Capcom делала Resident Evil 7 максимально "по-американски" - даже в ущерб комфорту игроков

Продюсер серии Resident Evil Дзюн Такэути раскрыл неожиданный замысел Capcom при создании Resident Evil 7. По его словам, отталкивающая и «грязная» атмосфера игры была не случайностью, а осознанной попыткой добиться культурной аутентичности.
Разрабатывая седьмую часть, команда решила расширить рамки франшизы через так называемую «культурализацию». Ради этого разработчики изучали реальные американские дома, быт и образ жизни, чтобы окружение выглядело максимально правдоподобно. Именно поэтому особняк семьи Бейкеров напоминает заброшенные дома из глубинки США — с ветхими интерьерами, захламлёнными дворами и гнетущей бытовой детализацией.
Такой подход сделал Resident Evil 7 особенно тревожным: вместо привычных фантастических локаций игроки столкнулись с хоррором, который выглядит пугающе знакомо и «слишком близко к реальности». По сути, Capcom намеренно сделала игру неуютной, чтобы усилить эффект страха — и, судя по реакции аудитории, этот эксперимент сработал.
На российские глубинки взглянули бы лучше. Хоррор бы вышел в разы мрачнее...
давно ль ты бывал в российских глубинках? почти в любую деревенскую избу зайди чистота порядок свежесть. печка посередь избы на 4 комнаты сразу либо батареи. стены побеленные извёской. только у пропащих да ленивых что дом что двор неухоженные.
Да-да, вон в храме зелёной Луны самое то, бл*ть.
В итоге отличная игра получилась, респект им.
По началу такой хорошечный хоррор, но на корабле уже в шутанчик начало скатываться
Да, пот последняя треть на корабле меня сильно разачаровала, до этого прямо круто было
На нем и забросил ее(
Найсик