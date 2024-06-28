Известный инсайдер опроверг слухи о решении Capcom отложить ремейк Resident Evil 5

В последние недели инсайдер Энди из ScreenFire Germany сообщал, что Capcom временно приостановила работу над ремейком Resident Evil 5, пытаясь найти решение, которое поможет избежать обвинений в расизме, учитывая содержание оригинальной игры. Однако эта новость не могла остаться без внимания Dusk Golem.
Известный инсайдер, который на протяжении многих лет активно обсуждает все, что связано с Resident Evil, озвучил свою позицию по этому вопросу, фактически развенчав все предыдущие слухи. По словам Dusk Golem, слова Энди о Resident Evil 5 Remake не отвечают действительности, как и последние слухи о Resident Evil 9, в которых утверждается, что на самом деле в игре не будет открытого мира, а главными героями станут Леон и Джилл.
Dusk Golem не стал углубляться в тему и, следовательно, не уточнил, находятся ли RE5 Remake в разработке или нет на данный момент, а лишь выразил уверенность, что от Capcom USA не будет никаких возражений по поводу развития проекта из-за возможных обвинений в расизме.
Также инсайдер опровергает все слухи о том, что Capcom потеряла исходные коды старых игр Resident Evil после цунами, обрушившегося на Японию в 2011 году, приведя в качестве доказательства тот факт, что оригинальная Resident Evil уже доступна в GOG.
Остается только ждать официальных заявлений со стороны Capcom о будущих проектах, связанных с Resident Evil.
Вот бы пострелять в негров, за белого мужика и накатить скин полицейского на него.
А что тут думать то? Зомби перекрасить в белый цвет, из Криса сделать гея, а Шиву сделать толстой.
Опять Dusk Golem. Он свои инсайды меняет каждые три дня, если не чаще.
И что с того что она в GOG доступна, она работает при помощи враппера, причем он хуже чем фанатский от Gemini с его проектом Classic Rebirth. Были бы исходники хоть нормальный выход из игры на рабочий стол сделать можно бы было к примеру. Здесь же просто USA ПК версия от 1997 года с подключенными dll.
Инсайдер говорит правду ему можно верить верьте воде что человек выливает каждый раз
снова сказки
Мне кажется не будет ремейка 5 части, ведь там нужно жëстко мочить чëрных. Хотя в оправдание можно сказать, что враги не являются афроамериканцами ))
Что бы что то опровергать, надо для начала что бы Capcom подтвердили что они работают над ремейком RE5, по мне так это очень маловероятно, тем более что есть куда более старые игры в этой серии ремейки для которых куда более актуальны, тот же Код Вероника.