все просящие..не понятно?!
Слышали о Веронике только зумеры, узнавшие о серии в целом только с выходом четверки. Люди знакомые с классикой знают, играли и просят ремейк, а уж подогнать игру под современные реалии будет не трудно, опыт есть и очень хороший
Все просят Code Veronica - это кто? Откуда данные, что просят именно все?
Resident Evil 5 моя любимая часть серии и я с нетерпением жду ремейка. Надеюсь, что он будет. Кстати, а в чём же она помойная стрелялка? По факту большинство частей RE тоже обычные стрелялки, особенно на лёгкой сложности. RE всегда была боевиком, а хоррора там минимум.
Римейка
Полюбому автор егэ сдал.
Лучше бы первую часть ремейкнули на манер 2ой части
уже было .Оригинал в 1996 году вышел,потом Ремейк Resident Evil ( 2002)Издание для GameCube
27 ноября 2014 года компания Capcom выпустила в продажу ремастеринговое HD-переиздание ремейка Resident Evil для PlayStation 3 и Xbox 360, а также 20 января 2015 года для Windows, PlayStation 4 и Xbox One.
Впервые Resident Evil Zero была выпущена в ноябре 2002 года для приставки Nintendo GameCube.
В январе 2016 года игра вышла для Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One в виде HD-издания под названием Resident Evil Zero HD Remaster, а в мае 2019 года — для Nintendo Switch.
Этот ремейк старее, чем оригинал РЕ4, так что нет никаких проблем 0 и 1 подогнать под нынешние стандарты серии.
Посмотрим.
Игре уже почти 15 лет,ремейк нужен,да
всмысле 15
2009 год выпуска,сейчас 2023 и получается 14 лет ,почти 15
Прекратите оба
Если вырежут момент с булыжником , то игра автоматом провал ^_^
За булыжник отдельную кампанию должны сделать
Как ТОФУ, тупо ДЛС ^_^
Да хорошо бы пятую часть обновлённую поиграть.И чтобы можно было ходить и стрелять,а не как в оригинале.Не раз 5 часть прошёл.А вот ремейк 6 части даже не знаю нужен ли,но если 5 часть выйдет,то может быть и 6 выйдет,ну или Вероника или ещё какая игра из серии.
Они надеюсь когда-нибудь вспомнят, что Дино кризис существует
А я сомневаюсь. Да и рановато.
Вообще конечно ждём!!! Но сильно обидемся, если они этого не делают !!! )
Не понимаю почему первую часть не ремейкают, приходится сейчас оригинал с hd текстурами проходить, с бесячими загрузками каждой двери и стрельбой наугад, был бы ремейк сейчас бы так не мучался.
формально римейк уже существует. это надо тогда римейк римейка делать)
уже вроде и есть.Сперва в начале 2000х вышел ремейк,а потом после пятой части ещё ремейк ремейка.Тогда уже если делать ремейк,то это будет даже не знаю как назвать.Ремейк в кубе наверное.
Играй в прекрастный ремастер 2015-го, который на много лучше и красивее и атмосферней первой оригинальной части
надеюсь, что они переосмыслят пятёрку. ибо в оригинале хватало спорных моментов.
Лучше бы сделали резинка о России чтоб можно было лаптеногих отстреливать
Ремейк пишется через Е.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ремейк
Хочется верить, что сейчас всё-таки Code Veronica в разработке, а 5 уже пусть следом выпускают
Resident Evil 5 моя любимая часть, ибо она единственная в уникальном сочном африканском стиле и была сделана безумно круто для своего времени. Да притом сюжет от начала до самого финала держит в напряжении. Жаль только, что Вескера бездарно слили именно в этой части. Неужели не могли обойтись без этого? А в остальном игрушка каеф. Проходил как в одиночку, так и в коопе несколько раз от и до. Думаю разрабы озолотятся, если и правда сделают ремейк Resident Evil 5. Ну и Шева Аломар просто конфетка - наверное один из лучших персонажей серии, ставлю её вровень с Адой Вонг. Так что да - я хочу ремейк Resident Evil 5!
Когда ремейк Resident Evil Gaiden про Барри?
"Согласитесь, было бы очень здорово увидеть, какими могли бы выглядеть Resident Evil 5 и 6 в современном исполнении."
Не соглашусь. Ну или полностью переделывать ставший откровенно плохим (в шестой особенно) сюжет. Лучше бы вбоквелами занялись. Вероникой той же.
Вероника такая же основная игра серии как 4 с 5
Я бы на Шеву Аломар посмотрел (особенно в том наряде)) Интересно, смогли бы найти красивую мордашку разработчики?
Вот этот наряд?
Я бы эту Шеву вырезал из игры нахер, как было в оригинальном билде.
Именно он)
Мне кажется в нынешних реалиях 5-ю часть нужно кардинально менять, банально потому что пятерку на релизе ругали что она сильно отошла от 4 в сторону экшена, и по той же причине почему ремейк может быть создан по шаблону четвертой части - это будет рескин, на те же грабли наступать было бы глупо, так что если и разработка следующего ремейка и началась, то с планирования, на это может уйти год-полтора, и только потом начнется активная стадия разработки в пару лет. К изменениям еще подтолкнет современная политика, если тогда уже были возмущения что белый герой приехал учинять геноцид темнокожих, то представить какой бомбеж будет в наше время не так уж и сложно, 5-ка спорная как ни крути, нужно делать из потенциального ремейка чуть ли не новую игру с кардинальными изменениями, так что это дело не скорое. Быстрее было бы сделать ремейк первой части или Кода Вероники.
Это уже забота сценаристов, может вообще поменяют декорации, а Вескера оставят в живых и от этого пойдет будущее развитие всей серии, хз, злодей культовый что бы его так слить как сделала пятерка - лава, две ракеты и булыжник.
Шева полунигер, поэтому, как бы нигер стреляет нигеров - какое никакое оправдание
А еще RE5 лучше всех продается. До сих пор.
Зачем менять что-то тогда?
Лол, что? События игры в Африке, а там африканцы ого!
А 4-я часть типо не чисто экшен? Смешно. Я 4-ку только как экшеном и воспринимаю. По факту 5-я в плане геймплея точно такая же, но атмосфернее, качественнее, интереснее сюжетом. Да притом можно в коопе весь сюжет пройти, что большой плюс лично для меня.
Имхо, сейчас в первую очередь они будут заниматься девятой частью и она будет следующая, а затем, я думаю, им бы стоило сделать ремейк Код Вероника, и вот уже после него заняться ремейком 5 части, которая сейчас смотрится все еще довольно неплохо.
Смысл в этом ремейке? Она и сейчас довольно играбельна, я бы понял, если бы первую часть или код Вероника, но явно не это.
Она и так норм выглядит. Если только переделать геймплей и сюжет. Но это уже будет новая игра.