Для Resident Evil 6 вышел HD-мод на 28 ГБ, который полностью обновляет все текстуры

Моддер Evgeshajk выпустил 28-гигабайтный HD-мод для Resident Evil 6, который полностью обновляет все текстуры.

Используя инструменты ИИ, моддер смог увеличить разрешение оригинальных текстур в четыре раза. Благодаря этому они теперь выглядят гораздо чётче. Evgeshajk также внёс некоторые изменения вручную.

С этим пакетом HD-текстур Resident Evil 6 может выглядеть довольно хорошо. Конечно, освещение осталось прежним, но вы только посмотрите на текстуры. Оригинальные выглядят ужасно. Взгляните хотя бы на то здание в первом сравнении. Трудно поверить, что игра вышла с такими текстурами. Это один из тех случаев, когда ИИ действительно творит чудеса со старой игрой.

Вы можете скачать этот пакет HD-текстур по этой ссылке.