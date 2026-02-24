Capcom не подвела: Resident Evil 7 и Village стали эталоном оптимизации для Switch 2

Игроки по всему миру ведут обратный отсчет до премьеры Resident Evil Requiem, но Capcom готовит на эту неделю настоящий хоррор-марафон. В один день на Nintendo Switch 2 выйдут сразу три части серии — включая свежие порты Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village. Первые рецензии, опубликованные западными редакциями, не оставляют сомнений: это не какие-то посредственные, сделанные «для галочки» версии, а полноценные издания, заточенные под возможности Switch 2.
Критики остались в восторге прежде всего от переиздания Resident Evil 7: Biohazard. На Switch 2 версия Gold Edition воспринимается как идеальный хоррор на выживание: классическая атмосфера, вид из глаз, пугающий особняк Бейкеров и постоянная нехватка ресурсов. Визуально игра практически идентична версиям для стационарных консолей, при этом она выдает честные 60 FPS и загружается за считанные секунды. Журналисты отмечают, что проект «состарился как благородное вино», а наличие всех дополнений делает покупку максимально выгодной.
Что касается Resident Evil Village, прием оказался чуть более спокойным, но все равно теплым. Capcom хвалят за развитие идей седьмой части и уклон в сторону экшена. Похождения Итана Уинтерса — от замка леди Димитреску до зловещей фабрики Гейзенберга — радуют отличным темпом и не дают заскучать. Благодаря Gold-изданию игроки получают не только основную кампанию, но и сюжетное дополнение про Розу, режим «Наемники» и опцию игры от третьего лица.
С технической точки зрения обе игры на Switch 2 смотрятся достойно, но в обзорах наметился явный лидер. Resident Evil 7 заслужила похвалу за безупречные 60 кадров в секунду в обоих режимах — портативном и стационарном. Это максимально отполированный порт без просадок. Resident Evil Village же слегка критикуют за работу в «портативе»: на открытых локациях иногда случаются подтормаживания, хотя при подключении к ТВ игра демонстрирует стабильность и отличную картинку.
Вердикт для тех, кто ждет неделю хорроров, очевиден. Resident Evil 7 Gold Edition — обязательная покупка; это эталонный жанровый опыт в прекрасном качестве, который идеально подготовит вас к релизу Resident Evil Requiem.
Resident Evil Village выглядит как крепкое дополнение к программе: у неё отличный драйв и яркие моменты, но из-за нюансов сюжета и шероховатостей в портативном режиме она отходит на второй план. Радует главное — Capcom наконец-то относится к обладателям Switch 2 как к приоритетной аудитории, выпуская полноценные и качественные хиты.
И какие отличия по сравнению с версией для айфона?
Ты сейчас на полном серьезе это написал?
Да, что не так? В статье рассказывается про "эксклюзивную версию", заточенную специально под свич, но не пишут подробности. На прикреплённом видео какая-то школьница сделала просто обзор игры. Так в чём же отличие этого порта, от порта на IOS? Там 4к текстуры и рейтресинг, как на ПК?
Еще бы покупали нашлись, а то ведь в 7 и 8 части никто еще не играл наверно))
на старших консолях она выдаёт честные 2к 120фпс так то