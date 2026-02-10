Рейтинг ESRB для Resident Evil 5 вновь вызвал обсуждения о скором анонсе ремейка Resident Evil 5

Журналисты западных изданий вновь обратили вниманиен на базу данных ESRB где был обнаружен рейтинг Resident Evil 5 для консолей Xbox Series, что вновь спровоцировало разговоры о возможных планах Capcom. Речь не идёт о «новом» рейтинге в полном смысле — игра уже оценивалась ранее, — однако появление версии для актуального поколения платформ привлекло внимание игроков.

Отдельный интерес у западных представителей прессы вызвало упоминание внутриигровых покупок. Подобная практика характерна для современных релизов Capcom, включая недавние ремейки Resident Evil, тогда как в оригинальной версии RE5 на старте таких элементов не было.

Обсуждения усилились и после публикации актрисы Евы Ла Дэр, исполнившей роль Шевы Аломар. Некоторые фанаты увидели в её посте намёк на возможные новости по игре. При этом инсайдер Dusk Golem утверждает, что следующим ремейком станет Resident Evil: Code Veronica, а не пятая часть.

Capcom пока не делала официальных заявлений. Тем не менее сам факт наличия рейтинга для Xbox Series говорит о том, что компания готовит новый релиз Resident Evil 5 — в каком именно формате, покажет время.