Инсайдер привёл убедительные аргументы, почему Capcom выпустит ремейк Resident Evil 5 ©

Согласно теориям Rino, известного инсайдера по играм Rockstar Games, следующим ремейком Capcom может стать Resident Evil 5. Нет, речь идет не о слитой информации или слухах, а о ряде аргументов, которые, кажется, предполагают, что пятая глава последует за ремейком Resident Evil 4.

В дополнение к подсказкам, включенным самими разработчиками в сцену после финальных титров четвертой главы, инсайдер утверждает, что работа над Resident Evil 5 Remake может быть проще не только из-за повторного использования некоторых активов, но также и, прежде всего, из-за системы управления партнерами. Как вы хорошо помните, пятая часть серии ужасов на выживание основана на кооперативе, и, если вы не играете в компании другого пользователя, все приключение проходится вместе с компаньоном, управляемым искусственным интеллектом. И именно эта механика может использовать прогресс, достигнутый Capcom с последним ремейком.

Rino также утверждает, что компания из Осаки, похоже, меньше интересуется ненумерованными частями, такими как Code Veronica, и поэтому более вероятно, что новый римейк связан с одним из основных эпизодов. Если да, то выбор должен пасть либо на пятую главу, либо на первую, как вспоминает GermanStrands, еще один очень популярный инсайдер в Твиттере.