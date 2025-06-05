Capcom намекает на скорый анонс Resident Evil 9 во время Summer Game Fest 2025

С 2022 года в сети циркулируют многочисленные слухи о том, что Capcom активно трудится над продолжением главной хоррор-франшизы — Resident Evil. По ранним утечкам от разных инсайндеров, новая часть должна стать самой масштабной в истории серии, предложив сразу несколько играбельных персонажей и мрачную атмосферу на таинственном острове. Насколько эти данные соответствуют действительности, мы узнаем уже совсем скоро.
Накануне Summer Game Fest компания Capcom сделала сразу несколько намёков, которые трудно воспринимать как простое совпадение. За час до конференции State of Play бразильское подразделение издателя опубликовало скриншот из Resident Evil Revelations с подписью:
Если это появилось у вас в ленте — считайте это знаком: удача будет на вашей стороне весь месяц! Поверьте, это не совпадение.
На изображении — игровой автомат с надписью персонажа: «Сейчас не время для этого». Важно подчеркнуть, что за первую часть Revelations в своё время отвечал режиссер Коши Наканиши — именно он сейчас руководит созданием Resident Evil 9. Такой выбор кадра и подписи может быть тонким намёком на то, что «время» для новой игры наступит буквально через несколько дней — на Summer Game Fest.
Дополнительное топливо в огонь подлил ведущий и инсайдер Энди, который показал загадочный конверт в руках. По его словам у него уже есть вся ключевая информация о следующей части Resident Evil 9. Прямо во время Summer Game Fest он обещает раскрыть его и озвучить главных героев и завязку основного сюжета хоррора.
Resident Evil 9 практически гарантировано покажут во время Summer Game Fest — 6 июня. Однако ждать релиза в этом году, скорее всего, не стоит. Capcom недавно представила новый трейлер Pragmata с датой релиза на 2026 год, так что и следующая глава в истории Resident Evil почти наверняка выйдет в этом же временном промежутке.
Лично я бы не отнес игры серии РЕ к той категории, которую следует начинать рекламировать больше чем за полгода до релиза.
Почему?
Он просто эксперт по маркетингу, за его плечами такие успешные игры как Concord, Alone In The Dark: Illumination, Umbrella corps И тп
Потому что эти игры преимущественно из линейно-сюжетных.
Тип это рекламируя игры с каким-нибудь открытым миром, можно рекламу размазать больше чем на полгода постепенно показывая разные элементы "свободы" которыми может заниматься или незаниматься игрок.
А в случае с резиком игроки уже примерно знают, что там будет(иди-стреляй, немного корридоров, немного лабиринтов, катсцены, забористый сюжет. Если, конечно, Капком не устроит какой-нибудь эксперимент, которые не всегда приводят их к добру), и тут либо рекламировать дольше чем полгода недостаточно контента, либо надо рекламную кампанию делать разреженной, а это, imho, уменьшит выхлоп от рекламы.
С другой стороны, и я не спецциалист, что бы сильно настаивать на этом.
Скорее бы.
В то время как чуть ли не самый популярный персонаж у них Данте они вообще будто вспоминают о нем раз в десятилетие
Давайте Капком рожайте
Рожайте, девочки, рожайте!
Ждём.
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