Resident Evil 5 вновь стала самой продаваемой игрой в истории франшизы

Культовый экшен Resident Evil 5, закрепивший в 2009 году смену вектора франшизы Capcom от хоррора к кооперативному боевику, вновь стал самым продаваемым тайтлом в истории серии. Согласно свежему финансовому отчету издателя за 2025 фискальный год (завершился 31 марта 2026 года), суммарные продажи проекта достигли 19,01 млн копий. За 17 лет, прошедших с момента релиза, игра не только сформировала внушительную базу фанатов, но и получила множество обновлений, включая масштабное издание Gold Edition и пакеты DLC.

За первые три месяца текущего года тираж RE5 подскочил сразу на миллион экземпляров. Мощный коммерческий всплеск затронул и другие старые части серии — катализатором послужил недавний выход Resident Evil Requiem. Из-за этого ремейк Resident Evil 2, удерживавший лидерство последние месяцы, вновь опустился на вторую строчку чарта.

Свежий ТОП-10 самых успешных игр франшизы:

Именно архивные хиты Resident Evil сформировали основную выручку издателя за последнее время. Наряду с пятой частью отличную динамику демонстрирует Resident Evil 6. В отчете также упоминается Devil May Cry 5 — благодаря успеху аниме-сериала от Netflix продажи слэшера перешагнули отметку в 10 миллионов и сейчас составляют 12,94 млн копий.