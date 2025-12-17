ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 7: Biohazard 24.01.2017
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
8.4 3 699 оценок

Capcom делала Resident Evil 7 максимально "по-американски" - даже в ущерб комфорту игроков

IKarasik IKarasik

Продюсер серии Resident Evil Дзюн Такэути раскрыл неожиданный замысел Capcom при создании Resident Evil 7. По его словам, отталкивающая и «грязная» атмосфера игры была не случайностью, а осознанной попыткой добиться культурной аутентичности.

Разрабатывая седьмую часть, команда решила расширить рамки франшизы через так называемую «культурализацию». Ради этого разработчики изучали реальные американские дома, быт и образ жизни, чтобы окружение выглядело максимально правдоподобно. Именно поэтому особняк семьи Бейкеров напоминает заброшенные дома из глубинки США — с ветхими интерьерами, захламлёнными дворами и гнетущей бытовой детализацией.

Такой подход сделал Resident Evil 7 особенно тревожным: вместо привычных фантастических локаций игроки столкнулись с хоррором, который выглядит пугающе знакомо и «слишком близко к реальности». По сути, Capcom намеренно сделала игру неуютной, чтобы усилить эффект страха — и, судя по реакции аудитории, этот эксперимент сработал.

10
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
AchingGarrison
Ради этого разработчики изучали реальные американские дома, быт и образ жизни, чтобы окружение выглядело максимально правдоподобно.

На российские глубинки взглянули бы лучше. Хоррор бы вышел в разы мрачнее...

8
нитгитлистер

давно ль ты бывал в российских глубинках? почти в любую деревенскую избу зайди чистота порядок свежесть. печка посередь избы на 4 комнаты сразу либо батареи. стены побеленные извёской. только у пропащих да ленивых что дом что двор неухоженные.

9
vertehwost

Да-да, вон в храме зелёной Луны самое то, бл*ть.

2
Anton Vasiljev нитгитлистер
4
Richard Batsbаk

В итоге отличная игра получилась, респект им.

4
K0t Felix

По началу такой хорошечный хоррор, но на корабле уже в шутанчик начало скатываться

1
Dark1994 K0t Felix

Да, пот последняя треть на корабле меня сильно разачаровала, до этого прямо круто было

Azimut zvuk K0t Felix

На нем и забросил ее(

1
Sheffskiy

Найсик