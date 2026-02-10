Рейтинг ESRB для Resident Evil 5 вновь вызвал обсуждения о скором анонсе ремейка Resident Evil 5

Журналисты западных изданий вновь обратили вниманиен на базу данных ESRB где был обнаружен рейтинг Resident Evil 5 для консолей Xbox Series, что вновь спровоцировало разговоры о возможных планах Capcom. Речь не идёт о «новом» рейтинге в полном смысле — игра уже оценивалась ранее, — однако появление версии для актуального поколения платформ привлекло внимание игроков.
Отдельный интерес у западных представителей прессы вызвало упоминание внутриигровых покупок. Подобная практика характерна для современных релизов Capcom, включая недавние ремейки Resident Evil, тогда как в оригинальной версии RE5 на старте таких элементов не было.
Обсуждения усилились и после публикации актрисы Евы Ла Дэр, исполнившей роль Шевы Аломар. Некоторые фанаты увидели в её посте намёк на возможные новости по игре. При этом инсайдер Dusk Golem утверждает, что следующим ремейком станет Resident Evil: Code Veronica, а не пятая часть.
Capcom пока не делала официальных заявлений. Тем не менее сам факт наличия рейтинга для Xbox Series говорит о том, что компания готовит новый релиз Resident Evil 5 — в каком именно формате, покажет время.
Как-то слабо верится, но всё же очень хочется увидеть ремейк пятёрки. Неплохая игра на самом деле была. А Шева - классный, но незаслуженно забытый персонаж. Обидно как-то даже за неё) Совершенно неясно, что с ней случилось после событий игры. Надеюсь, что её вернут в новых проектах.
#вернитешеву
Старая уже, забудь, она не Джилл чтоб не стареть, ее не заражали.
Ей на момент игры 20 лет всего! Крис спустя 5-7 лет после пятерки познакомился с Итаном и его семьей. В каком месте она старая?
На сегодняшний день ей 40 лет всего. Да и можно наделать игр, рассказывающих её историю сразу после событий 5ки. 2010 год и далее. Такой простор для творчества.
Оооо ремейк 5 увидем не раньше 2035
ага 3095 сразу, куда спешить то
Помнится были утверждения, что ремейк RE5 сейчас невозможен. Ибо когда белый мужик стреляет в африканцев это очень не гуманно, не толерантно, ну и далее по списку
Если было бы не гумано 5 резика бы и не было , дело то вдругом.
Так 5 часть выходила когда, тогда никакого blm не было
2009, интересно что поменялось? Вот 90 выходили было норм.
RE5 лучшая часть серии, как по мне, и единственная игра сериала, которую я несколько раз перепрошёл в кооперативе - отличная игра для семейного прохождения. Ремейк не помешал бы, но только при условии, если красотку Шеву Аломар оставят такой же красоткой со всеми её выдающимися достоинствами. А Криса Рэдфилда оставят таким же мускулистым бугаём и не будут портить под современную повестку его внешность. А иначе смысла в ремейке нет. Точка.
RE 5 ни имеет никакого отношения к классическим частям в ней больше уклон в экшен,но да игра сама хорошая
Жду больше девятки, по скорей бы Криси
И больше зеро и Код Вероники даже?
Если опять мордаун Александры Зотовой впихнут в ремейк, то нафиг нужен такой ремейк.
Какой ремейк к чёрту что за бред у них номерная часть выходит через 2 недели какой анонс тут может быть, достали уже это порожняк прогонять чушь мелят. Это максимум банальное переиздание нативное ибо игра по обратке с one и ps4 идёт только.Темболее в работе ремейки zero и сode.
И на самую первую хотелось бы ремейк.
Не факт что Зеро и Вероника вообще в разработке.
В разработке,
выйдет хорошо не выйдет подождем (главный вопрос что с неграми)
Их сделают белыми и не будет проблем👀
да не будет таких крупных анонсов на фоне выхода ре9. через несколько месяцев код вероники на 27 год - реалистично, там мб и анонс ре5 ремейк где-то будет недалеко. не будут они толкать 2 таких крупных релиза по резиденту друг за другом.
У них была практика по релизу в один год несколько частей RE. В 2012м релизнули основную часть серии RE6, после RE Revelation для Nintendo 3DS, и RE Operation RC, ещё и фильмы накатили в тот же год, как от Пола Андерсона, так и CGI фильм от внутренней студии. Кто знает, может хотят повторить. Да и впринципе че гадать, время покажет.
давно бы уже сделали ремэйк и всё. а то лепят какую то чушь про седую бабку и старого леона