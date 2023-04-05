Инсайдер привёл убедительные аргументы, почему Capcom выпустит ремейк Resident Evil 5

Согласно теориям Rino, известного инсайдера по играм Rockstar Games, следующим ремейком Capcom может стать Resident Evil 5. Нет, речь идет не о слитой информации или слухах, а о ряде аргументов, которые, кажется, предполагают, что пятая глава последует за ремейком Resident Evil 4.
В дополнение к подсказкам, включенным самими разработчиками в сцену после финальных титров четвертой главы, инсайдер утверждает, что работа над Resident Evil 5 Remake может быть проще не только из-за повторного использования некоторых активов, но также и, прежде всего, из-за системы управления партнерами. Как вы хорошо помните, пятая часть серии ужасов на выживание основана на кооперативе, и, если вы не играете в компании другого пользователя, все приключение проходится вместе с компаньоном, управляемым искусственным интеллектом. И именно эта механика может использовать прогресс, достигнутый Capcom с последним ремейком.
Rino также утверждает, что компания из Осаки, похоже, меньше интересуется ненумерованными частями, такими как Code Veronica, и поэтому более вероятно, что новый римейк связан с одним из основных эпизодов. Если да, то выбор должен пасть либо на пятую главу, либо на первую, как вспоминает GermanStrands, еще один очень популярный инсайдер в Твиттере.
Мой ультракороткий инсайд:
Сарсом будет делать 5 часть следующей именно потому, что цифра 5 идёт после цифры 4, как до этого 4 шла за 3, а 3 за 2.
Я бы хотел ремейк ремейка 1 части на ре еджине! Не говоря про ремейк ремейка 3-ки))
Да, полноценный ремейк 1 части был бы лучшим РЕ.
В свое время помню примерно в одно время вышли Бэтман Аркхем и пятый Резик, при чем дублированный, чтобы было новинкой для серии. Вот я тогда наслаждался, даже не знал, с какой игры начать)
А графика в резике пятом была очень красивая на тот момент)
Да, 5ый резик хорош. Чего стоит только Альберт Вескер там. Эх. А еще помню это время, когда были эксклюзивы для консолей. В итоге вырезали много чего с версии на ПК, а гораздо позже в Золотом издании всё вернули и отвязали хбокс лайв наконец то. Для владельцев старой версии RE5 обнова была бесплатная. Хбокс лайв, плеваться охото, как вспомню.
Выпустят то почти 100%,они весьма явно нацелились на полное обновление серии,вопрос - когда.
Я думаю в году 25. Навряд ли в 24. Они скорее всего номерную часть во всю разрабатывают.
Это невозможно! там же все чёрные! это как убивать тысячи чёрных в нынешнее время они зассут.Если и будет то полная переделка и будут у нас не люди а чистые мутанты со скрытой кожей.
Да, репутационные риски действительно есть. Некоторые части света могут поднять нехилую бучу, если в игре белый парень будет убивать темнокожих плохишей.
Т.е ре5 не выходил и не продается на всех платформах сейчас?
Ну, во-первых, там не все чёрные. А главные злодеи боссы всё-таки очень даже белые. Во-вторых, японцам пофиг на цвет кожи. Они извращённой толерастией не страдают. Максимум сделают более закрытый наряд для Шивы, чтоб грудь не так сильно выделялась. Да и то не факт. Японцы всё-таки.
Capcom нас не подведут.
Главное чтобы оставили бицухи Криса и камень. Пусть не трогают камень!
вот все, и я в том числе, говорят - надо делать римейк Вероники, а не и так успешного до сих пор РЕ5 (а потом и 6). А поглядите со стороны Сапсома - РЕ4-6 - в оригиналах были уже с аналогичными механиками - пострелушки и вид "от 3 лица" - ничего менять не надо, берем движок от РЕ7-8, подогнанный под "3 лицо" в РЕ2-3, в редакторе уровней накидываем моделький локаций - профит. То, что игроки приняли, как "вау круто" - то, что в РЕ4 почти ничего не изменили - для Сапсома - изи вэй - не включая голову просто повторить локации. И пусть, им дешевле выпустить, нам дешевле купить. А, постойте...
Так вот - а в Веронике - надо проделывать работу не только по натягиванию старой игры на новый движок, но и в первую очередь в переписывании пошагового сценария прохождения игры - с квеста с видом сверху и стоячей стрельбой в одиноких противников - в шутан. Банальный пример - нельзя просто перенести миникомнатки из оригинала Вероники с двумя зомбями в мир шутана - игроки не будут бегать вокруг одного стола и получать удовольствие.
