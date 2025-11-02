Resident Evil 7: Biohazard уже восемь лет подряд продаётся тиражом свыше миллиона копий

Пока фанаты с нетерпением ожидают выхода Resident Evil Requiem, Resident Evil 7: Biohazard продолжает демонстрировать стабильные продажи с момента релиза в 2017 году.

Согласно предварительному финансовому отчёту компании Capcom за год, завершившийся 31 марта 2025 года, число проданных копий составило почти 16 миллионов. При этом пользователи заметили интересное достижение у игры: она сохраняет продажи свыше миллиона копий ежегодно уже восемь лет подряд.

В сравнении с другими играми серии, Resident Evil 7 занимает второе место по объёму продаж, уступая лишь ремейку Resident Evil 2. Изначальный рост продаж был относительно медленным, возможно, из-за смены главного героя и перехода на вид от первого лица. Тем не менее положительные отзывы и рекомендации игроков обеспечили долгосрочную популярность проекта. Только за период с апреля по сентябрь 2025 года было продано 1,14 миллиона копий игры.