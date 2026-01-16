ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 5 13.03.2009
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Зомби, Кооператив
8.8 4 746 оценок

Грядет анонс ремейка? Эва Ла Дар, голос Шевы Аломар в Resident Evil 5, заинтриговала фанатов загадочным постом

Gruz_ Gruz_

Resident Evil 5 вновь оказалась в центре внимания после заявления одной из актрис о том, что в марте произойдет анонс, связанный с игрой. Тизер появился в стратегически подходящий момент, когда культовая серия survival horror от Capcom готовится отпраздновать свое 30-летие в 2026 году.

Загадочный тизер появился благодаря актрисе Еве Ла Дэр, которая озвучила Шеву Аломар в Resident Evil 5. На своей странице в сети Х актриса сообщила, что на март запланированы «некоторые интересные вещи». В видео к посту также есть следующее сообщение: «Когда ты что-то знаешь, но не можешь поделиться этим с миром... пока».

Больше всего внимания привлекли теги, которые использовала актриса, и все они касались Resident Evil 5. В своем посте Ева использовала хэштеги, прямо упоминая игру и свою героиню, а также 30-летие франшизы.

После Resident Evil 4 фанаты надеются, что в будущем то же самое произойдет и с Resident Evil 5. Оригинальная игра, вышедшая в 2009 году, хотя и вызвала неоднозначную реакцию в сообществе из-за своего акцента на экшен, до сих пор остается одной из самых продаваемых в серии.

Capcom сейчас находится на ключевом этапе развития франшизы, особенно с учетом 30-летия Resident Evil — идеального момента для важных анонсов, связанных как с прошлым, так и с будущим франшизы.

Комментарии:  18
ZNGRU

Я просто напоминаю что в RE5 была красавица Excella Gionne.

Red Salamandra

А я её помню. Тентакли дама.

Pаrallax

Красавица среди зомби.

Mad IVIax

Ох, если правда, надеюсь, не испортят образ Шевочки, и Джилл Валентайн в "боевом костюме"😌 Даже интересно, какую реальную девушку подберут под Шеву?

Legend_of_the_Hero

Capcom таким не занимается. Это больше к западу. Так что за девчат можно не переживать.

Bargainer

Было бы неплохо. Прошёл ремейк четвёртой, пятая не сильно впечатлила.

ZNGRU

Ну и иди наяривать в RE 4 REMAKE и точить карандаш на носатую псевдо-Эшли.

Red Salamandra ZNGRU

Там должен быть мод чтобы нос уменьшить.))

Пользователь ВКонтакте

Лучше б анонс снятия денуво из ре4р сделали или инсайдеры слили инфу // Артём Смирнов

UnfoundedRylan

Если все перелопатят должно хорошо получиться. Но оригинал не особо впечатлил

Пользователь ВКонтакте

// Роман Никифоров

mxorganic

А где новость про hytale?

Flea Hedgehog

Что resident evil делает на моëм любимом сайте новостей по huitalе?

FilthyZachary

5 Резидент - это вообще не Резидент! Это просто дерьмовый шутер про отстрел негров! В нем вообще нету никакого хоррора! Дайте мне ремейк Кода Вероники!

Пользователь ВКонтакте

Интересно камень оставят🤔🤔 // Виктор Бароменский

Foreignberg

Нельзя про отстрел заражённых негров игру делать, а то реальные негры, режущие и насиловавшие белых по всей Европе обидятся, и леваки взорвутся, ай-яй-яй

Mad IVIax

В этой игре можно, потому что один из двух гг - чернокожая девушка😁

