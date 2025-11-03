ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 5 13.03.2009
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Зомби, Кооператив
Resident Evil 5 получил 4K-мод на 30 ГБ, который улучшает все текстуры

monk70 monk70

Моддер Evgeshajk выпустил 4K-мод для Resident Evil 5, который улучшает все текстуры игры. Моддер использовал инструменты ИИ для улучшения оригинальных текстур и внёс некоторые ручные правки. В результате получился набор, который выглядит более чётким, но при этом сохраняет верность художественному стилю игры.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения, моддер поделился видео. В нём сравниваются оригинальные и модифицированные текстуры. Видео даст довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого 4K-мода.

Resident Evil 5 страдает от множества текстур низкого разрешения. Хотя в 2009 году это не было такой уж серьёзной проблемой, в 2025 году это довольно сильно отвлекает. К счастью, с этим модом можно добиться чёткого изображения.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Обратите внимание, что вам придётся пропатчить файл игры re5dx9.exe с помощью утилиты 4GB Patch. В противном случае игра будет вылетать.

Также стоит отметить, что в видео моддер использовал другой мод для удаления стандартного зелёного фильтра. Этот мод также добавляет глубину резкости, улучшает контрастность, цветопередачу и тени. Вы можете скачать его по этой ссылке.

33
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
AdriftDylan

Это не Резидент,я даже не прошел.

18
Tommy451

Это не прошел, я даже не Резидент

12
AdriftDylan Tommy451

Я блин на Соньке 1 в 1998 году сразу после выхода Резик 2 оба диска прошел вдоль и поперек сто раз)

5
dartender Tommy451

Прошёл даже не это, я Резидент.

3
Gangsta_Dan

Лучшая часть, помню как больно было играть в 4ку, с ее ужасным управлением на пекарне. А 5 часть уже ощущалась как добротная игра, особенно в приятном африканском сеттинге

13
AdriftDylan

Ща накидают очков,я заметил тут троллят специально))Мне правда 4 тоже не айс,2 и 7 лучшие.

5
Gangsta_Dan AdriftDylan

Пусть мое мнение непопулярное, но я не смог 4 часть осилить из-за управления. В принципе не претендую на шарящего за игры или фильмы в таком жанре (ни одного не смотрел). Страшнее пещер под Литл Лэмплайт или библиотеки в Метро 2033 не видел моментов. Возможно, для более опытных людей в хоррорах 5 часть слабая, но по крайней мере она играбельная и динамичная

5
Комментарий удален
CRAZY rock GAME

Снова бесполезные патчи выпускают без изменений

8
saa0891

Какие патчи ты хотя бы читай что написано, это мод на текстуры.

без изменений

Походу пора к окулисту.

9
CRAZY rock GAME saa0891

И там есть какие то изменения 🤔, походу тебе к врачу нужно

8
Nodas CRAZY rock GAME
походу тебе к врачу нужно

не врач окулист нужен тебе раз ты изменений не видишь

4
saa0891

Вот это классно, текстуры стен, замели и других поверхностей стали вообще нормально смотреться.

+ ещё 2 картинки
7
JEKABRAZZ

Не фанат экшен резидентов, но благодаря этой части снова заинтересовала серия. Неплохая игра, но это не резидент.

6
Exit 8

Зачем там нужны 4k текстуры ?

3
Kokoprime1991

мммда, не сравнится с уровнем парней, которые делали текстуры для 4й части, а все потому-что они делали прям ДОТОШНО , цепляясь за любую мелочь и по сути от руки херачили и объекты даже перерисовывали что-бы убрать квадратность и внести объем в объект , тут банальный АПСКЕЙЛ из-за чего они выглядят ужасно.

1
ant 36436

К сожалению не банальный АПСКЕЙЛ. Текстуры материалов, кожи и т.д. норм, а где есть мелкая деталировка ИИ не понимает и начинает рисовать фигню.

Punisher1

Какой нексус там скорости нет подписку теперь оформлять надо там 100КБ скорость

Scorpion_GamePlay

И RTX Remix сверху и отличный ремастер будет.

Gorthlaur

ага а свойства материалам кто прописывать будет?

Gorthlaur

Толку нет, игра уже морально устарела, освещение дно