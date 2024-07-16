СМИ: Resident Evil 7 на устройствах Apple не смогла преодолеть отметку в 2 000 проданных копий

Capcom стала одной из нескольких компаний, которые в последние месяцы переносят свои консольные AAA-тайтлы на iOS-устройства, но дела у компании идут все хуже и хуже. Ранее сообщалось, что iOS-порты Resident Evil Village и ремейка Resident Evil 4 потерпели коммерческое фиаско, а теперь стало известно, что дела у Resident Evil 7 обстоят не намного лучше.
В недавно опубликованном отчете Mobilegamer.biz утверждает, что, по оценкам Appmagic, с момента выхода Resident Evil 7 для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPad с чипом M1 или более поздней версии в начале этого месяца было произведено чуть более 83 000 загрузок.
Что касается доходов, то, по слухам, компания получила от iOS-порта игры всего $28 140, что означает, что на платформе было продано менее 2 000 полных копий игры (примечание: загрузка Resident Evil 7 на iOS бесплатна, после чего для полноценного прохождения игры необходимо приобрести ее полностью).
Будет ли Capcom (и другие компании, которые уже пробовали свои силы в этой области) продолжать выпускать крупные ААА-тайтлы для мобильных устройств, пока неизвестно, но пока не похоже, что такие релизы имеют слишком большой рынок на iOS-платформах.
Думаю, Кэпкам заработали уже на портах этой игры, за что им Эпл заплатили. А вот то, что инициатива по портированию современных ААА-игр на смартфоны мертва - это очевидно.
Ну оно и не удивительно, чтобы с комфортом играть на портативном устройстве, нужно нормальное консольное управление, а не сенсорный экран.
Лучше бы яблоко новую портативку сделала, а не высрала никому не нужный вр шлем, на котором даже играть нельзя.
ну так для этого и придумали геймпады, которые без проблем можно подцепить
тут дело скорее в удобстве, на айпаде очень даже играбельно, а на айфоне с его диагональю это сносно
А ты пробовал так играть? Это даже близко не так комфортно и удобно, как на полноценной портативке.
То есть мне в дорогу геймпад надо таскать + БП для зарядки + отдельная сумка) такое себе для устройства в кармане когда хош пойти на легке)) // Mikhail Tsyganov
кто проходит ААА игры на телефоне🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov
В такие проекты кончено надо играть на полноценной системе с огромным OLED ТВ, но перепроходить может и на телефоне, если бы было нормальное управление.
Олед дело вкуса) лично не стал бы играл на олед зеркале)) так же как и на ТВ дело вкуса) // Mikhail Tsyganov
А не чем ещё играть, если в плане картинки лучше нет. На счёт зеркала не понял.
Смотря еще какое покрытие на дисплее // Mikhail Tsyganov
Так нафига она нужна на телефоне?
Это чисто реклама яблока.
Потому что это мазохизм играть в такие игры на мобилке!!!
Я очень полохого мнения об аудитории продукции яблока, этих игрушечных телефонов и компьютеров, и их способности на что-то сложнее загрузки фоточек в облачко. Игры это сложно.
Изучите техническую часть, узнаете на что они способны. Игры не единственный критерий, многие берут для обработки видео.
Те, кто умеет этим пользоваться, сойдут за исключение из правил, хоть я их и не встречал ни разу.
...зато встречал десятки людей "Э, а где здесь ворд?", "Э, а как тут открыть банк?"
Просто личный опыт, отвратительный личный опыт.
А еще куча тех, которые даже письмо электронное не могут отправить и покупают огрызки из-за "статусности". Куда этим обморокам в игры играть? Это не соответствует "статусности", вот бриллиантик летающий по экранчику за 1000$ - для них самое то.
На твоём ведре не запустишь ни одну игру которая вышла на iPhone из серии AAA 😀😀😀
А какой дурак будет играть в серьёзные хорроры на маленьком экране 😀😀😀