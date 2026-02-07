GAMERANT: Resident Evil 5 нуждается в ремейке как никогда из-за её одной особенности

По мнению игрового журналиста Далтона Купера (Dalton Cooper) Resident Evil 5 нуждается в ремейке, потому что Capcom полностью испортила его главную особенность.

Capcom успешно переосмыслила классические Resident Evil, выпустив ремейки RE2, RE3 и RE4, что снова подняло интерес к серии. На фоне этого фанаты давно просят ремейк Resident Evil 5, хотя сама игра считается одной из менее любимых и формально выглядит «современной». Однако повторное прохождение показывает, что возраст у неё всё же есть — особенно в ключевых механиках.

Главное достоинство RE5 — кооператив — сегодня ощущается устаревшим и неудобным. Именно он когда-то делал игру уникальной, но теперь скорее подчёркивает её проблемы. Поэтому ремейк нужен не ради графики, а ради восстановления заложенной идеи.

Resident Evil 5

Кооператив в Resident Evil 5 строился вокруг совместного прохождения за Криса Редфилда и Шеву Аломар. В своё время сплит-скрин на Xbox 360 давал полноценный опыт для обоих игроков. Совместное развитие, управление инвентарём и прогресс ощущались равными. Сегодня же, при возвращении к игре на современных платформах, становится очевидно, что этот опыт был утрачен.

Resident Evil 5 на современных консолях портит локальный кооператив

В версиях Resident Evil 5 для PS4 и Xbox One локальный кооператив реализован с серьёзными ограничениями. Второй игрок не имеет доступа к магазину и лишён собственного инвентаря, что полностью ломает баланс и ощущение прогресса. Это превращает его скорее в «помощника», чем в равноправного участника. Такой подход делает совместное прохождение менее увлекательным.

Resident Evil 5

Проблемы усугубляются технической стороной: на современных HDTV изображение в сплит-скрине сжимается в рамки ради сохранения соотношения сторон. Использовать весь экран нельзя, из-за чего экшен выглядит мелко и неудобно. В сумме эти решения делают локальный кооператив заметно хуже, чем он был более 15 лет назад.

Ремейк Resident Evil 5 мог бы исправить эти ошибки: вернуть полноценный инвентарь второму игроку, дать выбор формата сплит-скрина и восстановить равный кооперативный опыт. Сейчас же игра на современном железе ощущается компромиссной версией самой себя. Именно поэтому ремейк здесь выглядит не прихотью фанатов, а логичным и необходимым шагом.