В свое время Сапсом решилась на такое с РЕ2 - выстрелило чудом, да и то треть игры (сценарии Б) не сделали. А вот РЕ3 не выстрелило, потом что при переносе оказалось, что в игре то было 3 переулка и 4 здания (утрирую), если в квесте можно было игрока зациклить в беготне по кругу, то в шутане это уже режет глаз - когда нет разнообразия и новых локаций. И Сапсом решили - а нафига тянуть сову на глобус, когда можно штамповать римейки уже заточеных под шутан частей. Выйдет РЕ5, потом 6, потом обе Ревы - ну а там уже и старость.
логично
Капком: - последовательно выпускают ремейки резика
Инсайдер: - я знаю какую часть они выпустят следующей!
Да ладна? ДА ЛАДНА?!
Resident Evil 5 стала первым резом, который пошёл по пути action и закончился на Resident evil 6, который я еле еле прошёл и не из-за того что она была сложной, а из-за того что играть в неё было невозможно так как это был Call of Даффи, но учитывая что Рез вернули в правильное русло думаю можно развернуть весь Рез5 и сделать его не хуже Ремейка 4го. Вот 6ой я бы не стал переиздавать, не знаю как можно исправить данную игру, был бы рад после 5го увидеть Ремейк Вероники.
Ну так то в ре4 экшна больше чем в ре5 =) Реально шутер а не сурв.
Рез4 просто был переходным моментом на тот момент от однобокой франшизы во что то большее если брать во внимание Рез 3.5 то там было больше потустороннего хоррора, но в итоге всем понравился Рез 4 так как он вдохнул новую жизнь во франшизу, но начиная с Рез 5 они начали уходить в конкретный action. Хотя сам Рез 5 в принципе имел интересные локации и был играбелен, не говоря уже о возвращении главного антагониста.
Правильно, зачем делать новые игры, когда можно раз в 10 лет перевыпускать уже сделанное на новом двигле. Игры перевыпускаются, гамеры гамают, бабло мутится, полный профит.
Ну и играй во всякий sjw/blm кал типо форсчпокенов и конвейерных атсасинов с фар краями - зато они же типо новые.
А в ремейках типа героев в угоду повесточке не фиксят, да. Типа сиськи сделаем поменьше, рожу пострашнее, в мусорку засунуть нельзя, под юбку посмотреть тоже, ведь она должна же быть сильной и независимой.
Эшли в ремейке красивая, Ада тоже, платье убрали по понятным причинам, ибо это смотрелось тупо, да и в этом наряде все обтягивает подчеркивая фигуру( а это сейчас нельзя ) я думаю японцам пофиг на повесточки, Эшли по прежнему слушает приказы Леона, а сейчас что бы спэрмобак проклятый приказывал что то женщине это ужас, вместо мусорки Эшли можно запихнуть в шкаф тот же момент где сестрички с пилами, приказываешь ей в шкаф идет в шкаф, физика груди на месте, даже у Регенератора физика есть.
Новые игры выходить не перестали. Почему бы параллельно не выходить ремейкам?
Нет. Ради повесточки японцы ничего не фиксят в RE. Все герои в ремейках очень красивые, если сравнивать их лица с играми с запада. Физика груди на месте. Платье Аде заменили на более тёплую одёжку, ибо место действие игры в очень хорошую погоду происходит. Хотя я не одобряю такие логичные вещи. Я хотел бы, чтоб Ада как раньше была в красивом крутом красном платье с очень классными ленточками на спине, всё же есть логика в причине замены одежды.
Неправда. Грудь леди Димитреску видал в RE8 ? Ну просто жесть огромная. Это тоже из-за повестки сделали? Или по-твоему это похоже на уменьшение груди?
Ну покажи мне в ремейке RE4 хотя бы один эпизод, где Эшли сумела постоять за себя как сильная и независимая женщина. Покажешь? А не сможешь. Потому таких эпизодов там нет. А например Ада Вонг она с самого начала была прописана как сильный и независимый персонаж ещё в оригинале в те времена, когда никакой повесточки в мире в принципе не существовала. Японцам пофиг на повесточку.
В оригинале как бы тоже нельзя. При попытке посмотреть под юбку, Эшли юбочку прикрывала руками и обзывала Леона извращенцем. По факту ничего особо не поменялось. Ведь ты никогда по факту заглянуть нормально под юбку не мог.
Ну ты и слепой раз считаешь ре 4 повесткой. Эшли и Ада красивые, грудь в норме вспомни Леди Димитреску с ее большими грудью и попой , да и Аду с правильных ракурсов показывали. Плюс какая в жопу сильная и независимая ? Эшли в основном спасать приходиться, в ремейке ее сделали полезной и умной, а то в оригинале тупила жестоко. И вообще я в игры играю не ради того что бы под юбку заглядывать.
