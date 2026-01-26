Capcom отметила 9-ю годовщину выхода Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard, седьмая по счету часть серии Resident Evil, была смелым шагом со стороны Capcom, решившей превратить игру в экшен от первого лица, сделать основной упор на элементы хоррора и отойти от оригинального сюжета франшизы. Игра завоевала огромную популярность и стала первым проектом, разработанным на проприетарном движке компании Capcom — RE Engine.

Вчера, 25 января, Capcom отпраздновала 9-ю годовщину с момента выхода Resident Evil 7, которая, по мнению многих фанатов, не только ознаменовала начало возрождения японского издателя, но и заложила основу для всех последующих игр серии Resident Evil.

По состоянию на август 2025 года, продажи Resident Evil 7 составляли более 15,4 миллиона копий, что сделало ее второй самой продаваемой игрой в серии Resident Evil, уступая только ремейку Resident Evil 2, продажи которого составляли более 15,8 миллиона копий.

Сейчас Capcom готовится к релизу Resident Evil Requiem, девятой части серии, которая выйдет 27 февраля 2026 года. Кроме того, в тот же день для Switch 2 выйдет «золотое издание» Resident Evil 7: Biohazard.