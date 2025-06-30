Capcom объяснила, почему выбрала Раккун-Сити местом действия Resident Evil: Requiem - всё дело в юбилее франшизы

Масато Кумадзава, продюсер Resident Evil: Requiem дал интервью, в котором рассказал о том, почему разработчики решили вновь вернуться в Раккун-Сити.

Кумадзава отметил, что с предыдущими частями, такими как Resident Evil 7 и Resident Evil: Village, они расширяли вселенную, основываясь на событиях вокруг семьи Уинтерс, однако в Resident Evil: Requiem они решили пойти другим путём и вернуться к корням:

В Resident Evil 7 и Resident Evil Village, мы расширяли вселенную Resident Evil через связанные с семьёй Уинтерс сюжетные линии. Но в 2026 году франшизе исполняется 30 лет, и мы сочли, что это идеальная возможность вернуться к истории, которая продолжает глобальный сюжет, уходящий корнями в Раккун-Сити и тайны корпорации Umbrella. Это идеальный сеттинг для такой игры.

Известно, что сюжет игры развернется через 30 лет после разрушения Раккун-Сити. По официальному синопсису, в городе было сокрыто множество тайн, а правительство США не признало свою причастность к уничтожению города. Главная героиня Грейс Эшкрофт - аналитик ФБР, отправляется расследовать загадочную смерть от неизвестного заболевания, произошедшую в заброшенном отеле, где несколько лет назад погибла её мать. Этот случай приведет её к раскрытию забытых истин о вирусе, который разрушил Раккун-Сити.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.