смысл его делать игра до сих пор выглядит на уровне
Ппц, теперь из одного фейка будут каждый день новости пилить, 3й день подряд. НЕ ДЕЛАЕТ капком ре5 ремейк.
мы без его "аргументов" это знаем.
Причина 1: Им нужны деньги.
Причина 2: Им нужны деньги.
Причина 3: Им нужны деньги.
Пятая часть по сравнению с четверкой была однозначно хуже и там использовалось большинство деталей и концептов из четвёрки. Хотя первое впечатление было шикарным и только после какого-то прошедшего времени я свое мнение очень поменял. Не знаю четвёртая часть запомнилась сюжетом и очень большой разнообразностью врагов и конечно же очень долгой продолжительностью. С пятой части эффекта вау не произошло. Пятую часть впервые играл в 2015-2016 году и точно уже и не вспомню, но что-то особо не тянет её переигрывать. Я почти всё забыл что там было. Ну то есть знаете такое чувство, когда посмотрели вроде хороший фильм и вам даже может и понравился, а потом выходят новые и про этот уже все забывают и тут так-же вроде крутая игра. Помню в 2009 году я был школьником и очень мечтал в неё сыграть и для того времени она очень сильно пугала и было очень страшно,но была не судьба первый компьютер появился только в 2015 после того как практически про неё забыл. Во всяком случае да ремейк ей явно не помешает и я бы тоже с удовольствием поиграл в ремейк.
её не будет забейте, в ней белый расстреливает черных...
да тут инсайдера не надо. в конце 2 жирных намека на 5ю часть
Лучше бы без коопа, чтобы игра стала мрачнее. Добавить побольше исследования и головоломок
То есть сделать очередной убогий ремейк с вырезанным контентом?
А зачем им достоверно повторять оригинал? Можно неплохо переделать игру с нуля и добавить что-то новое. При этом старую версию никто ни у кого не заберет. Тем более, после ремейка 3ей части, Капком усвоил урок, что левым людям лучше не отдавать свои главные игры.
Те самые Crapcom, которые вырезали более половины контента из ремейка RE2, а фанатам на это плевать (но зато на разработчиков ремейка RE3 они не поленились помоев вылить за то же самое)?
То есть Crapcom можно не передавать оригинал достоверно, а другим, как в случае разработчиков ремейка RE3, нет?
При этом ремейк второй части вышел отличной игрой, а третий govnищем на 3 часа
Лучше друзей заведи, чтобы было с кем кооп поиграть. Кто тебе сказал, что кооператив в играх убивает мрачность?
Пацаны и девушки. Что тут закусывать то друг другом?
Давайте поживём и всё сами увидим))) Добра всем и любви.
А дело праведное. И 5-го Резика сделают и Веронику и 6-ю ущербную полностью переработают!
Истинно вам говорю! Скриньте. Это сейчас их хлеб и соль)))
Полностью поддерживаю Ubisoft !!! 😉
Надеюсь только что вот эту базу они не превратят в трешак из сериала....
Да пусть клепают главное что бы не такой как 3 вышла. Если будет как 2 и 4 отчего же не сделать ремейк?
Зря третью часть хейтите. Она по соотношению графика/оптимизация очень даже круто получилась. RTX3070Ti без проблем потянул игру в 4k на ультра +трассировка, FSR 2.0 супер качество + DL DSR. В нативном 1440 видеокарта напрягалась вообще на 50% для 60фпс. Прекрасно было видно каждый волос, каждую пору на коже лица как у Джилл так и у других персонажей. А теперь посмотри на лицо Леона или Эшли в римейке 4 части, лица гладенькие как будто снимали на фронталку китайского телефона, а требует игра при этом не малых мощностей.
Млять причем здесь оптимизация, третью часть хейтят за то что она вышла обрубком за оверпрайс.
ты хоть новости читаешь? Даже разрабы признали что они накасячили с ремейком в 3 части. Причем тут вытягивает или нет? У меня компу 5 лет дадеко не топовый. Однако я прошел и 2 и 3 ремейки без проблем. А вот то что в игре многое было вырезано вот где касяк разрабов был. Когда пошли новости про ремейк 4ки они сами написали мы учли все наши касяки которые были допущены нами при создании ремейка 3 части и мы сделаем все возможное что бы этого избежать в следующем ремейке. Мы услышали и учли все о чем писали фанаты
Как насчёт отдохнуть от RE, и наконец сделать ремейк Devil may cry 1 и полное переосмысление 2й худшей части.
блин вот щас резик вилледж что то новое хоть уже и прошло несколько лет а вот в году 2030 уже я думаю будет её ремейк
Жду с нетерпением. Прошел 5-ю часть раз 10, после пытался пройти 6-ю, через силу один раз пробежал, и больше не возвращался.Пробовал недавно 2-ю и 3-ю часть, не понравилась. Пойди на другой конец карты, чтоб открыть калитку, потом сбегай за шлангом и ручкой чтоб открыть дверь или еще что нибудь... Это же полный п**ц. Чем она вас так зацепила?
