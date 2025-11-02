Resident Evil 7: Biohazard уже восемь лет подряд продаётся тиражом свыше миллиона копий

Пока фанаты с нетерпением ожидают выхода Resident Evil Requiem, Resident Evil 7: Biohazard продолжает демонстрировать стабильные продажи с момента релиза в 2017 году.
Согласно предварительному финансовому отчёту компании Capcom за год, завершившийся 31 марта 2025 года, число проданных копий составило почти 16 миллионов. При этом пользователи заметили интересное достижение у игры: она сохраняет продажи свыше миллиона копий ежегодно уже восемь лет подряд.
В сравнении с другими играми серии, Resident Evil 7 занимает второе место по объёму продаж, уступая лишь ремейку Resident Evil 2. Изначальный рост продаж был относительно медленным, возможно, из-за смены главного героя и перехода на вид от первого лица. Тем не менее положительные отзывы и рекомендации игроков обеспечили долгосрочную популярность проекта. Только за период с апреля по сентябрь 2025 года было продано 1,14 миллиона копий игры.
Resident Evil закончился на 3 части с уничтожением Раккун Сити,а потом уже начался Биохазард.Но название разумеется приносит бабки так же как и содержание;)
Третья часть это длс к второй,что оригинал что ремейк.Я это вообще за полноценный Резик не воспринимаю,там кроме Немезиса ничего нет.
С названием игры им повезло куда больше чем разрабам SH. Назови они игру Raccoon City так бы и мучали один город) А вот разрабы sh затупили и теперь с каждой новой игрой всё орут что это не sh)
Лол. Это двойка выглядит как длс. Полноценно по улицам не побегать, города по факту мало, локаций мало, основные кампании проходятся быстрее чем сюжетка первой и тройки. Да ещё и четыре раза бегать по одним и тем же локам было уныло.
Сколько раз начинал именно эту часть так и не смог кончить:D Хотя недавно там в 21 рубился, повезло что там есть сохранки после каждого этапа, ещё и всякие режимы прикрутили)
Лучшие это четные части резика)
Вставлю свои пять копеек и скажу, что это одна из худших частей, для меня уж точно. В игре куча духоты, один из элементов духоты — это то, что враги снова и снова возрождаются, какой тогда смысл с ними воевать? Хотя какой там воевать, патронов никогда не хватает, и я при этом играл на средней сложности. Да и вообще, скучновата она. Хз, на мой взгляд игра душная и скучная. Может она конечно в VR и раскроется, но играть в неё без VR нет, спасибо. Один раз прошёл, больше нет желания. Удивительно кстати, что мне безумно понравилась восьмёрка. Игра похожа не семёрку, но какая же между ними ОГРОМНАЯ разница! Это просто жесть. После семёрки восьмёрка прям глоток свежего воздуха.
Полностью согласен хрень а не резидент
Для меня это не то, что плохой RE, а в принципе, как просто отдельная игра, она хрень для меня.
Игра шикарна но мне не зашла . Не хватает режима от 3 лица в этой игре
Только вид из глаз погружает в игру.А бегать мини фигуркой консольщиной отдает.
Только в режиме VR есть реальное погружение в игру. А бегать смотря в телик консольщиной отдает.
Ну дааа, консольщиной, вот прям ничего что (ВСЕ) игры серии, все рядом стоящие игры(типа С.Х. , Дино К. и подобные) вот что-то были с видом от 3го лица (либо с летающей камерой), но так дааа у нас игры не на консольщину сначала рассчитаны . И вообще- что за бред притягивать за уши режим камеры и вешать ярлык консоль или нет, это тупо. Игра была своего рода экспериментом, хотели отойти от корней и попробовать что-то новое ну и оно и получилось 50 на 50.
Ничего удивительного в миллионных продажах. Всё-таки перед нами одна из лучших частей серии Resident Evil и, наверное, самая лучшая игра для любителей VR устройств. Я бы даже сказал, что RE7 единственная часть за всю историю серии, которая умеет пугать игрока. Проще говоря, эта часть полноценный хоррор, а все остальные просто боевички в декорациях зомби. Вот поэтому эта игра шедевр и по этой же причине отлично продаётся до сих пор. Точка.
Первая половина игры действительно этого достоина и это объяснимо, ведь судя по статистики получения ачивок Дом Баркеров покидает не более 50% играющих, значит как минимум половина считает что весь Седьмой Резик такой, ведь они не видели корабля и шахт.
Корабль и шахта конечно жесть выбиваются, но хз как еще сильнее особняк расширить. Да и в целом ок шутанчик под конец помесить ладно.
потому что это одна из самых топовых игр десятилетия. при чем я не про обычные версии этих игр, а именно про VR. вторая часть Village на PSVR2 можно с уверенностью сказать - вообще самая лучшая VR игра на сегодняшний день. обычные плоские версии я даже не играл...
Я свое время хотел вр купить из-за этой игры )
это того стоит! при чем я так скажу - именно первую часть Biohazard лучше проходить на ПК с модом VR, а не на PS4 и шлеме PSVR (первая версия). всё потому, что графика на PS4 в VR - отстой. а вот на ПК она выглядит безумно круто! я проходил её 2 раза, на PS4 в VR и на ПК с модом (и с полной Русской озвучкой) и получил совершенно разные ощущения! Ну и конечно самой ТОПовой версией игры является вторая часть Village на PSVR2. это просто отвал башки! полное погружение!
