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Resident Evil 7: Biohazard 24.01.2017
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
8.3 2 989 оценок

СМИ: Resident Evil 7 на устройствах Apple не смогла преодолеть отметку в 2 000 проданных копий

butcher69
Новости

Capcom стала одной из нескольких компаний, которые в последние месяцы переносят свои консольные AAA-тайтлы на iOS-устройства, но дела у компании идут все хуже и хуже. Ранее сообщалось, что iOS-порты Resident Evil Village и ремейка Resident Evil 4 потерпели коммерческое фиаско, а теперь стало известно, что дела у Resident Evil 7 обстоят не намного лучше.

В недавно опубликованном отчете Mobilegamer.biz утверждает, что, по оценкам Appmagic, с момента выхода Resident Evil 7 для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPad с чипом M1 или более поздней версии в начале этого месяца было произведено чуть более 83 000 загрузок.

Что касается доходов, то, по слухам, компания получила от iOS-порта игры всего $28 140, что означает, что на платформе было продано менее 2 000 полных копий игры (примечание: загрузка Resident Evil 7 на iOS бесплатна, после чего для полноценного прохождения игры необходимо приобрести ее полностью).

Будет ли Capcom (и другие компании, которые уже пробовали свои силы в этой области) продолжать выпускать крупные ААА-тайтлы для мобильных устройств, пока неизвестно, но пока не похоже, что такие релизы имеют слишком большой рынок на iOS-платформах.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Думаю, Кэпкам заработали уже на портах этой игры, за что им Эпл заплатили. А вот то, что инициатива по портированию современных ААА-игр на смартфоны мертва - это очевидно.

3
Ziyter7

Ну оно и не удивительно, чтобы с комфортом играть на портативном устройстве, нужно нормальное консольное управление, а не сенсорный экран.

Лучше бы яблоко новую портативку сделала, а не высрала никому не нужный вр шлем, на котором даже играть нельзя.

3
fforimen

ну так для этого и придумали геймпады, которые без проблем можно подцепить
тут дело скорее в удобстве, на айпаде очень даже играбельно, а на айфоне с его диагональю это сносно

0
Ziyter7 fforimen

А ты пробовал так играть? Это даже близко не так комфортно и удобно, как на полноценной портативке.

0
Пользователь ВКонтакте fforimen

То есть мне в дорогу геймпад надо таскать + БП для зарядки + отдельная сумка) такое себе для устройства в кармане когда хош пойти на легке)) // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте

кто проходит ААА игры на телефоне🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov

0
Kenn1y

В такие проекты кончено надо играть на полноценной системе с огромным OLED ТВ, но перепроходить может и на телефоне, если бы было нормальное управление.

0
Пользователь ВКонтакте Kenn1y

Олед дело вкуса) лично не стал бы играл на олед зеркале)) так же как и на ТВ дело вкуса) // Mikhail Tsyganov

0
Kenn1y Пользователь ВКонтакте

А не чем ещё играть, если в плане картинки лучше нет. На счёт зеркала не понял.

0
Пользователь ВКонтакте Kenn1y

Смотря еще какое покрытие на дисплее // Mikhail Tsyganov

0
Кей Овальд

Так нафига она нужна на телефоне?
Это чисто реклама яблока.

0
hamshut

Потому что это мазохизм играть в такие игры на мобилке!!!

0
smallhell

Я очень полохого мнения об аудитории продукции яблока, этих игрушечных телефонов и компьютеров, и их способности на что-то сложнее загрузки фоточек в облачко. Игры это сложно.

0
Kenn1y

Изучите техническую часть, узнаете на что они способны. Игры не единственный критерий, многие берут для обработки видео.

0
smallhell Kenn1y

Те, кто умеет этим пользоваться, сойдут за исключение из правил, хоть я их и не встречал ни разу.
...зато встречал десятки людей "Э, а где здесь ворд?", "Э, а как тут открыть банк?"
Просто личный опыт, отвратительный личный опыт.
А еще куча тех, которые даже письмо электронное не могут отправить и покупают огрызки из-за "статусности". Куда этим обморокам в игры играть? Это не соответствует "статусности", вот бриллиантик летающий по экранчику за 1000$ - для них самое то.

0
WealthyJian

На твоём ведре не запустишь ни одну игру которая вышла на iPhone из серии AAA 😀😀😀

0
WealthyJian

А какой дурак будет играть в серьёзные хорроры на маленьком экране 😀😀😀

0