Грядет анонс ремейка? Эва Ла Дар, голос Шевы Аломар в Resident Evil 5, заинтриговала фанатов загадочным постом

Resident Evil 5 вновь оказалась в центре внимания после заявления одной из актрис о том, что в марте произойдет анонс, связанный с игрой. Тизер появился в стратегически подходящий момент, когда культовая серия survival horror от Capcom готовится отпраздновать свое 30-летие в 2026 году.
Загадочный тизер появился благодаря актрисе Еве Ла Дэр, которая озвучила Шеву Аломар в Resident Evil 5. На своей странице в сети Х актриса сообщила, что на март запланированы «некоторые интересные вещи». В видео к посту также есть следующее сообщение: «Когда ты что-то знаешь, но не можешь поделиться этим с миром... пока».
Больше всего внимания привлекли теги, которые использовала актриса, и все они касались Resident Evil 5. В своем посте Ева использовала хэштеги, прямо упоминая игру и свою героиню, а также 30-летие франшизы.
После Resident Evil 4 фанаты надеются, что в будущем то же самое произойдет и с Resident Evil 5. Оригинальная игра, вышедшая в 2009 году, хотя и вызвала неоднозначную реакцию в сообществе из-за своего акцента на экшен, до сих пор остается одной из самых продаваемых в серии.
Capcom сейчас находится на ключевом этапе развития франшизы, особенно с учетом 30-летия Resident Evil — идеального момента для важных анонсов, связанных как с прошлым, так и с будущим франшизы.
Я просто напоминаю что в RE5 была красавица Excella Gionne.
А я её помню. Тентакли дама.
Красавица среди зомби.
Ох, если правда, надеюсь, не испортят образ Шевочки, и Джилл Валентайн в "боевом костюме"😌 Даже интересно, какую реальную девушку подберут под Шеву?
Capcom таким не занимается. Это больше к западу. Так что за девчат можно не переживать.
Было бы неплохо. Прошёл ремейк четвёртой, пятая не сильно впечатлила.
Ну и иди наяривать в RE 4 REMAKE и точить карандаш на носатую псевдо-Эшли.
Там должен быть мод чтобы нос уменьшить.))
Лучше б анонс снятия денуво из ре4р сделали или инсайдеры слили инфу // Артём Смирнов
Если все перелопатят должно хорошо получиться. Но оригинал не особо впечатлил
// Роман Никифоров
А где новость про hytale?
Что resident evil делает на моëм любимом сайте новостей по huitalе?
5 Резидент - это вообще не Резидент! Это просто дерьмовый шутер про отстрел негров! В нем вообще нету никакого хоррора! Дайте мне ремейк Кода Вероники!
Интересно камень оставят🤔🤔 // Виктор Бароменский
Нельзя про отстрел заражённых негров игру делать, а то реальные негры, режущие и насиловавшие белых по всей Европе обидятся, и леваки взорвутся, ай-яй-яй
В этой игре можно, потому что один из двух гг - чернокожая девушка😁