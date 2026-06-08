Логотип REV в анонсе Resident Evil Veronica заставил фанатов усомниться в выходе ремейка Resident Evil 5

В рамках выставки Summer Game Fest 2026 компания Capcom официально анонсировала Resident Evil Veronica. Обновленная версия Resident Evil Code: Veronica утверждена в качестве следующего проекта издателя, который последует за релизом Resident Evil Requiem. Однако формат презентации вызвал неоднозначную реакцию в игровом сообществе: демонстрация логотипа в виде аббревиатуры «REV» спровоцировала дискуссии о возможной отмене разработки ремейка Resident Evil 5.

Несмотря на многомесячные сетевые слухи о возвращении Криса Редфилда и Шевы Аломар, компания Capcom продолжает хранить молчание и никак не рекламирует этот проект. В текущей ситуации остается лишь несколько вариантов развития событий. Согласно самому оптимистичному из них, авторы просто зашифровали намек на долгожданный ремейк пятой части в официальном названии уже анонсированной игры.

Данное предположение основано на совпадении первой буквы в названии Veronica с римской цифрой V (5). Этот маркетинговый ход ранее успешно использовался в рекламе GTA V. Другая, более популярная теория гласит, что проект полностью заменит Resident Evil 5 в планах Capcom, а разработку ремейка закроют.

Ситуацию частично прояснил инсайдер серии Dusk Golem. За неделю до мероприятия, отвечая на вопросы пользователей в Twitter, он сообщил, что ожидать полноценного ремейка Resident Evil 5 в ближайшее время не стоит.

«Я полагаю, что ремейк RE5 в конечном итоге будет создан на фоне высокого потребительского спроса. Однако на текущий момент проект не находится в активной разработке и не входит в число ближайших четырех релизов по франшизе Resident Evil», — отметил инсайдер

Официальный релиз Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год. Разработчики позиционируют игру как классический survival horror с глубоким драматическим сюжетом, линия которого построена на контрастах интриги, безумия, любви и ненависти.