Звезда "Ходячих мертвецов" снял собственный фильм по Resident Evil 7 и хочет поработать с Заком Креггером

Чендлер Риггс, известный по роли Карла в сериале «Ходячие мертвецы», снял собственный фанатский фильм по Resident Evil 7: Biohazard. Актёр адаптировал одну из самых запоминающихся сцен игры и признался, что с удовольствием поработал бы с режиссёром Заком Креггером над новым фильмом по вселенной Resident Evil.

Короткометражка продолжительностью около 20 минут посвящена знаменитой схватке Итана Уинтерса с Джеком Бейкером в гараже. По словам Риггса, он взялся за проект исключительно из любви к серии и желания перенести любимый эпизод на экран. Работа над фильмом началась ещё до того, как стало известно о планах Креггера снять собственную экранизацию Resident Evil. Когда появилась эта новость, команда попыталась выпустить свою версию раньше, но завершить работу в намеченные сроки не удалось.

Риггс давно ждал выхода фильма Креггера и надеялся увидеть по-настоящему удачную игровую адаптацию с живыми актёрами. При этом он понимает, насколько сложно угодить всем поклонникам серии. Новая экранизация получила преимущественно положительные отзывы, но часть фанатов осталась недовольна тем, что режиссёр не стал буквально воспроизводить события игр. Сам Креггер считает, что оригинальные истории уже отлично работают в игровом формате, поэтому кино должно предлагать собственный взгляд на знакомую вселенную.

При создании своей короткометражки Риггсу тоже пришлось отступить от первоисточника. В играх лицо Итана Уинтерса практически не показывают, тогда как в фильме актёр появляется в кадре с открытым лицом. Риггс признавался, что долго размышлял, стоит ли снимать всю историю от первого лица и можно ли обойтись без демонстрации внешности героя. В итоге он решил, что для полноценного игрового кино, способного заинтересовать не только давних поклонников, некоторые условности придётся изменить.

Актёр также рассказал, что ему нравится сам процесс кинопроизводства и работа с интересными людьми. Если возможности сниматься в фильмах и сериалах нет, он предпочитает самостоятельно создавать проекты. Риггс не исключает, что однажды хотел бы снять полнометражную адаптацию Resident Evil 7, а также готов присоединиться к будущему фильму Креггера, если режиссёр решит вернуться к этой франшизе. «Мой телефон всегда включён. Звони!» — с энтузиазмом заявил актёр.

Правда, такое сотрудничество пока остаётся под вопросом. Креггер ранее заявлял, что больше не хочет работать над фильмами по существующим франшизам из-за резкой критики со стороны части фанатов Resident Evil. При этом режиссёр уже делился идеями для возможного продолжения, так что будущее киноадаптаций серии пока не определено.

Фанатский фильм Риггса выйдет в интернете 14 октября. Сам актёр сыграл Итана Уинтерса, а роль Джека Бейкера исполнил Джейсон Дуглас.