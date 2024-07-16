СМИ: Resident Evil 7 на устройствах Apple не смогла преодолеть отметку в 2 000 проданных копий

Capcom стала одной из нескольких компаний, которые в последние месяцы переносят свои консольные AAA-тайтлы на iOS-устройства, но дела у компании идут все хуже и хуже. Ранее сообщалось, что iOS-порты Resident Evil Village и ремейка Resident Evil 4 потерпели коммерческое фиаско, а теперь стало известно, что дела у Resident Evil 7 обстоят не намного лучше.

В недавно опубликованном отчете Mobilegamer.biz утверждает, что, по оценкам Appmagic, с момента выхода Resident Evil 7 для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPad с чипом M1 или более поздней версии в начале этого месяца было произведено чуть более 83 000 загрузок.

Что касается доходов, то, по слухам, компания получила от iOS-порта игры всего $28 140, что означает, что на платформе было продано менее 2 000 полных копий игры (примечание: загрузка Resident Evil 7 на iOS бесплатна, после чего для полноценного прохождения игры необходимо приобрести ее полностью).

Будет ли Capcom (и другие компании, которые уже пробовали свои силы в этой области) продолжать выпускать крупные ААА-тайтлы для мобильных устройств, пока неизвестно, но пока не похоже, что такие релизы имеют слишком большой рынок на iOS-платформах.