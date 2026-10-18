Чендлер Риггс хотел бы превратить Resident Evil 7 и Village в официальный сериал из двух сезонов

Актер Чендлер Риггс (известный по роли Карла Граймса в "Ходячих мертвецах"), который недавно самостоятельно снял, срежиссировал и сыграл главную роль в короткометражном фан-фильме Biohazard по Resident Evil 7, заявил о готовности продолжить проект в официальном формате.

В серии вопросов и ответов на портале Reddit (r/ResidentEvil) Риггс рассказал:

Я бы с радостью, но, учитывая объем затраченных времени, сил и энергии (причем значительная часть средств была потрачена из моего кармана без какой-либо компенсации), повторение этого процесса представляется крайне затруднительным. Тем не менее, если Constantin Film когда-нибудь захотят развить это в официальном качестве - я, конечно, за. Я считаю, что правильный способ адаптировать RE7 и RE8 - это сериал из двух сезонов примерно по 6 серий каждый. Нам не нужен безумный бюджет уровня Marvel, чтобы сделать все как надо, но RE7 очень тяжело уместить в 90-минутный фильм, если делать его так, как я сделал свою короткометражку.

Biohazard - это 20-минутный фанатский фильм, в котором Риггс сыграл Итана Уинтерса, а его коллега по "Ходячим мертвецам" Джейсон Дуглас - Джека Бейкера. Картина вышла 14 октября 2026 года на YouTube и получила положительные отзывы за атмосферу и верность игре. Constantin Film - студия, которая владеет правами на киноадаптации Resident Evil (включая недавний фильм Зака Креггера).