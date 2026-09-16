DeepSeek V4.1 Flash и Hermes ускорили Resident Evil 7 на Android на 50%, сократив текстуры на 68% без потери качества

Запуск Resident Evil 7 на Android-смартфоне через такие приложения для эмуляции, как Winlator, позволяет получить приемлемую частоту кадров, однако обычно для этого требуется устройство уровня Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тем не менее благодаря ИИ смартфон на четырёхлетней платформе Snapdragon 8 Gen 2 смог не только запустить игру с более высоким качеством изображения, но и увеличить частоту кадров на 50% благодаря сочетанию DeepSeek V4.1 Flash и Hermes.

Владелец OnePlus 12R под ником @4k_isn изначально получал в Resident Evil 7 лишь около 20 FPS. Смартфон подключили к Mac через USB с включённым режимом отладки, после чего агенту Hermes поручили следить за производительностью игры и вносить изменения для повышения частоты кадров. При столь низкой производительности Snapdragon 8 Gen 2 также потреблял больше энергии и перегревался, что приводило к температурному троттлингу.

Связка DeepSeek V4.1 Flash и Hermes пришла к выводу, что основными ограничениями являются операции ввода-вывода и пропускная способность памяти. ИИ предложил уменьшить разрешение текстур с 4096 до 1024 и 512 пикселей. В результате объём текстур удалось сократить с 25 до 8 ГБ. Кроме того, были удалены несущественные файлы, включая часть аудио и скинов, а итоговый размер игры уменьшился до 13 ГБ.

По словам @4k_isn, после обработки объём текстур сократился примерно до 8 ГБ, при этом изображение, по его мнению, всё равно выглядит значительно лучше версии для iOS. Полный размер его варианта Resident Evil 7 составляет всего 13 ГБ против примерно 25 ГБ у версии для iOS. Для выполнения этой работы он использовал DeepSeek V4.1 Flash и Hermes Agent.

Дополнительно ИИ задействовал Snapdragon Game Super Resolution (SGSR), повысив разрешение изображения с 720p до 1200p. После этих изменений Resident Evil 7 стала выглядеть чётче и одновременно начала работать при стабильных 30 FPS с энергопотреблением всего 5–6 Вт. Опубликованный короткий фрагмент игрового процесса демонстрирует заметно более стабильную работу игры на Snapdragon 8 Gen 2.

При этом сам смартфон одновременно использовался для записи игрового процесса, что создавало дополнительную нагрузку и снижало производительность. Несмотря на работу фоновой записи, Resident Evil 7 продолжала работать плавно. Этот эксперимент показывает один из вариантов практического применения ИИ для оптимизации игр на менее производительном мобильном оборудовании.