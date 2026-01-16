Грядет анонс ремейка? Эва Ла Дар, голос Шевы Аломар в Resident Evil 5, заинтриговала фанатов загадочным постом

Resident Evil 5 вновь оказалась в центре внимания после заявления одной из актрис о том, что в марте произойдет анонс, связанный с игрой. Тизер появился в стратегически подходящий момент, когда культовая серия survival horror от Capcom готовится отпраздновать свое 30-летие в 2026 году.

Загадочный тизер появился благодаря актрисе Еве Ла Дэр, которая озвучила Шеву Аломар в Resident Evil 5. На своей странице в сети Х актриса сообщила, что на март запланированы «некоторые интересные вещи». В видео к посту также есть следующее сообщение: «Когда ты что-то знаешь, но не можешь поделиться этим с миром... пока».

Больше всего внимания привлекли теги, которые использовала актриса, и все они касались Resident Evil 5. В своем посте Ева использовала хэштеги, прямо упоминая игру и свою героиню, а также 30-летие франшизы.

После Resident Evil 4 фанаты надеются, что в будущем то же самое произойдет и с Resident Evil 5. Оригинальная игра, вышедшая в 2009 году, хотя и вызвала неоднозначную реакцию в сообществе из-за своего акцента на экшен, до сих пор остается одной из самых продаваемых в серии.

Capcom сейчас находится на ключевом этапе развития франшизы, особенно с учетом 30-летия Resident Evil — идеального момента для важных анонсов, связанных как с прошлым, так и с будущим франшизы.