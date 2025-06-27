Capcom объяснила, почему Леон С. Кеннеди не стал главным героем Resident Evil Requiem

Когда Capcom приоткрыла завесу над Resident Evil Requiem на Summer Game Fest, стало известно, что главным героем будет (по крайней мере, частично) Грейс Эшкрофт, а не Леон С. Кеннеди (полностью), как предполагали некоторые предыдущие слухи. В то время как многие, похоже, в восторге от RE9, многих заинтересовал вопрос, почему Леону не дали полный контроль.

В рамках Capcom Spotlight, который состоялся этой ночью, многие разработчики попали на видео Creator's Message, где они обсудили несколько частей сиквела хоррора и то, почему было принято решение пойти определенным путем... в том числе и то, как Леон Кеннеди вписывается в общую картину.

Рассказывая об отсутствии Леона, режиссер Коши Наканиши объяснил, почему этот культовый персонаж не вернется в роли главного героя. По его словам, несмотря на желание команды вернуть Леона, он бы не вписался в тон хоррора, которым будет наполнен Requiem.

Мы всегда думали о том, чтобы сделать Леона главным героем, но делать игру ужасов, основанную на нем, сложно. Он не стал бы прыгать при виде падающего ведра. Никто не хочет, чтобы Леон пугался из-за каждой мелочи. Так что для хоррора он подходит довольно плохо.

В общем, после того как Леон пережил Раккун-Сити, замок Салазара и многое другое, он превратился в десенсибилизированного крутого парня, что делает его неподходящим выбором для хоррора, так как он, наверное, просто даст пинка под зад любому монстру, оказавшемуся на его пути.

Что касается Грейс, то, по словам режиссера, она представляет собой новый тип протагониста для франшизы: персонаж, которого легко напугать. Однако она не окажется неподготовленной, поскольку является агентом ФБР, обученным обращению с оружием.

Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.