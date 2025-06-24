Более миллиона человек добавили Resident Evil Reqiem в свой список желаний

Как сообщила компания Capcom в сети X, уже более миллиона человек добавили Resident Evil Requiem в свой список желаний, что не может не радовать. Поблагодарив игроков за огромный интерес к их грядущему проекту, разработчики заметили, что эта цифра свидетельствует о растущей популярности бренда Resident Evil и огромном ожидании следующей части культовой хоррор-франшизы..

Действие Resident Evil: Requiem будет происходить в культовом Раккун-Сити, где произошла биологическая катастрофа, и объединит психологический ужас с экшеном, которого ждут поклонники последних частей франшизы. Главная героиня - Грейс Эшкрофт, специалист по техническому анализу в ФБР, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.

В заключение хотелось бы напомнить, что Capcom приглашает всех желающих на свое игровое шоу, которое состоится в ночь с 26 на 27 июня 2025 года. Как ожидается, именно на этом мероприятии впервые будет показан геймплей долгожданной Resident Evil Requiem.

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.