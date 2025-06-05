Capcom намекает на скорый анонс Resident Evil 9 во время Summer Game Fest 2025

С 2022 года в сети циркулируют многочисленные слухи о том, что Capcom активно трудится над продолжением главной хоррор-франшизы — Resident Evil. По ранним утечкам от разных инсайндеров, новая часть должна стать самой масштабной в истории серии, предложив сразу несколько играбельных персонажей и мрачную атмосферу на таинственном острове. Насколько эти данные соответствуют действительности, мы узнаем уже совсем скоро.

Накануне Summer Game Fest компания Capcom сделала сразу несколько намёков, которые трудно воспринимать как простое совпадение. За час до конференции State of Play бразильское подразделение издателя опубликовало скриншот из Resident Evil Revelations с подписью:

Если это появилось у вас в ленте — считайте это знаком: удача будет на вашей стороне весь месяц! Поверьте, это не совпадение.

На изображении — игровой автомат с надписью персонажа: «Сейчас не время для этого». Важно подчеркнуть, что за первую часть Revelations в своё время отвечал режиссер Коши Наканиши — именно он сейчас руководит созданием Resident Evil 9. Такой выбор кадра и подписи может быть тонким намёком на то, что «время» для новой игры наступит буквально через несколько дней — на Summer Game Fest.

Дополнительное топливо в огонь подлил ведущий и инсайдер Энди, который показал загадочный конверт в руках. По его словам у него уже есть вся ключевая информация о следующей части Resident Evil 9. Прямо во время Summer Game Fest он обещает раскрыть его и озвучить главных героев и завязку основного сюжета хоррора.

Resident Evil 9 практически гарантировано покажут во время Summer Game Fest — 6 июня. Однако ждать релиза в этом году, скорее всего, не стоит. Capcom недавно представила новый трейлер Pragmata с датой релиза на 2026 год, так что и следующая глава в истории Resident Evil почти наверняка выйдет в этом же временном промежутке.