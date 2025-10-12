ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 6 01.10.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Кооператив
8.3 3 917 оценок

Для Resident Evil 6 вышел HD-мод на 28 ГБ, который полностью обновляет все текстуры

monk70 monk70

Моддер Evgeshajk выпустил 28-гигабайтный HD-мод для Resident Evil 6, который полностью обновляет все текстуры.

Используя инструменты ИИ, моддер смог увеличить разрешение оригинальных текстур в четыре раза. Благодаря этому они теперь выглядят гораздо чётче. Evgeshajk также внёс некоторые изменения вручную.

С этим пакетом HD-текстур Resident Evil 6 может выглядеть довольно хорошо. Конечно, освещение осталось прежним, но вы только посмотрите на текстуры. Оригинальные выглядят ужасно. Взгляните хотя бы на то здание в первом сравнении. Трудно поверить, что игра вышла с такими текстурами. Это один из тех случаев, когда ИИ действительно творит чудеса со старой игрой.

Вы можете скачать этот пакет HD-текстур по этой ссылке.

WerGC

еще бы игра была нормальная

dimakozhanov

Ну по сравнению с РЕ7 и РЕ8 РЕ6 просто шедевр, не смотря даже на ее проблемы и косяки.

WerGC dimakozhanov

6 худшая из частей

Haliburton dimakozhanov

Шедевр виде шутера и без хоррора ? это даже не резидент

Юрий Пенкин

а как же оригинальное видение разработчиков?

Otavek

Кроме разрешения текстур особо ничего не изменилось. Да и по наполнению локаций (мебель, картины, книги, диски, утварь и пр.) игра не богатая.

dimakozhanov

По этой логике все должны играть исключительно в 720р и 30 фпс, ведь игра делалась под PS3 и X360.

OzyWoozy Otavek

Как по мне, с визуалом окружения и локаций в шестёрке есть изрядные проблемы, ибо кто-то "очень умный" решил превратить большую часть игры в раздолбанный бомжатник. Почему? Зачем? - Тайна покрытая мраком.

Vitali Ford

Норм

Vad Pvn

можно проходить)

dimakozhanov

Ну наконец то, а то РЕ6 из-за убогих текстур еще на момент выхода на ПК выглядела местами хуже РЕ5.

Конечно, освещение осталось прежним

С освещением у РЕ6 как раз таки нет проблем, только с текстурами были проблемы, все остальное нормально выглядит даже сейчас.

Разрешение теней еще убогое, тоже надо исправить эту халтуру разрабов.

vertehwost

тут не халтура а оптимизация под го*но консоли

dimakozhanov vertehwost

А почему это проблема ПК версии !?, для ПК версии могли хотя бы сделать HD текстур пак, как делали некоторые разрабы в те времена.

Punisher1 dimakozhanov

Потому что это порт с ps3 был в то время Кэпком пренебрегала ПК выпуская кривые версии. Только после 7ки они начали отдельные делать.

inkomniak

ничеси ии

кум кумич

Конечно не этот шедевр, но тоже неплохо

dimakozhanov

Вот только HD мод для РЕ4 делался чуть ли не полностью вручную несколько лет, нейросетей еще не было тогда.

Punisher1 dimakozhanov

Да так и есть 8 лет пилили типы.

кум кумич dimakozhanov

Ну поэтому я и сказал, что до этого шедевра далеко

Беккер5443

Жаль русс. озвучки нет(((

dimakozhanov

Она делается, но медленно, нет на нее времени у создателей озвучки, пока только компания Леона озвучена.

BigTrain

Здрасьте!

https://www.playground.ru/resident_evil_6/file/rus

Haliburton

Что ???

https://www.playground.ru/resident_evil_6/file/rus

Пользователь ВКонтакте

о, а это прям благодарочка 😌 // Ольга Марсова

sem6666

Сколько раз играл и ни разу не обращал внимания на какие то текстуры. Вообще пофиг.

