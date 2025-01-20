Новый рейтинг ESRB предполагает, что Resident Evil 6 получит переиздание на Xbox Series и PS5

Новый рейтинг на сайте ESRB предполагает, что Resident Evil 6 может выйти на консолях текущего поколения Xbox Series и PS5. Поиск на сайте совета по игровым рейтингам США показывает, что одним из последних решений о рейтинге является M для Resident Evil 6 на Xbox Series.
Рейтинг новой версии предполагает, что Capcom, возможно, собирается перевыпустить новую версию Resident Evil 6 для текущего поколения, возможно, с дальнейшими графическими улучшениями, чтобы воспользоваться дополнительной мощностью текущего оборудования.
Resident Evil 6 изначально была выпущена на Xbox 360 и PS3 в октябре 2012 года, сочетая экшен и survival horror. Затем игра была портирована на Xbox One и PS4 в марте 2016 года, вместе с портами Resident Evil 4 и 5, с графическими улучшениями и всеми предыдущими дополнениями DLC.
Затем Capcom перенесла Resident Evil 5 и 6 на Switch в 2019 году, снова предложив все ранее выпущенные DLC.
Лучше ремейк. Но сначала ремейк пятой части.
По-моему эту часть лучше вообще вырезать из истории, а игравшим в нее стереть память как в людях в черном.
Говори за себя! Вполне хорошая игрушка получилась. Просто она лучше раскрывается в кооперативе. Когда с другом под пивас рубишься))
получше чем парашная семерка (которая вообще не резик ,а проходной хоррор)
Самая убогая часть из основной линейки, некоторые спин оффы гораздо лучше этого кала. Игра может понравится разве что анимешникам, там такой же тупой сюжет и сценарий как в полнометражках от Capcom.