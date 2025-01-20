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Resident Evil 6 01.10.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Кооператив
8.3 3 548 оценок

Новый рейтинг ESRB предполагает, что Resident Evil 6 получит переиздание на Xbox Series и PS5

monk70
Новости

Новый рейтинг на сайте ESRB предполагает, что Resident Evil 6 может выйти на консолях текущего поколения Xbox Series и PS5. Поиск на сайте совета по игровым рейтингам США показывает, что одним из последних решений о рейтинге является M для Resident Evil 6 на Xbox Series.

Рейтинг новой версии предполагает, что Capcom, возможно, собирается перевыпустить новую версию Resident Evil 6 для текущего поколения, возможно, с дальнейшими графическими улучшениями, чтобы воспользоваться дополнительной мощностью текущего оборудования.

Resident Evil 6 изначально была выпущена на Xbox 360 и PS3 в октябре 2012 года, сочетая экшен и survival horror. Затем игра была портирована на Xbox One и PS4 в марте 2016 года, вместе с портами Resident Evil 4 и 5, с графическими улучшениями и всеми предыдущими дополнениями DLC.

Затем Capcom перенесла Resident Evil 5 и 6 на Switch в 2019 году, снова предложив все ранее выпущенные DLC.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Tiger Goose

Лучше ремейк. Но сначала ремейк пятой части.

0
MistaSpider

По-моему эту часть лучше вообще вырезать из истории, а игравшим в нее стереть память как в людях в черном.

0
OmGRoNiKS_TM

Говори за себя! Вполне хорошая игрушка получилась. Просто она лучше раскрывается в кооперативе. Когда с другом под пивас рубишься))

3
KILLA06

получше чем парашная семерка (которая вообще не резик ,а проходной хоррор)

0
JEKABRAZZ

Самая убогая часть из основной линейки, некоторые спин оффы гораздо лучше этого кала. Игра может понравится разве что анимешникам, там такой же тупой сюжет и сценарий как в полнометражках от Capcom.

-6