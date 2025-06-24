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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 360 оценок

Более миллиона человек добавили Resident Evil Reqiem в свой список желаний

Gruz_ Gruz_

Как сообщила компания Capcom в сети X, уже более миллиона человек добавили Resident Evil Requiem в свой список желаний, что не может не радовать. Поблагодарив игроков за огромный интерес к их грядущему проекту, разработчики заметили, что эта цифра свидетельствует о растущей популярности бренда Resident Evil и огромном ожидании следующей части культовой хоррор-франшизы..

Действие Resident Evil: Requiem будет происходить в культовом Раккун-Сити, где произошла биологическая катастрофа, и объединит психологический ужас с экшеном, которого ждут поклонники последних частей франшизы. Главная героиня - Грейс Эшкрофт, специалист по техническому анализу в ФБР, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.

В заключение хотелось бы напомнить, что Capcom приглашает всех желающих на свое игровое шоу, которое состоится в ночь с 26 на 27 июня 2025 года. Как ожидается, именно на этом мероприятии впервые будет показан геймплей долгожданной Resident Evil Requiem.

Capcom приглашает на мероприятие 26 июня и обещает новости о Resident Evil Requiem и Pragmata

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.

50
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
hKKK33

Добавлю в список желаемого в зелёном магазине. Уверен что её ломанут. А у нас в любом случае не будет в продаже.

18
Alarmsy

За такой продукт и не жалко деньгу отдать, можно даже накопить чисто по чуть-чуть, если жалко будет разово заплатить на релизе/предзаказе, т.к до выхода еще все равно пол года с лишним

17
hKKK33 Alarmsy

Я уже покупал Resident evil 3 за 4 тысячи на пс4, который проходится за 7 часов. Больше такой ошибки не совершу. Тем более что сейчас цена далеко не 4 тысячи + неуважение издателей к нашей стране. Так что пусть поцелуют меня известно куда.

17
My life is a game

Там же нет денуво, поиграешь на релизе,если по бабкам плохо.
И даже если будет - активашка же есть. Зачем себя мучить то?

9
0ncnjqybr
Ее мать, Алисса, играла в Resident Evil Outbreak.

Новостники ПГ как всегда. Копипастить научились, использовать мозг - нет.

12
Константин335

Ну так одна из самых ожидаемых игр 2026 года

11
My life is a game

База

7
Кей Овальд

Да, я уже давно добавил игру в Книгу Обид для скачивания с торрента.

9
Xstranger

За что обиделись?

Кей Овальд Xstranger

За лицемерные блокировки.

AffaBeL3 Кей Овальд

О каких блоках идет реч ?

askazanov

Конечно ждём!!!

8
Ashley33

Потому что игроки углядели в ней продолжение классических 2 и 3 частей, а не странных и "не резидентных" 7 и 8

8
hKKK33

Пусть геймплей покажут сначала. Если опять граф Дракула будет врагом, а не зомби, то нафиг такое.

Rio17

Естественно в ожидании 🔥👍

6
Multiplatformer

"Ее мать, Алисса, играла в Resident Evil Outbreak." – а вот некоторые "фанаты" не играли))) А вообще, читается смешно, Аллиса так-то не играла в Outbreak, а в нём участвовала)

5
Alarmsy

Алисса игровой персонаж, она отыгрывает роль в игре, так-то все правильно)

7
AlluringJake

Я тож добавил хоть и не играю на пк.)))

4
Пользователь ВКонтакте

Удивительно // Денис Лежепеков

3
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