Фанаты Resident Evil не сомневаются, что Capcom уже занимается созданием римейка Resident Evil 5 ©

Буквально несколько дней назад мы получили DLC для Resident Evil 4, в котором более подробно рассказывается история Ады Вонг. Появление персонажа в дополнении породило у фанатов надежду на то, что теперь настала очередь следующей части серии подвергнуться переделке. И если говорить откровенно, то Resident Evil 5 Remake - отнюдь не является абстрактной идеей.

В DLC Separate Ways для Resident Evil 4 появился персонаж Вескер. Именно его появление породило у фанатов надежду на то, что Resident Evil 5 - следующая в очереди на обновление. Да и сама сюжетная линия, в целом, намекает на это. Было бы странно пересматривать игру, которой уже десяток лет, для того, чтобы узнать больше о ее сюжете.

Поклонники также отмечают, что Resident Evil 5 стала бы для Capcom " денежным принтером". Еще один пользователь Reddit отметил, что в прошлом при создании оригинальной игры уже использовались ресурсы предыдущей части. Теперь это может повториться, поскольку ремейк "четверки" существует уже довольно давно.

Согласитесь, было бы очень здорово увидеть, какими могли бы выглядеть Resident Evil 5 и 6 в современном исполнении. Хочется надеяться, что в Capcom прислушаются к просьбам фанатов и действительно возьмутся за ремейк всех основных игр легендарной серии.

И при этом надо учитывать, что последняя часть серии - ремейк Resident Evil 4 - вышла в марте 2023 года. Так что, не исключено, что сейчас продюсеры намерены создать совершенно новую часть, а не очередное обновление игры многолетней давности.