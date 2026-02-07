GAMERANT: Resident Evil 5 нуждается в ремейке как никогда из-за её одной особенности

По мнению игрового журналиста Далтона Купера (Dalton Cooper) Resident Evil 5 нуждается в ремейке, потому что Capcom полностью испортила его главную особенность.
Capcom успешно переосмыслила классические Resident Evil, выпустив ремейки RE2, RE3 и RE4, что снова подняло интерес к серии. На фоне этого фанаты давно просят ремейк Resident Evil 5, хотя сама игра считается одной из менее любимых и формально выглядит «современной». Однако повторное прохождение показывает, что возраст у неё всё же есть — особенно в ключевых механиках.
Главное достоинство RE5 — кооператив — сегодня ощущается устаревшим и неудобным. Именно он когда-то делал игру уникальной, но теперь скорее подчёркивает её проблемы. Поэтому ремейк нужен не ради графики, а ради восстановления заложенной идеи.
Кооператив в Resident Evil 5 строился вокруг совместного прохождения за Криса Редфилда и Шеву Аломар. В своё время сплит-скрин на Xbox 360 давал полноценный опыт для обоих игроков. Совместное развитие, управление инвентарём и прогресс ощущались равными. Сегодня же, при возвращении к игре на современных платформах, становится очевидно, что этот опыт был утрачен.
Resident Evil 5 на современных консолях портит локальный кооператив
В версиях Resident Evil 5 для PS4 и Xbox One локальный кооператив реализован с серьёзными ограничениями. Второй игрок не имеет доступа к магазину и лишён собственного инвентаря, что полностью ломает баланс и ощущение прогресса. Это превращает его скорее в «помощника», чем в равноправного участника. Такой подход делает совместное прохождение менее увлекательным.
Проблемы усугубляются технической стороной: на современных HDTV изображение в сплит-скрине сжимается в рамки ради сохранения соотношения сторон. Использовать весь экран нельзя, из-за чего экшен выглядит мелко и неудобно. В сумме эти решения делают локальный кооператив заметно хуже, чем он был более 15 лет назад.
Ремейк Resident Evil 5 мог бы исправить эти ошибки: вернуть полноценный инвентарь второму игроку, дать выбор формата сплит-скрина и восстановить равный кооперативный опыт. Сейчас же игра на современном железе ощущается компромиссной версией самой себя. Именно поэтому ремейк здесь выглядит не прихотью фанатов, а логичным и необходимым шагом.
там же негры , нетолерантненько
как по мне re5 нуждается в ремейке из-за танкового управления из оригинальной 4-ки, на кооп плевать, пускай хоть вырезают его
Да, целятся и не в тоже время не двигаются. Очень странное решение. Хотя на то время у конкурентов таких проблем не было. Наверное был порт с консолей.
ЕЁ достоинство было в том что - от бродячий головоломки - сделали норм шутан - который я считаю надо было и все резики переделывать в шутан - но к сожалению они в ремейках выбрали старый вариант.
любофф всей жизни у Криса )
По идее, Resident Evil 5 один из самых неудачных частей серий. Через чур много экшена и, практически, коридорная, и да и не хоррор вовсе. Даже если ремейк будут делать, то уже лучше без кооператива, с бэктрекингом, с эксплорингом, с загадками, с менеджментом инвентаря, в общем, всё, что было в ремейке РЕ4.
Ремейк 4 также не был хоррором и экшена в 4 было гораздо больше за счёт продолжительности игры :) сейчас начал ремейк 4 проходить, так в нём ещё больше экшена и ещё меньше хоррора чем в 4/5 из за новых врагов и доп заданий ( убейте крыс, змей, убейте гигантскую собаку, ещё и брелоки закинули для экшен бонусов + чемоданы меняем для динамики)
вся игра в момент выхода устаревший кал, графа стрёмная, цветовая палитра вырвиглазная, оптимизация кал, камера кал, движения кал и так далее
твоя жизнь тоже кал
твоя жизнь тоже кал
в свое время версия игры без кооператива по первым трейлерам выглядела намного атмосфернее )
По поводу разделения экрана, да. Без мода оч неудобно, а с ним прям кайф
Кооператив это достоинство? Ха.