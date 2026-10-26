В сеть слили отмененную версию дополнения для Resident Evil 7 с альтернативным финалом и выжившим Лукасом

Энтузиасты и датамайнеры восстановили с жесткого диска девкита PlayStation 4 и опубликовали полное прохождение ранней и переработанной версии сюжетного дополнения «Not a Hero» для хоррора Resident Evil 7. Эта сборка датируется концом марта 2017 года — моментом, когда разработкой аддона занималась внешняя студия HexaDrive до вмешательства самой Capcom.

Изначально релиз расширения планировался на весну 2017 года, однако издатель перенес запуск на декабрь из-за плохого качества стороннего производства. Как показал обнаруженный прототип, задержка повлекла за собой не просто полировку графики, а фундаментальное переписывание сценария.

В оригинальной концепции от HexaDrive сюжет развивался совершенно иначе. В релизной версии Крис Редфилд раз за разом опаздывает, наблюдая гибель своих бойцов в садистских ловушках Лукаса. В раннем же билде Крис успешно спасает всех троих оперативников авангарда, помогая им выбраться на поверхность.

Лукас не надевал на руку протагониста взрывчатку, благодаря чему в игре отсутствовали таймер обратного отсчета и необходимость экстренного поиска жидкого азота. В ранней версии Лукас Бейкер вообще не мутировал под действием плесени. Роль главного чудовища лаборатории отводилась Алану — выжившему члену экипажа танкера и напарнику Мии, над которым Лукас ставил бесчеловечные биологические эксперименты. После ликвидации мутанта Крис не убивал младшего Бейкера, а загонял загнанного в угол маньяка в тупик, обезоруживал его и брал живым под стражу ради допроса об организации The Connections.

Датамайнеры обратили внимание, что утечка наконец объясняет давнюю странность релизной версии. В финальном варианте после короткой кат-сцены с ранением Лукаса следовало неестественное затемнение экрана, после которого Бейкер внезапно представал огромной биомассой под потолком. Теперь очевидно, что боссфайт с Лукасом спешно собирали в сжатые сроки силами внутренней команды Capcom, заменяя готовую битву с Аланом и полностью переделывая финал всей арки семейства Бейкеров.