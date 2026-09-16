DeepSeek V4.1 Flash и Hermes ускорили Resident Evil 7 на Android на 50%, сократив текстуры на 68% без потери качества

Запуск Resident Evil 7 на Android-смартфоне через такие приложения для эмуляции, как Winlator, позволяет получить приемлемую частоту кадров, однако обычно для этого требуется устройство уровня Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тем не менее благодаря ИИ смартфон на четырёхлетней платформе Snapdragon 8 Gen 2 смог не только запустить игру с более высоким качеством изображения, но и увеличить частоту кадров на 50% благодаря сочетанию DeepSeek V4.1 Flash и Hermes.
Владелец OnePlus 12R под ником @4k_isn изначально получал в Resident Evil 7 лишь около 20 FPS. Смартфон подключили к Mac через USB с включённым режимом отладки, после чего агенту Hermes поручили следить за производительностью игры и вносить изменения для повышения частоты кадров. При столь низкой производительности Snapdragon 8 Gen 2 также потреблял больше энергии и перегревался, что приводило к температурному троттлингу.
Связка DeepSeek V4.1 Flash и Hermes пришла к выводу, что основными ограничениями являются операции ввода-вывода и пропускная способность памяти. ИИ предложил уменьшить разрешение текстур с 4096 до 1024 и 512 пикселей. В результате объём текстур удалось сократить с 25 до 8 ГБ. Кроме того, были удалены несущественные файлы, включая часть аудио и скинов, а итоговый размер игры уменьшился до 13 ГБ.
По словам @4k_isn, после обработки объём текстур сократился примерно до 8 ГБ, при этом изображение, по его мнению, всё равно выглядит значительно лучше версии для iOS. Полный размер его варианта Resident Evil 7 составляет всего 13 ГБ против примерно 25 ГБ у версии для iOS. Для выполнения этой работы он использовал DeepSeek V4.1 Flash и Hermes Agent.
Дополнительно ИИ задействовал Snapdragon Game Super Resolution (SGSR), повысив разрешение изображения с 720p до 1200p. После этих изменений Resident Evil 7 стала выглядеть чётче и одновременно начала работать при стабильных 30 FPS с энергопотреблением всего 5–6 Вт. Опубликованный короткий фрагмент игрового процесса демонстрирует заметно более стабильную работу игры на Snapdragon 8 Gen 2.
При этом сам смартфон одновременно использовался для записи игрового процесса, что создавало дополнительную нагрузку и снижало производительность. Несмотря на работу фоновой записи, Resident Evil 7 продолжала работать плавно. Этот эксперимент показывает один из вариантов практического применения ИИ для оптимизации игр на менее производительном мобильном оборудовании.
Ну на таком мелком дисплее муху еле увидишь, не то что разницу в текстурах.