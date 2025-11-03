Resident Evil 5 получил 4K-мод на 30 ГБ, который улучшает все текстуры

Моддер Evgeshajk выпустил 4K-мод для Resident Evil 5, который улучшает все текстуры игры. Моддер использовал инструменты ИИ для улучшения оригинальных текстур и внёс некоторые ручные правки. В результате получился набор, который выглядит более чётким, но при этом сохраняет верность художественному стилю игры.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения, моддер поделился видео. В нём сравниваются оригинальные и модифицированные текстуры. Видео даст довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого 4K-мода.

Resident Evil 5 страдает от множества текстур низкого разрешения. Хотя в 2009 году это не было такой уж серьёзной проблемой, в 2025 году это довольно сильно отвлекает. К счастью, с этим модом можно добиться чёткого изображения.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Обратите внимание, что вам придётся пропатчить файл игры re5dx9.exe с помощью утилиты 4GB Patch. В противном случае игра будет вылетать.

Также стоит отметить, что в видео моддер использовал другой мод для удаления стандартного зелёного фильтра. Этот мод также добавляет глубину резкости, улучшает контрастность, цветопередачу и тени. Вы можете скачать его по этой ссылке.