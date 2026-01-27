Capcom показала первый геймплей Resident Evil 7 и Resident Evil: Village на Switch 2

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition и Resident Evil: Village Gold Edition выйдут на Switch 2, в тот же день, что и Resident Evil: Requiem, 27 февраля 2026 года. Тем не менее, до недавнего времени не было видео с игровым процессом ни для одной из этих игр. Благодаря новому выпуску Capcom TV впервые были показаны реальные фрагменты из портов, запущенных на Switch 2, в том числе сцены из Village в портативном режиме.

Судя по тому, что было показано, версии для Switch 2 полностью оправдает ожидания. Конечно, есть разница по сравнению с более мощными консолями, но, поскольку обе игры также доступны на PS4, было ожидаемо, что Switch 2 сможет запускать эти игры без каких-либо серьезных проблем.

Resident Evil 7, вышедшая в 2017 году для различных платформ, стала важным поворотным моментом для серии, поскольку в ней была впервые использована камера от первого лица и подход, более ориентированный на психологический хоррор. Resident Evil Village, вышедшая в 2021 году, стала прямым продолжением истории Итана Уинтерса, расширив рамки повествования и сделав ставку на более открытые локации и разнообразие врагов.

Resident Evil 7 и Village можно будет приобрести как по отдельности, так и в составе эксклюзивного для Switch 2 сборника Resident Evil Generation Pack.