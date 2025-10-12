Для Resident Evil 6 вышел HD-мод на 28 ГБ, который полностью обновляет все текстуры

Моддер Evgeshajk выпустил 28-гигабайтный HD-мод для Resident Evil 6, который полностью обновляет все текстуры.
Используя инструменты ИИ, моддер смог увеличить разрешение оригинальных текстур в четыре раза. Благодаря этому они теперь выглядят гораздо чётче. Evgeshajk также внёс некоторые изменения вручную.
С этим пакетом HD-текстур Resident Evil 6 может выглядеть довольно хорошо. Конечно, освещение осталось прежним, но вы только посмотрите на текстуры. Оригинальные выглядят ужасно. Взгляните хотя бы на то здание в первом сравнении. Трудно поверить, что игра вышла с такими текстурами. Это один из тех случаев, когда ИИ действительно творит чудеса со старой игрой.
Вы можете скачать этот пакет HD-текстур по этой ссылке.
еще бы игра была нормальная
Ну по сравнению с РЕ7 и РЕ8 РЕ6 просто шедевр, не смотря даже на ее проблемы и косяки.
6 худшая из частей
Шедевр виде шутера и без хоррора ? это даже не резидент
а как же оригинальное видение разработчиков?
Кроме разрешения текстур особо ничего не изменилось. Да и по наполнению локаций (мебель, картины, книги, диски, утварь и пр.) игра не богатая.
По этой логике все должны играть исключительно в 720р и 30 фпс, ведь игра делалась под PS3 и X360.
Как по мне, с визуалом окружения и локаций в шестёрке есть изрядные проблемы, ибо кто-то "очень умный" решил превратить большую часть игры в раздолбанный бомжатник. Почему? Зачем? - Тайна покрытая мраком.
Норм
можно проходить)
Ну наконец то, а то РЕ6 из-за убогих текстур еще на момент выхода на ПК выглядела местами хуже РЕ5.
С освещением у РЕ6 как раз таки нет проблем, только с текстурами были проблемы, все остальное нормально выглядит даже сейчас.
Разрешение теней еще убогое, тоже надо исправить эту халтуру разрабов.
тут не халтура а оптимизация под го*но консоли
А почему это проблема ПК версии !?, для ПК версии могли хотя бы сделать HD текстур пак, как делали некоторые разрабы в те времена.
Потому что это порт с ps3 был в то время Кэпком пренебрегала ПК выпуская кривые версии. Только после 7ки они начали отдельные делать.
ничеси ии
Конечно не этот шедевр, но тоже неплохо
Вот только HD мод для РЕ4 делался чуть ли не полностью вручную несколько лет, нейросетей еще не было тогда.
Да так и есть 8 лет пилили типы.
Ну поэтому я и сказал, что до этого шедевра далеко
Жаль русс. озвучки нет(((
Она делается, но медленно, нет на нее времени у создателей озвучки, пока только компания Леона озвучена.
Здрасьте!
https://www.playground.ru/resident_evil_6/file/rus
Что ???
https://www.playground.ru/resident_evil_6/file/rus
о, а это прям благодарочка 😌 // Ольга Марсова
Сколько раз играл и ни разу не обращал внимания на какие то текстуры. Вообще пофиг.