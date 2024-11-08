Продажи Resident Evil 7 превысили 14 миллионов копий, Resident Evil Village достигла 10,5 миллионов

Когда Resident Evil 7 впервые вышла в 2017 году, у неё был относительно медленный старт в плане продаж, особенно по сравнению с некоторыми из более ранних игр серии, но игра продемонстрировала невероятные успехи с тех пор и продолжает достигать основных показателей продаж даже сейчас.

Capcom объявила на своей обновленной странице Platinum Titles (где перечислены квартальные обновленные данные о продажах всех игр Capcom, проданных тиражом более миллиона копий), что Resident Evil 7 была продана тиражом более 14 миллионов копий по всему миру по состоянию на 30 сентября. По состоянию на конец предыдущего квартала было продано 13,7 миллиона копий, что означает, что было продано дополнительно 300 000 копий за предыдущий квартал.

Это также означает, что Resident Evil 7 теперь превзошла Resident Evil 6, продажи которой за все время составили 13,8 миллиона копий. Теперь она уступает только Resident Evil 2 и Resident Evil 5 в рейтинге продаж за все время серии.

Между тем, ее прямое продолжение, Resident Evil Village, также продолжает пользоваться стабильными продажами. Она была продана тиражом 10,5 миллиона копий по всему миру с момента ее выпуска в 2021 году. Ранее в этом году продажи составили 10,1 млн копий, что означает, что за последний квартал было продано дополнительно 400 000 копий.