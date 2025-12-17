Capcom делала Resident Evil 7 максимально "по-американски" - даже в ущерб комфорту игроков

Продюсер серии Resident Evil Дзюн Такэути раскрыл неожиданный замысел Capcom при создании Resident Evil 7. По его словам, отталкивающая и «грязная» атмосфера игры была не случайностью, а осознанной попыткой добиться культурной аутентичности.

Разрабатывая седьмую часть, команда решила расширить рамки франшизы через так называемую «культурализацию». Ради этого разработчики изучали реальные американские дома, быт и образ жизни, чтобы окружение выглядело максимально правдоподобно. Именно поэтому особняк семьи Бейкеров напоминает заброшенные дома из глубинки США — с ветхими интерьерами, захламлёнными дворами и гнетущей бытовой детализацией.

Такой подход сделал Resident Evil 7 особенно тревожным: вместо привычных фантастических локаций игроки столкнулись с хоррором, который выглядит пугающе знакомо и «слишком близко к реальности». По сути, Capcom намеренно сделала игру неуютной, чтобы усилить эффект страха — и, судя по реакции аудитории, этот эксперимент сработал.