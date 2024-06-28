Известный инсайдер опроверг слухи о решении Capcom отложить ремейк Resident Evil 5

В последние недели инсайдер Энди из ScreenFire Germany сообщал, что Capcom временно приостановила работу над ремейком Resident Evil 5, пытаясь найти решение, которое поможет избежать обвинений в расизме, учитывая содержание оригинальной игры. Однако эта новость не могла остаться без внимания Dusk Golem.

Известный инсайдер, который на протяжении многих лет активно обсуждает все, что связано с Resident Evil, озвучил свою позицию по этому вопросу, фактически развенчав все предыдущие слухи. По словам Dusk Golem, слова Энди о Resident Evil 5 Remake не отвечают действительности, как и последние слухи о Resident Evil 9, в которых утверждается, что на самом деле в игре не будет открытого мира, а главными героями станут Леон и Джилл.

Dusk Golem не стал углубляться в тему и, следовательно, не уточнил, находятся ли RE5 Remake в разработке или нет на данный момент, а лишь выразил уверенность, что от Capcom USA не будет никаких возражений по поводу развития проекта из-за возможных обвинений в расизме.

Также инсайдер опровергает все слухи о том, что Capcom потеряла исходные коды старых игр Resident Evil после цунами, обрушившегося на Японию в 2011 году, приведя в качестве доказательства тот факт, что оригинальная Resident Evil уже доступна в GOG.

Остается только ждать официальных заявлений со стороны Capcom о будущих проектах, связанных с Resident Evil.