Без дерьмувы пусть выпускают
А тебе бы лишь спиратить. Ничего, на ютубе посмотришь как другие играют.
Сам небось ждёшь взлом 4 части )
я делюкс купил и дропнул этот кал
В ремейке 4ки есть строки кода про Coop, так что может оказаться правдой. Склепать ремейк вполне можно за год, на школоте окупится в разы.
Вот я сильно сомневаюсь, что 4ый ремейк за год слепили. Это игра с нуля, считай на 20 часов изучая от и до. О чем ты говоришь? Что ты думаешь, это тебе как пельмешки сварить?
Про школоту посмеялся. Эх ты, мамкин программист, за год он делает игры видимо.
Я же не про 4ку говорю. Для 5го вся механика готова в принципе, продолжительность там раза в 2 меньше чем в 4ке. 3й примерно за год сделали, дата выхода была отодвинута чисто из-за приклеенного Resistance.
3ый не за год сделали, а параллельно со второй частью разрабатывали, только небольшой командой для галочки (у них там свои дедлайны). Потом после релиза тройки обе команды перешли на разработку RE Деревни, где тоже уже работали другие разработчики. Ремейк могут и дополнить, Капком прекрасно поняли критику по отношению к RE3, поэтому RE4 расширили, расширили взаимоотношения между героями.
Я знаю что 3ка разрабатывалась параллельно 2й, но завершили ее гораздо раньше даты выхода. В 5 части нет особого масштаба, она коридорная, ее вполне могут за год склепать, ну может чуть больше.
Так и RE 4 оригинал не пестрила продолжительностью. Где ты в оригинале RE 4 увидел масштаб?) Ты разглядел какую то песочницу в оригинале? Давно ли ты её проходил?) Те же яйца, только в профиль, а точнее еще короче, даже если прибавить босса U-3. Если они сделают под 20 часов неспешного геймплея в RE5 ремейке как в RE 4- это будет бомба. А я думаю так и будет.
PS Посмотрим еще DLC за Аду, я думаю его расширят тоже хорошо.
Надеюсь что следующим RE выйдет очередной офигенный ремейк, а не одноразовый невнятный треш с бредовым сюжетом и картонной стрельбой по типу village.
Ну, сюжет в стиле фильма категории Б будут в любом резике, а вот на счет картонной стрельбы в Village - согласен. Римейк чётверки в этом плане исправился.
Ну сделать пятую часть будет логично на мой взгляд по двум причинам. Первая это одна из или даже самая популярная по деньгам часть. Вторая сюжет , где затронуты очень важные вещи , такие как цветок предок и гибель Вескера, а это не хухры мухры
В идеале для меня что бы они переделали игру ближе к раннему концепту пятерки, без коопа и не таким накаченным Крисом.
Потому что как я давно уже кричу re 5,6 не резики. Фуфло полное. И вот видимо кто то из капкомовцев услышал мои крики.
5 не проходил из-за того что в прицеле нельзя двигаться, по нормальному сделают можно будет и пройти.
Как и в 4-й
Значит ты оригинал 4ый тоже не проходил?
Два раза начинал и из-за этого бросал.
Тяжёлый случай.
Ну в ремейке это исправили. Чел, ты наверное не застал еще кривой порт на ПК RE4))) Я помню то время)) Где то середина 2000ых. Прицелом управлял на стрелочках, мышка не работала, обозначение клавиш не было, какие то цифры на экране во время QTE появлялись и тд. Интернет еще не был развит у нас в стране, особенно в регионах, чтобы какие то патчи качать или моды)) Там до кучи еще проблем было, однако я так влюбился в игру, что прошел ее даже так)) Вот это был хардкор дружище.
Как по мне,вот лично на мой извращённый вкус ко всему именно Resident Evil 5 из всех частей Резика сама лучшая во всём и как бы в ремастере не нуждается,единственное, что убивает Resident Evil заскриптованность, коридорное прохождение, как и Tomb Raider. Сделали бы в ремейках нормальное управление оружием без нужды зажимать две кнопки мыши для прицела и стрельбы.
Ля. Самое лучшее упустили. Нах эта пятёрка вообще сдалась. Никогда не нравилась лично мне. Скучный боевик с Крисом под стеройдами.
Лолчто? А типа 3 часть которая по такой логике тоже является "скучным боевиком с Джилл" ещё не скатилась? Она на первой соньке вообще начиналась с того, что Джилл выпрыгивает из окна с автоматом и бежит всех расстреливая, про количество выстрелов из гранатомёта я вообще молчу, Крису такое и не снилось.