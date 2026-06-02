Resident Evil 6 второй квартал подряд лидирует по продажам среди классических игр франшизы.

Свежее обновление списка «Платиновых титулов» Capcom (игр с тиражом свыше миллиона копий) зафиксировало рекордную динамику Resident Evil 6. Проект продемонстрировал самый мощный темп роста продаж в своем сегменте. Только за первый квартал (январь–март) RE6 прибавила более 800 тысяч проданных копий. Игра сохраняет этот статус лидера второй квартал подряд, удерживая первенство с конца прошлого года.

Абсолютным же лидером по общему тиражу внутри франшизы снова стала Resident Evil 5, изначально запущенная на PlayStation 3 и Xbox 360. По данным нового отчета для инвесторов, RE5 вернула себе звание самого продаваемого тайтла серии, обогнав ремейк Resident Evil 2. Продажи пятой части за первые три месяца выросли минимум на 700 тысяч копий.

Отличные результаты показывают цифровые переиздания Resident Evil 0 и ремейка первой Resident Evil, изначально созданные для GameCube. Суммарно за отчетный период их продажи превысили 900 тысяч единиц. Кроме того, сохраняется стабильный спрос на оригинальную Resident Evil 4 (2005) — за три месяца ее тираж увеличился на 400 тысяч копий.

Благодаря успеху классических хитов и переизданий, суммарный тираж франшизы Resident Evil превысил 201 миллион копий, подтвердив статус главного бренда в портфеле Capcom.