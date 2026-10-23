Моддер перенес управление и свободную камеру из ремейка Resident Evil 3 в ПК-версию Resident Evil 5

Энтузиаст под ником palecvzhope выпустил масштабную модификацию RE3Controls для ПК-версии Resident Evil 5 Gold Edition в сервисе Steam. Проект полностью перерабатывает механику взаимодействия с окружающим миром и приближает игровой процесс классического экшена к современным стандартам серии, заданным в ремейке Resident Evil 3. Модификация устраняет давнюю спорную особенность оригинала 2009 года в виде сковывающего танкового управления, давая персонажам возможность свободно целиться, стрелять и перезаряжаться непосредственно во время движения.

Ключевым изменением стала свободная камера с видом из-за плеча, которую разрешается беспрепятственно вращать вокруг Криса Редфилда или Шевы Аломар как при исследовании локаций, так и во время бега. Стандартный лазерный целеуказатель уступил место динамическому перекрестию в центре экрана, при этом пули летят точно в выбранную точку. Автор реализовал плавное разделение анимаций верхней и нижней частей тела, благодаря чему ноги персонажа честно шагают в любом направлении с естественными звуками шагов, пока торс сохраняет боевую стойку.

Помимо ведения огня на ходу, модификация позволяет перезаряжать оружие и менять экипировку без остановки персонажа, причем анимация перезарядки стартует мгновенно по нажатию 1 клавиши. Перемещение сохраняется даже при открытом инвентаре, что существенно упрощает менеджмент припасов в разгар напряженных сражений с зараженными. Дополнительно в проект интегрирована полноценная поддержка управления как через геймпады, так и с помощью связки мыши и клавиатуры, между которыми игра переключается на лету.

Проект разрабатывался в рекордно сжатые сроки, о чем создатель открыто рассказал при публикации финального патча под номером 1.9 на площадке Nexus Mods.

Разработка RE3Controls завершена, и версия 1.9 стала финальным релизом. Модификация изначально создавалась для личного прохождения, и теперь проект выполняет абсолютно все задуманные задачи. Результат полностью устраивает, поэтому дальнейшая работа прекращается. Любопытный факт: создание этой модификации с нуля до версии 1.9 заняло всего 4 дня.

- palecvzhope, создатель модификации RE3Controls

Финальная сборка также вернула фирменные движения героев с адаптацией под новую раскладку. В игре снова доступны рывок Вескера в режиме Наемники, быстрый разворот на 180 градусов со слежением камеры, удары ножом прямо из прицеливания и ночной режим прицела для ракетной установки. При этом все ключевые параметры тонко регулируются через файл конфигурации: при желании разрешается вернуть классический танковый режим, настроить отдачу, повысить скорострельность или навсегда убрать характерный желто-зеленый цветовой фильтр оригинальной картинки.

Модификация создана на базе перехватчика библиотек xinput1_3.dll и открытого инструментария MinHook, благодаря чему изменения не затрагивают исполняемые файлы игры на диске. Сетевая синхронизация передает координаты перемещения напарников в кооперативном режиме через встроенный протокол Steam P2P, а исходный код автор полностью выложил на GitHub под свободной лицензией MIT для дальнейшего изучения сообществом.