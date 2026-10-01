Сообщается, что ремейки Resident Evil 5 и 6 на данный момент не находятся в разработке

В 2027 году Capcom продолжит волну ремейков выпуском Resident Evil Code: Veronica. В следующем году (или чуть позже) аналогичное обновление должна получить Resident Evil 0. Даже самая первая часть части может удостоиться повторного переосмысления — после того, как она уже была обновлена ​​в 2002 году.

Инсайдер Dusk Golem рассказал в соцсети X о двух других частях хоррор-франшизы японского издателя. Хотя он полагает, что ремейк Resident Evil 5 в конечном счёте всё же выйдет, в данный момент игра не находится в разработке. По имеющимся данным, несколько проектов получили «зелёный свет» на запуск производства ещё несколько месяцев назад, однако пятая часть в их число, судя по всему, не вошла.

В связи с этим Dusk Golem считает, что ремейки Resident Evil 5 и даже Resident Evil 6 не увидят свет как минимум в ближайшие пять лет.

Комментируя слухи о ремейках Resident Evil 5 и 6, инсайдер Dusk Golem заявил:

Насколько мне известно, это неправда. Думаю, ремейк Resident Evil 5 рано или поздно всё же появится, но по состоянию на несколько месяцев назад работа над ним не велась. Тогда дали «зелёный свет» нескольким проектам по франшизе RE, однако среди них не было пятой части. Кроме того, насколько я знаю, все команды заняты другими задачами, так что вероятность правдивости этих слухов крайне мала — разве что какой-то проект отменили в последние полгода и по какой-то причине заменили на этот, но, судя по той информации, что до меня доходила, такой сценарий кажется мне невероятным.



Нетрудно догадаться, что такой проект рано или поздно появится, поэтому многие пытаются распространять фейковые слухи, ведь это событие кажется «очевидным» в перспективе; однако в данном обсуждении критически важны именно сроки и исполнители. Уверяю вас: в ближайшие пять лет ремейки Resident Evil 5 или 6 точно не выйдут.