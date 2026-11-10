В сеть выложили еще одну отмененную версию дополнения Not a Hero для Resident Evil 7

Энтузиасты продолжают раскапывать архивы Capcom. Спустя всего несколько недель после демонстрации раннего билда DLC Not a Hero («Не герой») для Resident Evil 7 в открытом доступе появилась еще одна, более поздняя и проработанная девелоперская сборка. Она уже доступна для игры на ПК и проливает свет на множество геймплейных идей, от которых разработчики в итоге полностью отказались.

За портирование билда отвечает разработчик под ником Thekempy, который опубликовал проект на платформе Nexus Mods. Данная сборка датируется 7 апреля 2017 года — она на неделю свежее предыдущей (от 30 марта 2017-го). Изначально файлы предназначались для девкита PlayStation 4, но автору удалось адаптировать их для ПК. Этот билд уникален тем, что показывает промежуточный этап разработки, за который еще отвечала сторонняя студия HexaDrive — до того, как Capcom решила забрать проект и полностью переделать его силами внутренней команды.

По заверению Thekempy, апрельская сборка гораздо стабильнее: в ней подтянули производительность, исправили критические баги и перебалансировали распределение предметов. В этой версии функционировала полноценная система поддержки. За выполнение внутриигровых челленджей (например, зачистку локаций или уничтожение фигурок Mr. Everywhere) игрокам начисляли «очки Амбреллы». Их можно было тратить в специальных терминалах на покупку патронов, аптечек, улучшение оружия и прокачку пассивных навыков Криса Редфилда.

Борьба с особыми монстрами — Белой Плесенью (White Molded) — имела глобальное значение. Их убийство снижало общий уровень токсичного заражения в текущей зоне, что напрямую влияло на выживание. В финальной версии от этого концепта отказались.

Находку прокомментировал авторитетный инсайдер серии Resident Evil под ником AestheticGamer (Dusk Golem). Он поделился деталями о том, как мутировал дизайн дополнения в стенах HexaDrive. Изначально локация-лабиринт называлась Lucas Land, затем ее расширили до Lucas World. Вся зона была стилизована под мрачный и безумный парк аттракционов. В итоговом DLC весь этот развлекательный антураж пустили под нож.

Автоматические защитные турели доставили авторам много головной боли. В ранних билдах они были слишком живучими и невероятно раздражали тестеров. Сначала их полностью вырезали из игры, но затем вернули в финальный релиз, сильно ослабив.

Модификация уже доступна для скачивания. Для ее запуска потребуется лицензионная копия Resident Evil 7 с установленным оригинальным дополнением Not a Hero. Мод корректно работает со всеми версиями игры на ПК, включая старые сборки (Non-RT) и обновленные издания с трассировкой лучей (Ray Tracing).

На этом Thekempy останавливаться не планирует. Сейчас он работает над восстановлением самого раннего билда от января 2017 года. Правда, та сборка сильно повреждена: в ней не хватает критически важных файлов, поэтому на ее реанимацию уйдет гораздо больше времени.