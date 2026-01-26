Capcom отметила 9-ю годовщину выхода Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard, седьмая по счету часть серии Resident Evil, была смелым шагом со стороны Capcom, решившей превратить игру в экшен от первого лица, сделать основной упор на элементы хоррора и отойти от оригинального сюжета франшизы. Игра завоевала огромную популярность и стала первым проектом, разработанным на проприетарном движке компании Capcom — RE Engine.
Вчера, 25 января, Capcom отпраздновала 9-ю годовщину с момента выхода Resident Evil 7, которая, по мнению многих фанатов, не только ознаменовала начало возрождения японского издателя, но и заложила основу для всех последующих игр серии Resident Evil.
По состоянию на август 2025 года, продажи Resident Evil 7 составляли более 15,4 миллиона копий, что сделало ее второй самой продаваемой игрой в серии Resident Evil, уступая только ремейку Resident Evil 2, продажи которого составляли более 15,8 миллиона копий.
Сейчас Capcom готовится к релизу Resident Evil Requiem, девятой части серии, которая выйдет 27 февраля 2026 года. Кроме того, в тот же день для Switch 2 выйдет «золотое издание» Resident Evil 7: Biohazard.
Крутая игруха,мне больше чем Виладж зашла.
Village єт сказка-сериальщина
Каждая по своему хороша.
7ка это коридорный хоррор (каким собственно RE и должен быть)
8ка это экшн с элементами хоррора (по геймплею ближе к оригинальной 4ке)
Кому только должен не понятно).Мне вот 2, 4 и 8 больше всего в серии нравятся.В этой 7й что то мне не до конца зашло.Какая то она мне больше похожая на американские дешевые ужасы показалась , чем на хоррор, да и мыло оттолкнуло.Нужно еще раз попробовать в честь годовщины).
Стоп,что? С релиза игры реально прошло уже 7 лет
9 лет, это ремейку 2 вчера было 7 лет!
Капкомы молодцы. И движок для резика классный сделали, и сами резики очень хороши. Где-то лучше-хуже, но с резика 7 все части мне понравились.
Графин правда мыльноват, а так пойдет. В 8-ке меньше буит
графон становится нормальный, когда накатишь мод с ненавистным многими длсс
9 лет ей исполнилось!
Я тоже это такой читаю, понять не могу - что за ухйня? Потом просто посмотрел историю покупок в Steam и понял что копираст в очередной раз пустил жидкого в портки.
Харэ гнать... Вчера вышла!
какие к чёрту 7 лет 7й части? ей уже почти 10 лет
7 лет назад вышел римейк 2й части
Последние резаки все январь, с реквием что-то "затянули"
Лучшая игра в vr )