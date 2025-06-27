Capcom объяснила, почему Леон С. Кеннеди не стал главным героем Resident Evil Requiem

Когда Capcom приоткрыла завесу над Resident Evil Requiem на Summer Game Fest, стало известно, что главным героем будет (по крайней мере, частично) Грейс Эшкрофт, а не Леон С. Кеннеди (полностью), как предполагали некоторые предыдущие слухи. В то время как многие, похоже, в восторге от RE9, многих заинтересовал вопрос, почему Леону не дали полный контроль.
В рамках Capcom Spotlight, который состоялся этой ночью, многие разработчики попали на видео Creator's Message, где они обсудили несколько частей сиквела хоррора и то, почему было принято решение пойти определенным путем... в том числе и то, как Леон Кеннеди вписывается в общую картину.
Рассказывая об отсутствии Леона, режиссер Коши Наканиши объяснил, почему этот культовый персонаж не вернется в роли главного героя. По его словам, несмотря на желание команды вернуть Леона, он бы не вписался в тон хоррора, которым будет наполнен Requiem.
Мы всегда думали о том, чтобы сделать Леона главным героем, но делать игру ужасов, основанную на нем, сложно. Он не стал бы прыгать при виде падающего ведра. Никто не хочет, чтобы Леон пугался из-за каждой мелочи. Так что для хоррора он подходит довольно плохо.
В общем, после того как Леон пережил Раккун-Сити, замок Салазара и многое другое, он превратился в десенсибилизированного крутого парня, что делает его неподходящим выбором для хоррора, так как он, наверное, просто даст пинка под зад любому монстру, оказавшемуся на его пути.
Что касается Грейс, то, по словам режиссера, она представляет собой новый тип протагониста для франшизы: персонаж, которого легко напугать. Однако она не окажется неподготовленной, поскольку является агентом ФБР, обученным обращению с оружием.
Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
То есть они хотят сделать дешёвый скример, где все будут писяться от падающего ведра? Я не буду.
Я уже полон скепсиса по поводу requiem. RE должен быть боевым хоррором, а не симулятором ходьбы со скримерами как в играх для маленьких и глупеньких.
Как Алиен Изоляция?
В свое время игру ругали за то, что она слишком ушла от хоррора) Теперь наоборот 🤣
Так он и будет боевым хорором где пол игры ты бегаешь, а остальную половину проносишь в мясо с кучей патронов и оружия, как это в семёрке было.
Что бы привлечь больше женской аудитории , и играбельный женский персонаж нравиться большинству мужчин так утверждает статистика
Есть 3 типа людей, любящих играть за женских персонажей . 1. Это "дрочеры" , те кому нравиться исключительно лицезреть прекрасные формы , как в корейских MMO минуя сюжет и погружение в игры . 2 . Это те, кто в душе у себя сам очень женственный или обожает доминирующую" госпожу" . 3. Те , которые играют, зная что это канон , в своё удовольствие как с Ларой Крофт , Блад Рейн и так далее.
А женская аудитория нафиг не нужна, ибо играющие тянки, это аномалия и если они есть, это единицы . Мужики всегда же выбирают мужских персонажей , куда прикольнее представлять себя брутальным ловеласом с толикой боли, которые скрываешь от остальных как Геральт , или выплёскиваешь ярость как Думгай. Создание женских персонажей мужчиной в играх с редактором , схожа с переодеванием в женское - Трaнсвестизм , что является психическим отклонением.
ps / "Дрочерам" не в обиду, как пел Шнур -" Все мы дрoчем , или дрочимся"
Так можно всё что угодно извратить, сказав например что за мужских персонажей играют только геи, так как им нравится смотреть на мужика о котором они мечтают, в действительности же всё гораздо сложнее и проще одновременно, но уж точно не примитивные категории, которые ты привёл.
Ну на пример Stellar Blade я считаю перебор
Меня не заинтересовало почему. Похрен как-то. Это просто болванчик, которым управляешь.
Где комментаторы, которые утверждали, что Леон отличный кандидат на роль РЕ 9?)
Ну вообще надеюсь он там правда будет, все таки его истрия в раккун сити началась и было интересно узнать его впечатления спустя 30 лет вернувшись, отсылочек и пасхалок напихать. Да и древнему комьнити подсыпать интереса
DuskGolem сосет бибас со своими влажными фантазиями и вкидами насчёт лиончика, как второго играбельного перса)))
Деду леону вроде 51, он кже не сможет такие вертухи делать как в 4й)
Бабке Джил еще больше лет
Ну в ней вроде вирус, я не шарю так как во многие части не играл, но с ней не так просто)
Дед Кукуруз загрустил в сторонке...
Все супер, милая девчушка тоже супер
Надеюсь что всё таки вторым ГГ будет Леон.
Леон посредственный персонаж, во второй части он еще норм, а в четвертой вообще пустышка, одно название, безэмоциональная кукла
тогда в топку играть в реквием за нервную девицу которая из каждого угла будет ждать черную кошку и верещять. Мне Эшли хватило в ремейке