Resident Evil 5 вновь стала самой продаваемой игрой в истории франшизы

Культовый экшен Resident Evil 5, закрепивший в 2009 году смену вектора франшизы Capcom от хоррора к кооперативному боевику, вновь стал самым продаваемым тайтлом в истории серии. Согласно свежему финансовому отчету издателя за 2025 фискальный год (завершился 31 марта 2026 года), суммарные продажи проекта достигли 19,01 млн копий. За 17 лет, прошедших с момента релиза, игра не только сформировала внушительную базу фанатов, но и получила множество обновлений, включая масштабное издание Gold Edition и пакеты DLC.
За первые три месяца текущего года тираж RE5 подскочил сразу на миллион экземпляров. Мощный коммерческий всплеск затронул и другие старые части серии — катализатором послужил недавний выход Resident Evil Requiem. Из-за этого ремейк Resident Evil 2, удерживавший лидерство последние месяцы, вновь опустился на вторую строчку чарта.
Свежий ТОП-10 самых успешных игр франшизы:
- Resident Evil 5 — 19,01 млн
- Resident Evil 2 (remake) — 18,32 млн
- Resident Evil 7 — 17,40 млн
- Resident Evil 6 — 16,88 млн
- Resident Evil 4 (2005) — 15,1 млн
- Resident Evil Village — 14,93 млн
- Resident Evil 4 (remake) — 13,60 млн
- Resident Evil 3 (remake) — 13,36 млн
- Resident Evil Requiem — 7 млн
- Resident Evil (remake) — 6,45 млн
Именно архивные хиты Resident Evil сформировали основную выручку издателя за последнее время. Наряду с пятой частью отличную динамику демонстрирует Resident Evil 6. В отчете также упоминается Devil May Cry 5 — благодаря успеху аниме-сериала от Netflix продажи слэшера перешагнули отметку в 10 миллионов и сейчас составляют 12,94 млн копий.
Когда задалбливает повестка,иду в Возмездие пятого Резика,поэтому нужен римейк,чтобы отработать недочёты оригинала,но суть трогать нельзя,но у нынешней Крапком голова в заднице,поэтому навряд-ли.Вот успех аниме сериала DMC от гейфликса очень расстраивает,что это гамно схавали.
Никогда не понимал ее популярности, геймлейно она хуже оригинальной 4, визуал худший в серии, видимо в нее все играют ради момента с избиением камня.
Лично мне по душе 2,3, частично 6 и последняя,так как там есть классические зомби.