На Nintendo Switch 2 может появиться нативная версия Resident Evil 7

По словам двух инсайдеров, Resident Evil 7 может выйти на Nintendo Switch 2 с нативной версией. В отличие от облачной версии, доступной на текущей Switch, хоррор будет работать непосредственно на железе новой консоли, используя её технические возможности.

По данным инсайдеров NashWeedle и Attack of the Backlog, официальный анонс должен состояться во время сентябрьского Nintendo Direct — мероприятия, которое пока официально не подтверждено японской компанией, но традиционно проводится в этот период.

Текущая версия Resident Evil 7 для Nintendo Switch работает только через облачный стриминг. Capcom приняла это решение из-за аппаратных ограничений консоли. Благодаря Switch 2, обладающей значительно превосходными техническими характеристиками, игра сможет работать без потери качества изображения и игрового процесса.

Это не единственная игра франшизы, запланированная для новой консоли Nintendo. Недавние слухи также предполагают, что Resident Evil Requiem может появиться на этой платформе. Capcom проявляет большой интерес к Switch 2, готовя несколько игр к запуску консоли и её начальному циклу разработки.