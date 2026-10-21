Эмоциональная история Джоэла и Элли из The Last of Us помогла вернуть Resident Evil 7 к истокам хоррора

Седьмая часть культовой франшизы от Capcom могла выглядеть совершенно иначе. Бывший старший менеджер по производству Capcom Мигель Корти раскрыл подробности затянувшегося кризиса идей, который компания переживала во время разработки Resident Evil 7: Biohazard. Как выяснилось, главным источником вдохновения для команды на ранних этапах была первая The Last of Us от Naughty Dog.

По словам разработчика, руководство Capcom внимательно изучало реакцию аудитории. Экшен-вектор, заданный в четвертой и пятой частях, достиг своего апогея в Resident Evil 6. С коммерческой точки зрения шестая часть показала отличные сборы и стала одним из самых кассовых релизов компании, но фанаты и пресса буквально разгромили игру за окончательный уход от жанра хоррора. Чтобы реанимировать франшизу и вернуть доверие аудитории, была собрана специальная команда. Перед ней поставили задачу: вернуть серию к истокам ужаса, но на качественно новом уровне.

На ранних этапах производства авторы рассматривали множество различных концепций. В частности, существовал вариант создания совместного приключения с участием культовых персонажей серии — Леона Кеннеди и Джилл Валентайн.

Однако в процессе обсуждения фокус сместился. Разработчики загорелись идеей создать глубокую, приземленную и эмоциональную историю. Главным ориентиром в этом направлении для них стала The Last of Us — Capcom хотела воссоздать такую же сильную химию между персонажами, какая была у Джоэла и Элли, совместив её с элементами классического сурвайвал-хоррора. Именно из этого концепта позже родилась трагическая история нового героя Итана Уинтерса и его жены Мии.

В процессе разработки концепция Resident Evil 7 неоднократно менялась в сторону вида от первого лица и эстетики американской глуши. Несмотря на производственные трудности и изначально сдержанный старт, этот радикальный шаг полностью оправдал себя в долгосрочной перспективе.

Игра вернула франшизе статус эталона в жанре survival horror и продемонстрировала феноменальную выносливость. Благодаря стабильным продажам в течение восьми лет после релиза, общий тираж Resident Evil 7 к 2026 году превысил 18 миллионов копий, сделав её одной из самых успешных частей в истории серии.