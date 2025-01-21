Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Origins получили возрастной рейтинг от ESRB для Xbox Series

Похоже, Capcom готовит переиздания не только Resident Evil 6, но и нескольких других игр серии Resident Evil на текущих консолях, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Информация была обнаружена с помощью рейтингов, присвоенных ESRB (Entertainment Software Rating Board), органом, ответственным за рейтинг игр в Соединенных Штатах и ​​Канаде.

Помимо ранее упомянутого рейтинга Resident Evil 6 также в перечисленных играх есть Resident Evil Origins (которая объединяет ремейки Resident Evil и Resident Evil Zero), Resident Evil 7: Biohazard и, что интересно, Resident Evil 4, которая уже получила недавний ремейк.

Переиздание Resident Evil Origins кажется особенно интересным, поскольку эти игры изначально были переизданы для консолей предыдущего поколения (Xbox One и PlayStation 4). Рейтинг ESRB указывает на то, что Capcom намерена сделать эти игры доступными и для современных консолей.

Хотя Resident Evil 4 получила ремейк в 2023 году, который был высоко оценен критиками, Capcom, похоже, рассматривает возможность переиздания оригинальной ремастерированной версии для текущих платформ.

Рейтинг Resident Evil 7: Biohazard также привлек внимание, поскольку игра была доступна для текущих консолей с момента ее запуска в 2017 году.

Эти новые переиздания могут понравиться поклонникам серии, которые хотят испытать классику с графикой и производительностью, оптимизированными для последних консолей. Однако определяющим фактором будет цена продажи этих игр. Capcom пока официально не анонсировала эти переиздания.